https://ria.ru/20241015/briks-1978052461.html

БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН

БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН - РИА Новости, 15.10.2024

БРИКС пора определить вектор развития, заявили в РАН

После вступления в БРИКС новых членов, он начал притормаживать, для того, чтобы двигаться сегодня вперед, альянсу нужно обозначить четкий вектор своего развития РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T02:16

2024-10-15T02:16

2024-10-15T02:16

россия

сша

китай

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

брикс

российская академия наук

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. После вступления в БРИКС новых членов, он начал притормаживать, для того, чтобы двигаться сегодня вперед, альянсу нужно обозначить четкий вектор своего развития и определиться с критериями приема новых членов, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. "Хотя входящие в БРИКС страны, действительно, очень разные, но на воз из басни Крылова этот блок все-таки непохож, поскольку у его участников есть понимание того, что в последние десятилетия в мировой макросистеме накопилось множество проблем - возросшие долги, торговые и финансовые дисбалансы и др., которые требуют расшивки", - сказал он. По его словам, поскольку главный должник планеты - США - "традиционно решает эти проблемы за счет других государств, создавая новые очаги напряженности, естественное желание другой части мира заключается в объединении". "С другой стороны, БРИКС, особенно после вступления в него с 1 января 2024 года новых членов, начал "топтаться на месте". Не говоря уже о том, что до сих пор не сформулированы конкретные цели альянса, не обозначен четкий вектор его развития", - добавил собеседник агентства. "Однако БРИКС пробуксовывает не только от отсутствия новых, прорывных идей. Для того, чтобы двигаться вперед, необходимо определиться – кого, по каким критериям он принимает в свои ряды?", - заключил Бахтизин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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https://ria.ru/20241014/briks-1977882511.html

https://ria.ru/20241014/briks-1977870860.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс, российская академия наук