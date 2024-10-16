https://ria.ru/20241016/derbent-1978346157.html

В Дагестане построят самую высокую мечеть в России

В Дагестане построят самую высокую мечеть в России - РИА Новости, 16.10.2024

В Дагестане построят самую высокую мечеть в России

Высота минаретов мечети, которая будет построена на территории духовного центра в дагестанском Дербенте, составит 88 метров, в результате здание станет самой... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:59

2024-10-16T14:59

2024-10-16T16:04

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махачкала

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сулейман керимов

госдума рф

религия

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МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Высота минаретов мечети, которая будет построена на территории духовного центра в дагестанском Дербенте, составит 88 метров, в результате здание станет самой высокой мечетью в России, сообщили в пресс-службе главы Дагестана. В сентябре прошлого года на пленарном заседании IX парламентского форума "Историко-культурное наследие России" глава республики Сергей Меликов сообщил о планах по строительству в Дербенте духовного центра, который объединит мечеть, православную церковь и синагогу. В среду в историческом парке "Россия – моя история" в Махачкале состоялась презентация духовного центра. В ней приняли участие Меликов, депутат Госдумы Хизри Абакаров, духовные лидеры Дагестана, близкие участников специальной военной операции. "Масштабный проект представляет собой комплекс зданий мечети, храма и синагоги, объединенных единым парковым пространством. Высота минаретов мечети составит 88 метров, что даст зданию статус самой высокой мечети в стране… Мечеть имеет 88 куполов диаметром от 6 до 22 метров", – говорится в сообщении. Строительство духовного центра профинансирует сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Комплекс расположится в центре строящегося в Дербенте микрорайона Южный, общая площадь территории – около 35 гектаров. Он будет включать в себя несколько музеев, библиотеку, конференц-залы. На подъезде к комплексу появится новая автостанция с отдельной площадкой для туристических автобусов, которая будет связана с территорией духовного центра пешеходным мостом. Здесь появятся зоны отдыха и различные площадки для взрослых и детей. Вокруг парка будут расположены университет, гостиница, деловой и торговый центры. В подземном этаже предусмотрен паркинг на 2 тысячи автомобилей. "В архитектурных решениях отражены элементы древней архитектуры Дербента. В облицовке фасадов будут применены натуральный греческий мрамор белого цвета и драгоценные металлы. Предусматривается укладка мозаики из натурального камня с отображением орнамента всех национальностей Дагестана", – добавили в пресс-службе главы республики.

https://ria.ru/20240705/derbent-1957689981.html

https://radiosputnik.ru/20240625/nagrada-1955449899.html

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дербент, россия, махачкала, сергей меликов, сулейман керимов, госдума рф