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Офицеры ВСУ пытаются переводить дезертиров на другие участки фронта - РИА Новости, 24.09.2024
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03:52 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/vsu-1974343229.html
Офицеры ВСУ пытаются переводить дезертиров на другие участки фронта
Офицеры ВСУ пытаются переводить дезертиров на другие участки фронта - РИА Новости, 24.09.2024
Офицеры ВСУ пытаются переводить дезертиров на другие участки фронта
"Отказников" и дезертиров из украинских подразделений, оставшихся в Курской области после нападения на нее ВСУ, их офицеры пытаются переводить в качестве... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:52
2024-09-24T03:52
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 24 сен - РИА Новости. "Отказников" и дезертиров из украинских подразделений, оставшихся в Курской области после нападения на нее ВСУ, их офицеры пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Командиры действующих в Курской области частей ВСУ, в которых началось дезертирство, проводят фиктивные медосмотры и переводят "отказников" в штурмовые подразделения на другие направления фронта, в связи с чем внутренняя обстановка в этих частях накаляется, а морально-психологическое состояние всего их личного состава уверенно стремится к нулю", - сказал представитель российского силового ведомства. Ранее собеседник агентства сообщал, что среди украинских спецподразделений, действующих в Курской области, началась волна отказов выполнять приказы и дезертирства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240923/vsu-1974235912.html
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331765.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Офицеры ВСУ пытаются переводить дезертиров на другие участки фронта

Минобороны: дезертиров из Курской области пытаются переводить в штурмовики

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный. Архивное фото
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КУРСК, 24 сен - РИА Новости. "Отказников" и дезертиров из украинских подразделений, оставшихся в Курской области после нападения на нее ВСУ, их офицеры пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Командиры действующих в Курской области частей ВСУ, в которых началось дезертирство, проводят фиктивные медосмотры и переводят "отказников" в штурмовые подразделения на другие направления фронта, в связи с чем внутренняя обстановка в этих частях накаляется, а морально-психологическое состояние всего их личного состава уверенно стремится к нулю", - сказал представитель российского силового ведомства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства
Вчера, 13:45
Ранее собеседник агентства сообщал, что среди украинских спецподразделений, действующих в Курской области, началась волна отказов выполнять приказы и дезертирства.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Курская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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