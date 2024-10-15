https://ria.ru/20241015/parizh-1978218699.html

Париж организует министерскую конференцию по ядерной безопасности Украины

Париж организует министерскую конференцию по ядерной безопасности Украины - РИА Новости, 15.10.2024

Париж организует министерскую конференцию по ядерной безопасности Украины

Париж в четверг организует министерскую конференцию по защите и ядерной безопасности Украины, сообщил МИД Франции в коммюнике. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:17

2024-10-15T19:17

2024-10-15T19:17

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ПАРИЖ, 15 окт – РИА Новости. Париж в четверг организует министерскую конференцию по защите и ядерной безопасности Украины, сообщил МИД Франции в коммюнике. Сообщается, что на конференцию приглашены все страны-участницы конференции по Украине, которая прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Откроет ее новый глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Согласно МИД, мероприятие "отражает обязательства Франции", принятые на июньской конференции, и "является частью мирного плана, предложенного (Владимиром) Зеленским". "Она должна внести свой вклад в подготовку второго мирного саммита, которому Франция, наряду с Украиной, по-прежнему полностью привержена. Эта конференция будет направлена на подведение итогов ситуации с украинскими атомными электростанциями и рассмотрение вопросов, связанных с механизмами помощи Украине", - сообщили в МИД. Утром в четверг в преддверии конференции Барро также проведет переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Зеленский вновь заявил о намерении провести второй саммит по Украине в ноябре несмотря на то, что ранее в его офисе сообщили, что мероприятие, запланированное на ноябрь, в будущем месяце не состоится. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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https://ria.ru/20240613/frantsiya-1952622692.html

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в мире, украина, россия, франция, владимир путин, рафаэль гросси, юрий ушаков, магатэ, нато, вооруженные силы украины