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БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН - РИА Новости, 15.10.2024
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02:16 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/briks-1978052461.html
БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН
БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН - РИА Новости, 15.10.2024
БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН
После вступления в БРИКС новых членов, он начал притормаживать, для того, чтобы двигаться сегодня вперед, альянсу нужно обозначить четкий вектор своего развития РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:16
2024-10-15T02:16
россия
сша
китай
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
брикс
российская академия наук
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. После вступления в БРИКС новых членов, он начал притормаживать, для того, чтобы двигаться сегодня вперед, альянсу нужно обозначить четкий вектор своего развития и определиться с критериями приема новых членов, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. "Хотя входящие в БРИКС страны, действительно, очень разные, но на воз из басни Крылова этот блок все-таки непохож, поскольку у его участников есть понимание того, что в последние десятилетия в мировой макросистеме накопилось множество проблем - возросшие долги, торговые и финансовые дисбалансы и др., которые требуют расшивки", - сказал он. По его словам, поскольку главный должник планеты - США - "традиционно решает эти проблемы за счет других государств, создавая новые очаги напряженности, естественное желание другой части мира заключается в объединении". "С другой стороны, БРИКС, особенно после вступления в него с 1 января 2024 года новых членов, начал "топтаться на месте". Не говоря уже о том, что до сих пор не сформулированы конкретные цели альянса, не обозначен четкий вектор его развития", - добавил собеседник агентства. "Однако БРИКС пробуксовывает не только от отсутствия новых, прорывных идей. Для того, чтобы двигаться вперед, необходимо определиться – кого, по каким критериям он принимает в свои ряды?", - заключил Бахтизин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html
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россия, сша, китай, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс, российская академия наук
Россия, США, Китай, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), БРИКС, Российская академия наук
БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН

Директор ЦЭМИ Бахтизин: БРИКС нужно определиться с критериями приема

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФорум БРИКС
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. После вступления в БРИКС новых членов, он начал притормаживать, для того, чтобы двигаться сегодня вперед, альянсу нужно обозначить четкий вектор своего развития и определиться с критериями приема новых членов, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.
"Хотя входящие в БРИКС страны, действительно, очень разные, но на воз из басни Крылова этот блок все-таки непохож, поскольку у его участников есть понимание того, что в последние десятилетия в мировой макросистеме накопилось множество проблем - возросшие долги, торговые и финансовые дисбалансы и др., которые требуют расшивки", - сказал он.
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По его словам, поскольку главный должник планеты - США - "традиционно решает эти проблемы за счет других государств, создавая новые очаги напряженности, естественное желание другой части мира заключается в объединении".
"С другой стороны, БРИКС, особенно после вступления в него с 1 января 2024 года новых членов, начал "топтаться на месте". Не говоря уже о том, что до сих пор не сформулированы конкретные цели альянса, не обозначен четкий вектор его развития", - добавил собеседник агентства.
"Однако БРИКС пробуксовывает не только от отсутствия новых, прорывных идей. Для того, чтобы двигаться вперед, необходимо определиться – кого, по каким критериям он принимает в свои ряды?", - заключил Бахтизин.
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БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС
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РоссияСШАКитайАльберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук )БРИКСРоссийская академия наук
 
 
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