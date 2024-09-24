https://ria.ru/20240924/vsu-1974343229.html

Офицеры ВСУ пытаются переводить дезертиров на другие участки фронта

Офицеры ВСУ пытаются переводить дезертиров на другие участки фронта - РИА Новости, 24.09.2024

Офицеры ВСУ пытаются переводить дезертиров на другие участки фронта

"Отказников" и дезертиров из украинских подразделений, оставшихся в Курской области после нападения на нее ВСУ, их офицеры пытаются переводить в качестве... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:52

2024-09-24T03:52

2024-09-24T03:52

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 24 сен - РИА Новости. "Отказников" и дезертиров из украинских подразделений, оставшихся в Курской области после нападения на нее ВСУ, их офицеры пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Командиры действующих в Курской области частей ВСУ, в которых началось дезертирство, проводят фиктивные медосмотры и переводят "отказников" в штурмовые подразделения на другие направления фронта, в связи с чем внутренняя обстановка в этих частях накаляется, а морально-психологическое состояние всего их личного состава уверенно стремится к нулю", - сказал представитель российского силового ведомства. Ранее собеседник агентства сообщал, что среди украинских спецподразделений, действующих в Курской области, началась волна отказов выполнять приказы и дезертирства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240923/vsu-1974235912.html

https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331765.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины