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Финишная прямая: до саммита БРИКС остается ровно неделя - РИА Новости, 15.10.2024
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08:50 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/briks-1978068963.html
Финишная прямая: до саммита БРИКС остается ровно неделя
Финишная прямая: до саммита БРИКС остается ровно неделя - РИА Новости, 15.10.2024
Финишная прямая: до саммита БРИКС остается ровно неделя
Одна неделя остается до саммита БРИКС в Казани - в следующий вторник состоится главное внешнеполитическое событие в мировой повестке, в котором примут участие... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:50
2024-10-15T08:50
россия
китай
индия
алексей мартынов (политолог)
владимир путин
дмитрий песков
брикс
саммит брикс
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Одна неделя остается до саммита БРИКС в Казани - в следующий вторник состоится главное внешнеполитическое событие в мировой повестке, в котором примут участие первые лица более 24 государств и глав международных организаций. Величие момента Саммит в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что в графике президента РФ Владимира Путина "очень много встреч". Аналогичную мысль высказал и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня с учетом состава участников. Приглашение принять участие в мероприятии было направлено 38 государствам, 33 из них подтвердили свое участие, в том числе 24 – на уровне первых лиц. Кроме того, это будет первый саммит в расширенном составе, так как теперь в объединение входит 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ. По мнению доцента Финансового университета при правительстве России, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, предстоящий саммит - это ярчайшее событие в условиях "сложившегося многополярного мира". "О значимости происходящего говорит состав участников, практически все делегации возглавляются лидерами стран. Подтверждено участие генсека ООН Антониу Гутерреша. Это мировой статус!" - сказал он РИА Новости. В саммите также примут участие генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития объединения. Россия и БРИКС - это про мир Попытки отговорить страны от участия в мероприятии однозначно будут, заявлял Песков. Несмотря на титанические усилия западных стран во главе с США если не разрушить, то критически снизить темп развития БРИКС, у них ничего не получилось, считает Мартынов. Эксперт подчеркнул, что это связано с "формулой" безопасного суверенного развития, которую предложил новому многополярному миру Путин. "Она находит понимание во многих странах мира", - отметил он. "БРИКС - это про мир. Россия говорит про мир, Запад говорит про войну. Даже порядка трех десятков заявок в той или иной форме поданы на вступление в БРИКС ярко говорят, что это перспективная площадка, охватывающая практически все континенты мира. БРИКС становится одним из полюсов нового мира", - указал Мартынов. Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к объединению. Заявки на вступление подали Алжир, Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Индонезия, Казахстан, Турция и другие государства. По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолога Богдана Безпалько, опираясь на БРИКС, можно всегда пытаться защитить свой суверенитет, право на развитие. "Потому что сейчас суверенитет означает право на развитие. Если ты не обладаешь суверенитетом, у тебя этого права не будет. Твои ресурсы, твои финансы - все будет контролироваться внешнеполитическими акторами. Даже при том, что твое государство будет обладать всеми атрибутами независимости", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, туда приглашены не только страны-участницы объединения.
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html
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россия, китай, индия, алексей мартынов (политолог), владимир путин, дмитрий песков, брикс, саммит брикс, экономика
Россия, Китай, Индия, Алексей Мартынов (политолог), Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС, Экономика
Финишная прямая: до саммита БРИКС остается ровно неделя

Эксперт Мартынов назвал саммит БРИКС в Казани ярчайшим событием в мире

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Одна неделя остается до саммита БРИКС в Казани - в следующий вторник состоится главное внешнеполитическое событие в мировой повестке, в котором примут участие первые лица более 24 государств и глав международных организаций.

Величие момента

Саммит в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что в графике президента РФ Владимира Путина "очень много встреч". Аналогичную мысль высказал и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня с учетом состава участников.
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Приглашение принять участие в мероприятии было направлено 38 государствам, 33 из них подтвердили свое участие, в том числе 24 – на уровне первых лиц. Кроме того, это будет первый саммит в расширенном составе, так как теперь в объединение входит 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ.
По мнению доцента Финансового университета при правительстве России, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, предстоящий саммит - это ярчайшее событие в условиях "сложившегося многополярного мира".
"О значимости происходящего говорит состав участников, практически все делегации возглавляются лидерами стран. Подтверждено участие генсека ООН Антониу Гутерреша. Это мировой статус!" - сказал он РИА Новости.
В саммите также примут участие генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития объединения.
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Россия и БРИКС - это про мир

Попытки отговорить страны от участия в мероприятии однозначно будут, заявлял Песков. Несмотря на титанические усилия западных стран во главе с США если не разрушить, то критически снизить темп развития БРИКС, у них ничего не получилось, считает Мартынов. Эксперт подчеркнул, что это связано с "формулой" безопасного суверенного развития, которую предложил новому многополярному миру Путин. "Она находит понимание во многих странах мира", - отметил он.
"БРИКС - это про мир. Россия говорит про мир, Запад говорит про войну. Даже порядка трех десятков заявок в той или иной форме поданы на вступление в БРИКС ярко говорят, что это перспективная площадка, охватывающая практически все континенты мира. БРИКС становится одним из полюсов нового мира", - указал Мартынов.
Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к объединению. Заявки на вступление подали Алжир, Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Индонезия, Казахстан, Турция и другие государства.
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По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолога Богдана Безпалько, опираясь на БРИКС, можно всегда пытаться защитить свой суверенитет, право на развитие.
"Потому что сейчас суверенитет означает право на развитие. Если ты не обладаешь суверенитетом, у тебя этого права не будет. Твои ресурсы, твои финансы - все будет контролироваться внешнеполитическими акторами. Даже при том, что твое государство будет обладать всеми атрибутами независимости", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, туда приглашены не только страны-участницы объединения.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Группа БРИКС
1 января, 00:40
 
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