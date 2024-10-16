https://ria.ru/20241016/koreya-1978169751.html

"Осталось полтора года". Союзник США угрожает миру ядерным апокалипсисом

"Осталось полтора года". Союзник США угрожает миру ядерным апокалипсисом - РИА Новости, 16.10.2024

"Осталось полтора года". Союзник США угрожает миру ядерным апокалипсисом

Сеул задумал обзавестись атомной бомбой. Так там хотят обеспечить безопасность и стать чуть менее зависимыми от Вашингтона. На это уже отреагировали соседи. О... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:03

южная корея

сеул

юн сок ель

георгий толорая

константин асмолов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971598513_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_12832768d2239c03be8b4b05055e7d29.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Сеул задумал обзавестись атомной бомбой. Так там хотят обеспечить безопасность и стать чуть менее зависимыми от Вашингтона. На это уже отреагировали соседи. О том, что происходит на Корейском полуострове, — в материале РИА Новости.Желание и возможностиНа днях новый министр обороны Ким Ён Хён заявил, что в условиях усиливающихся угроз от КНДР необходимо рассмотреть "все возможные варианты". Президент Юн Сок Ёль тоже считает, что, если ситуация продолжит обостряться, нужно либо разместить у себя иностранное "оружие Судного дня", либо разработать собственное.Раньше в Сеуле остерегались подобных высказываний.По данным социологов, 72% граждан Южной Кореи поддерживают присоединение к клубу ядерных держав. В 2018-м таких было только 48%. В августе местные НКО, занимающиеся вопросами внешней политики и безопасности, собрали десять миллионов подписей за запуск соответствующей программы. Это связывают с тем, что люди стали меньше верить в надежность американского ядерного зонтика. К тому же их пугает вероятность прихода к власти в США Дональда Трампа, приверженного изоляционизму, а также укрепление связей между Москвой и Пхеньяном."Мы не можем просить американского президента использовать свое ядерное оружие для защиты союзника, рискуя при этом пожертвовать собственным народом. Мы должны защищаться сами", — пояснил газете The New York Times старший научный сотрудник независимого аналитического центра Sejong Institute Чон Сон Чжан.В 1970-х это уже проходили. Тогда южнокорейцы переживали из-за сближения США и Китая. Но в 1975 году под давлением Вашингтона Сеул был вынужден отказаться от ядерной программы. Впрочем, разработки продолжили — тайно, утверждается в книге "Новая ядерная девятка? Оценка угроз распространения ядерного оружия в мире", опубликованной ПИР-Центром в 2023-м. В 1980-е и 1990-е в Южной Корее провели серию экспериментов по обогащению урана и получению плутония. Полной технологии пока нет, но есть средства доставки — баллистические и крылатые ракеты. Например, Hyunmoo-3 с боевой частью 500 килограммов бьет на 1500 километров.Сквозь тернииПо оценке Foreign Policy, Сеулу потребуется до десяти лет, чтобы обзавестись ядерной бомбой. При этом в КНДР наверняка не будут сидеть сложа руки, наблюдая, как главный враг вооружается. Помешать Сеулу может и Китай. В результате в регионе резко увеличится вероятность большой войны.Кроме того, как нарушитель режима нераспространения ядерного оружия Южная Корея рискует оказаться под международными санкциями, в том числе американскими. Для Сеула это было бы тяжелым ударом, так как экономика страны ориентирована на экспорт. Конечно, Вашингтон может сделать исключения для союзника, но это чревато большими репутационными потерями.Партия "Сила народа" (108 мест в парламенте из 300) предлагает наращивать научный и технический потенциал, чтобы быть готовыми создать бомбу в любой момент. Это обеспечит безопасность без нарушения ядерного эмбарго."Международная ситуация непредсказуема, и полагаться только на альянсы не стоит. Поэтому, как и Япония, мы должны заниматься технологией обогащения урана и получения плутония. <...> Я считаю, что ядерная латентность — это реалистичная и эффективная мера", — сказал лидер "Силы народа" Хан Дон Хун.Конец близокРуководитель Центра стратегии России в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая считает, что главный стимул для южнокорейцев — сомнения в надежности американской защиты."У северян есть ракеты, способные долететь до США даже в том случае, если КНДР уже прекратит существование. Вашингтон может не пожелать влезать в войну на полуострове, чтобы не ставить под угрозу собственные города. Если несколько лет назад сторонники ядерного вооружения в Сеуле считались маргиналами, то сейчас их большинство", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.По его словам, американцам все это не нравится и они стараются заверить партнеров в решимости защищать их всеми силами. Но, похоже, не слишком успешно."Американское сдерживание базируется на нежелании разрушить систему ядерного нераспространения, поскольку тогда вероятен эффект домино. Кроме того, получив атомную бомбу, Сеул станет менее зависимым от Вашингтона. Как бы там ни было, пока ситуацию удается держать под контролем, но не исключены различные "черные лебеди", которые быстро все перевернут с ног на голову. К примеру, Южная Корея может заявить, что выходит из Договора о нераспространении ядерного оружия согласно его десятому пункту, где говорится об угрозе высшим национальным интересам страны", — добавил Толорая.Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Константин Асмолов полагает, что Сеул может обзавестись ядерным оружием всего за полтора-два года: ресурсы для этого есть."Там многие считают, что это позволит уравновесить силы с КНДР и, соответственно, понизит риск возобновления войны. Такова вечная дилемма безопасности: вооружение сторон конфликта ведет к постоянному повышению ставок. И лучшим способом защиты остается нападение, в частности нанесение превентивного удара. С этим есть только одна проблема: международное осуждение", — отмечает специалист.Американцы это прекрасно понимают, поэтому не только пытаются отговорить союзника от радикальных действий, но и сами не решаются размещать там атомные бомбы, продолжает он. В Южную Корею часто заходят корабли, подводные лодки, прилетают самолеты с ядерным оружием, но о постоянном базировании речь не идет."Иначе в третью мировую войну Сеул стал бы законной целью, например, для Китая и России", — указывает Асмолов.Но он сомневается в адекватности властей Южной Кореи. У действующего президента нет большого опыта в политике. И неизвестно, какие доклады ему приносят различные советники, на чье мнение он привык опираться. А цена каждого его решения сейчас как никогда велика.

https://ria.ru/20241010/sammit-1977249695.html

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, сеул, юн сок ель, георгий толорая, константин асмолов