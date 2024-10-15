https://ria.ru/20241015/briks-1978052461.html
БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН
БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН - РИА Новости, 15.10.2024
БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН
После вступления в БРИКС новых членов, он начал притормаживать, для того, чтобы двигаться сегодня вперед, альянсу нужно обозначить четкий вектор своего развития РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:16
2024-10-15T02:16
2024-10-15T02:16
россия
сша
китай
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
брикс
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1569155b3905d180e2914d8e5af911f0.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. После вступления в БРИКС новых членов, он начал притормаживать, для того, чтобы двигаться сегодня вперед, альянсу нужно обозначить четкий вектор своего развития и определиться с критериями приема новых членов, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. "Хотя входящие в БРИКС страны, действительно, очень разные, но на воз из басни Крылова этот блок все-таки непохож, поскольку у его участников есть понимание того, что в последние десятилетия в мировой макросистеме накопилось множество проблем - возросшие долги, торговые и финансовые дисбалансы и др., которые требуют расшивки", - сказал он. По его словам, поскольку главный должник планеты - США - "традиционно решает эти проблемы за счет других государств, создавая новые очаги напряженности, естественное желание другой части мира заключается в объединении". "С другой стороны, БРИКС, особенно после вступления в него с 1 января 2024 года новых членов, начал "топтаться на месте". Не говоря уже о том, что до сих пор не сформулированы конкретные цели альянса, не обозначен четкий вектор его развития", - добавил собеседник агентства. "Однако БРИКС пробуксовывает не только от отсутствия новых, прорывных идей. Для того, чтобы двигаться вперед, необходимо определиться – кого, по каким критериям он принимает в свои ряды?", - заключил Бахтизин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html
https://ria.ru/20241014/briks-1977882511.html
https://ria.ru/20241014/briks-1977870860.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dbbcd6eeba50fd703b3368b88003f796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс, российская академия наук
Россия, США, Китай, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), БРИКС, Российская академия наук
БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН
Директор ЦЭМИ Бахтизин: БРИКС нужно определиться с критериями приема
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. После вступления в БРИКС новых членов, он начал притормаживать, для того, чтобы двигаться сегодня вперед, альянсу нужно обозначить четкий вектор своего развития и определиться с критериями приема новых членов, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.
"Хотя входящие в БРИКС страны, действительно, очень разные, но на воз из басни Крылова этот блок все-таки непохож, поскольку у его участников есть понимание того, что в последние десятилетия в мировой макросистеме накопилось множество проблем - возросшие долги, торговые и финансовые дисбалансы и др., которые требуют расшивки", - сказал он.
По его словам, поскольку главный должник планеты - США
- "традиционно решает эти проблемы за счет других государств, создавая новые очаги напряженности, естественное желание другой части мира заключается в объединении".
"С другой стороны, БРИКС, особенно после вступления в него с 1 января 2024 года новых членов, начал "топтаться на месте". Не говоря уже о том, что до сих пор не сформулированы конкретные цели альянса, не обозначен четкий вектор его развития", - добавил собеседник агентства.
"Однако БРИКС пробуксовывает не только от отсутствия новых, прорывных идей. Для того, чтобы двигаться вперед, необходимо определиться – кого, по каким критериям он принимает в свои ряды?", - заключил Бахтизин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией
, Китаем
, Индией
и Бразилией
, в 2011 году в него вошла ЮАР
. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани
с 22 по 24 октября.