https://ria.ru/20241016/bouz-1978332291.html

"Пока отступали". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области

"Пока отступали". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024

"Пока отступали". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области

Российские Воздушно-космические силы уничтожили огромное количество бронетехники НАТО при отступлении ВСУ", — говорится в публикации. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:03

2024-10-16T14:03

2024-10-16T14:03

специальная военная операция на украине

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курская область

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российские военные уничтожили много техники Североатлантического альянса в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Российские Воздушно-космические силы уничтожили огромное количество бронетехники НАТО при отступлении ВСУ", — говорится в публикации. В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978272905.html

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в мире, курская область, вооруженные силы украины, нато, россия