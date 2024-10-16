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ШОС может стать одним из центров многополярного мира, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.10.2024
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11:03 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/mishustin-1978283707.html
ШОС может стать одним из центров многополярного мира, заявил Мишустин
ШОС может стать одним из центров многополярного мира, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.10.2024
ШОС может стать одним из центров многополярного мира, заявил Мишустин
ШОС имеет все возможности, чтобы стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который сейчас формируется, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:03
2024-10-16T11:03
в мире
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. ШОС имеет все возможности, чтобы стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который сейчас формируется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Считаю, что у ШОС есть все возможности, чтобы стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который сейчас формируется. И вместе мы способны это обеспечить для экономического процветания как наших стран, так и граждан, которые в них проживают", - сказал Мишустин. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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в мире, россия, пакистан, белоруссия, михаил мишустин, шос
В мире, Россия, Пакистан, Белоруссия, Михаил Мишустин, ШОС
ШОС может стать одним из центров многополярного мира, заявил Мишустин

Мишустин: ШОС может стать одним из центров справедливого многополярного мира

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. ШОС имеет все возможности, чтобы стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который сейчас формируется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
"Считаю, что у ШОС есть все возможности, чтобы стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который сейчас формируется. И вместе мы способны это обеспечить для экономического процветания как наших стран, так и граждан, которые в них проживают", - сказал Мишустин.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Вчера, 10:56
 
В миреРоссияПакистанБелоруссияМихаил МишустинШОС
 
 
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