https://ria.ru/20241016/mishustin-1978283707.html

ШОС может стать одним из центров многополярного мира, заявил Мишустин

ШОС может стать одним из центров многополярного мира, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.10.2024

ШОС может стать одним из центров многополярного мира, заявил Мишустин

ШОС имеет все возможности, чтобы стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который сейчас формируется, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:03

2024-10-16T11:03

2024-10-16T11:03

в мире

россия

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михаил мишустин

шос

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. ШОС имеет все возможности, чтобы стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который сейчас формируется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Считаю, что у ШОС есть все возможности, чтобы стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который сейчас формируется. И вместе мы способны это обеспечить для экономического процветания как наших стран, так и граждан, которые в них проживают", - сказал Мишустин. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

https://ria.ru/20241016/mishustin-1978281974.html

россия

пакистан

белоруссия

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в мире, россия, пакистан, белоруссия, михаил мишустин, шос