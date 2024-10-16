https://ria.ru/20241016/kosachev-1978337303.html

Косачев рассказал, на что направлен "план победы" Зеленского

Косачев рассказал, на что направлен "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024

Косачев рассказал, на что направлен "план победы" Зеленского

Представленный Владимиром Зеленским так называемый план победы - это стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией, пункт о размещении на территории... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:19

2024-10-16T14:19

2024-10-16T14:48

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представленный Владимиром Зеленским так называемый план победы - это стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией, пункт о размещении на территории Украины неядерного стратегического сдерживающего пакета нацелен на продолжение конфликта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее Зеленский представил в Раде так называемый план победы. Издание "Страна.ua" сообщило, что он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта и размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета". "Так называемый план победы Зеленского - стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией. Первый же пункт - приглашение Украины в НАТО прямо сейчас, в разгар боевых действий, как и требование снять ограничения на применение дальнобойного оружия, означает именно это. С учетом того, что нынешняя ситуация в Европе вызвана именно расширением НАТО, это означало бы заливать пожар бензином", - написал Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, аналогичную цель преследует и пункт о размещении на территории Украины некоего неядерного стратегического сдерживающего пакета: "дайте нам столько оружия, чтобы мы могли ощущать полную безнаказанность за любые действия в отношении России". "Все эти требования, довольно наглые по отношению к целой группе держав, от которых Украина жизненно зависит, основаны именно на том, что эти державы сами дали повод для такого шантажа, набрав невыполнимых обязательств, в том числе морального плана", - подчеркнул Косачев. Как пояснил сенатор, именно поэтому Зеленский "может уверенно давить на них: либо вы даете всё, что мы просим, либо вина за "поражение свободы, демократии, цивилизованного мира" будет на вас". По мнению Косачева, пункт по экономике любопытен не только стандартным запросом новых и новых санкций, но еще и тем, что Западу предлагаются украинские ресурсы в ракурсе "или-или" - "либо они будут ваши, либо они усилят врага"."Пусть украинцы сами оценят, как распоряжаются их богатствами те, кто и так их ради своих амбиций сделал должниками на несколько поколений", - написал законодатель.Предложение же в будущем использовать самих украинцев в качестве военной силы для Запада, якобы призванной со временем заместить даже американских военных, нахождение которых в Европе и есть главная цель НАТО, "выглядит откровенным фарсом на фоне огромных потерь, облав на призывников и их бегства за рубеж, усталости населения от конфликта", отметил вице-спикер СФ.В целом, по его мнению, в представленном Зеленским документе "ничего иного, кроме "НАТО, подари нам победу", так и не прозвучало". Но вполне возможно, у выступления есть, помимо вызова в отношении спонсоров, еще и важный внутренний посыл, полагает Косачев."В поражении, а таковым в стране многие считают и начало переговоров, нужно будет винить Запад, а не руководство Украины. Ибо вполне понятно, что Зеленский сегодня больше всего боится националистов, требующих воевать до победы. Этот неплохо вооруженный "заградотряд" за его спиной не оставляет ему никакого пространства для маневра", - заключил парламентарий.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

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совет федерации рф, нато, сергей лавров, владимир зеленский, константин косачев, украина, россия, европа, владимир путин, в мире