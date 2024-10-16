https://ria.ru/20241016/mishustin-1978242229.html

Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пакистане примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T01:03

2024-10-16T01:03

2024-10-16T01:13

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пакистане примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в пресс-службе правительства. Глава российского правительства работает в Исламабаде 15-16 октября. В рамках поездки Мишустин в среду проведет ряд встреч, в том числе трехсторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, у главы российского правительства запланированы отдельные беседы с китайским и монгольским коллегами, а также ожидается встреча Мишустина с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Также в среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Исламабаде. Ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике. Также главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета РАТС ШОС, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года. ПЛАНЫ НА СОТРУДНИЧЕСТВО В Исламабаде Россия примет председательство в Совете глав правительств, в рамках которого планируется активизировать сотрудничество в области цифровой экономики, инноваций, высоких технологий, транспортной связуемости, продовольственной и энергетической безопасности, создания механизмов финансирования проектной деятельности, включая использование национальных валют во взаимных расчетах, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Особое внимание будет уделено реализации имеющихся в ШОС стратегий, концептуальных и программных документов, эффективности работы отраслевых совещаний и тематических рабочих групп. Россия последовательно проводит линию на всемерное укрепление потенциала ШОС, отметили в кабмине. Москва стремится к повышению роли Организации в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимного доверия и устойчивого роста на Евразийском континенте. В декабре текущего года планируется организовать в Санкт-Петербурге очередное совещание глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. ОЧЕВИДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ Общей приоритетной задачей стран ШОС является обеспечение устойчивости государств к глобальным вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на предыдущем заседании Совета глав правительств в Киргизии в октябре 2023-го. Как подчеркивал российский премьер, необходимо надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, а также незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг по всему миру. Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам, сообщал президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в июле в Астане. Так, средний прирост ВВП стран-членов Организации в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,5%, в то время как уровень инфляции – всего 2,4%, приводил данные президент РФ. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть. В то же время страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%. Актуальным остается и вопрос безопасности в государствах ШОС. На июльском саммите ШОС Путин анонсировал решения о преобразовании Региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе.

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https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974159924.html

https://ria.ru/20241012/shos-1977747957.html

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в мире, россия, пакистан, исламабад, михаил мишустин, владимир путин, шос