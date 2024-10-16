https://ria.ru/20241016/briks-1978271147.html

СМИ: советник Токаева ответил на вопрос о вступлении Казахстана в БРИКС

СМИ: советник Токаева ответил на вопрос о вступлении Казахстана в БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024

СМИ: советник Токаева ответил на вопрос о вступлении Казахстана в БРИКС

Казахстан в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, заявил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:25

2024-10-16T09:25

2024-10-16T09:48

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АЛМА-АТА, 16 окт – РИА Новости. Казахстан в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, заявил советник - пресс-секретарь президента республики Берик Уали."Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - передает слова Уали портал Tengrinews.Он отметил, что Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка."По мнению президента, ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества. А устав ООН должен служить основой международного права, никто не вправе нарушать принципы, заложенные в этом основополагающем документе. Президент уже выражал сожаление по поводу неспособности Совета безопасности ООН принимать важные и судьбоносные решения. Поэтому он считает необходимым приступить к реформе СБ ООН на основе широких консультаций государств – членов ООН с учетом интересов и "средних держав", - сказал Уали.Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября. По информации пресс-службы главы Казахстана, в график президента включено участие в саммите БРИКС. Токаев планирует выступить там 24 октября на расширенном заседании организации в формате "аутрич".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241015/briks-1978211789.html

https://ria.ru/20241014/kazan-1978014473.html

https://ria.ru/20241016/turtsija-1978256438.html

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