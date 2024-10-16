Рейтинг@Mail.ru
Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 16.10.2024 (обновлено: 01:13 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/mishustin-1978242229.html
Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС
Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС
Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пакистане примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T01:03
2024-10-16T01:13
в мире
россия
пакистан
исламабад
михаил мишустин
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977972578_0:0:2336:1314_1920x0_80_0_0_866f457558d262f227bfb4e27cacda16.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пакистане примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в пресс-службе правительства. Глава российского правительства работает в Исламабаде 15-16 октября. В рамках поездки Мишустин в среду проведет ряд встреч, в том числе трехсторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, у главы российского правительства запланированы отдельные беседы с китайским и монгольским коллегами, а также ожидается встреча Мишустина с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Также в среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Исламабаде. Ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике. Также главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета РАТС ШОС, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года. ПЛАНЫ НА СОТРУДНИЧЕСТВО В Исламабаде Россия примет председательство в Совете глав правительств, в рамках которого планируется активизировать сотрудничество в области цифровой экономики, инноваций, высоких технологий, транспортной связуемости, продовольственной и энергетической безопасности, создания механизмов финансирования проектной деятельности, включая использование национальных валют во взаимных расчетах, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Особое внимание будет уделено реализации имеющихся в ШОС стратегий, концептуальных и программных документов, эффективности работы отраслевых совещаний и тематических рабочих групп. Россия последовательно проводит линию на всемерное укрепление потенциала ШОС, отметили в кабмине. Москва стремится к повышению роли Организации в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимного доверия и устойчивого роста на Евразийском континенте. В декабре текущего года планируется организовать в Санкт-Петербурге очередное совещание глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. ОЧЕВИДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ Общей приоритетной задачей стран ШОС является обеспечение устойчивости государств к глобальным вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на предыдущем заседании Совета глав правительств в Киргизии в октябре 2023-го. Как подчеркивал российский премьер, необходимо надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, а также незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг по всему миру. Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам, сообщал президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в июле в Астане. Так, средний прирост ВВП стран-членов Организации в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,5%, в то время как уровень инфляции – всего 2,4%, приводил данные президент РФ. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть. В то же время страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%. Актуальным остается и вопрос безопасности в государствах ШОС. На июльском саммите ШОС Путин анонсировал решения о преобразовании Региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе.
https://ria.ru/20241015/mishustin-1978229859.html
https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974159924.html
https://ria.ru/20241012/shos-1977747957.html
https://ria.ru/20241014/ekonomika-1977958830.html
россия
пакистан
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977972578_0:0:2336:1752_1920x0_80_0_0_05a2136519b61a3055545c5c2fae9f62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пакистан, исламабад, михаил мишустин, владимир путин, шос
В мире, Россия, Пакистан, Исламабад, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ШОС
Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Мишустин 16 октября будет участвовать в заседании Совета глав правительств ШОС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пакистане примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в пресс-службе правительства.
Глава российского правительства работает в Исламабаде 15-16 октября. В рамках поездки Мишустин в среду проведет ряд встреч, в том числе трехсторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, у главы российского правительства запланированы отдельные беседы с китайским и монгольским коллегами, а также ожидается встреча Мишустина с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.
Прибытие Мишустина в Пакистан - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Мишустин прилетел в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС
Вчера, 21:05
Также в среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Исламабаде. Ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике.
Также главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета РАТС ШОС, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.

ПЛАНЫ НА СОТРУДНИЧЕСТВО

В Исламабаде Россия примет председательство в Совете глав правительств, в рамках которого планируется активизировать сотрудничество в области цифровой экономики, инноваций, высоких технологий, транспортной связуемости, продовольственной и энергетической безопасности, создания механизмов финансирования проектной деятельности, включая использование национальных валют во взаимных расчетах, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Особое внимание будет уделено реализации имеющихся в ШОС стратегий, концептуальных и программных документов, эффективности работы отраслевых совещаний и тематических рабочих групп.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Турция будет укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заявил Эрдоган
23 сентября, 06:21
Россия последовательно проводит линию на всемерное укрепление потенциала ШОС, отметили в кабмине. Москва стремится к повышению роли Организации в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимного доверия и устойчивого роста на Евразийском континенте.
В декабре текущего года планируется организовать в Санкт-Петербурге очередное совещание глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ОЧЕВИДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ

Общей приоритетной задачей стран ШОС является обеспечение устойчивости государств к глобальным вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на предыдущем заседании Совета глав правительств в Киргизии в октябре 2023-го. Как подчеркивал российский премьер, необходимо надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, а также незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг по всему миру.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
ШОС готова наращивать взаимодействие с АСЕАН
12 октября, 16:30
Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам, сообщал президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в июле в Астане. Так, средний прирост ВВП стран-членов Организации в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,5%, в то время как уровень инфляции – всего 2,4%, приводил данные президент РФ. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть. В то же время страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%.
Актуальным остается и вопрос безопасности в государствах ШОС. На июльском саммите ШОС Путин анонсировал решения о преобразовании Региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Мишустин спрогнозировал долю БРИКС в мировом ВВП к 2028 году
14 октября, 14:59
 
В миреРоссияПакистанИсламабадМихаил МишустинВладимир ПутинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала