https://ria.ru/20241016/briks-1978308140.html

Россия уважает позицию Казахстана по БРИКС, заявил Песков

Россия уважает позицию Казахстана по БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2024

Россия уважает позицию Казахстана по БРИКС, заявил Песков

Россия с уважением относится к позиции Казахстана по БРИКС, там самостоятельно принимают решения о формате участия в различных организациях, заявил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:33

2024-10-16T12:33

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к позиции Казахстана по БРИКС, там самостоятельно принимают решения о формате участия в различных организациях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее советник - пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве. Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка."С уважением к Казахстану", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к позиции республики по БРИКС."Казахстан - наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями. Это первое. Поэтому, конечно, Казахстан сам принимает решение о формате своего участие в тех или иных организациях", - сообщил Песков.Он отметил, что БРИКС не является объединением, которое пытается заместить ООН."Наоборот, это объединение, которое дополняет ООН, и никоим образом не противоречит универсальному характеру ООН", - подчеркнул Песков.Пресс-секретарь президента России сообщил, что Москва с нетерпением ждет приезда Токаева в Казань для участия в саммите БРИКС."В любом случае участие президента Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального, международного сотрудничеств", - добавил Песков.Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября. По информации пресс-службы главы Казахстана, в график президента включено участие в саммите БРИКС. Токаев планирует выступить там 24 октября на расширенном заседании организации в формате "аутрич".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241016/briks-1978271147.html

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