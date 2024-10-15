https://ria.ru/20241015/afrika-1978012595.html

Теплая зима. Где отдохнуть в Африке и сколько это стоит

Теплая зима. Где отдохнуть в Африке и сколько это стоит - РИА Новости, 15.10.2024

Теплая зима. Где отдохнуть в Африке и сколько это стоит

Сафари, экскурсионные поездки и каникулы на белоснежных пляжах — вот что привлекает российских туристов в Африке. Спрос на такие туры за год вырос на десять... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:00

2024-10-15T08:00

2024-10-15T13:08

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Сафари, экскурсионные поездки и каникулы на белоснежных пляжах — вот что привлекает российских туристов в Африке. Спрос на такие туры за год вырос на десять процентов, подсчитали в АТОР. Какие страны предпочитают для зимнего отдыха, чем там занимаются путешественники и сколько денег тратят — в материале РИА Новости.Без прямых рейсовНастоящая экзотика начинается южнее Сахары, говорят эксперты АТОР. Тот же Египет, часть которого — на Африканском континенте, туроператоры традиционно рассматривают как отдельное зимнее направление — больше пляжное, чем экзотическое.Прямые рейсы из России в Африку есть только в Эфиопию, но их немного. Поэтому перелет Ethiopian Airlines — не самый распространенный маршрут. Время в пути — больше восьми часов."Сейчас это четыре самолета в неделю, чуть более тысячи кресел, при этом получается на пять-семь процентов дороже, чем через ОАЭ. Через Дубай и Стамбул — гораздо более популярный вариант", — рассказали в Space Travel.В ЮАР и обратно — 120-130 тысяч рублей. На танзанийский остров Занзибар — около 90.Групповых туров в африканские страны нет. Сейчас это нишевое направление — для индивидуальных путешественников. Серьезной маркетинговой кампании в России никто из африканцев не ведет, отмечают туроператоры. Но число заявок увеличивается на пять-семь процентов в год.Танзания — фаворит"Для пляжного отдыха чаще всего выбирают Танзанию, которую называют африканскими Мальдивами — за схожесть цвета воды и буйство зелени", — говорит управляющий директор туроператора Let`s Fly Любовь Воронина. Гости отправляются на остров Занзибар, популярный и у европейских туристов.В материковой части страны путешественникам предлагают отправиться на сафари. "Пейзажи в заповедниках разные. Туристы могут провести ночь в джунглях, увидеть животных "большой африканской пятерки" (слон, носорог, буйвол, лев, леопард) на расстоянии вытянутой руки, почувствовать колорит местной жизни", — перечисляет эксперт.Занзибар — еще и относительно доступное направление, добавляют в Space Travel. "Самый востребованный маршрут — через Дубай — позволяет делать туры с одной стыковкой из более чем десяти городов России. Кроме того, этот остров приобрел широкую известность еще в 2021-м, когда в условиях постковидного дефицита сюда летали чартеры сразу нескольких отечественных авиакомпаний".Другие варианты: туры к главной достопримечательности Танзании — горе Килиманджаро — и на озеро Виктория.Пляжный отдых на Занзибаре относительно недорог. Расходы зависят от уровня отеля, но в среднем отпуск обходится в 100-150 тысяч рублей на туриста вместе с перелетом, сообщили в Space Travel.Страны на выборПо сравнению с прошлым годом спрос вырос на туры в ЮАР, Танзанию и на Мадагаскар. Танзания — это пляжи, Марокко, ЮАР, Кения — экскурсии, объясняют в "Русском экспрессе".Поклонники сафари часто объединяют в один тур Кению, Танзанию и Ботсвану. Также комбинируют поездки в нацпарки с пляжным отдыхом на Занзибаре или в Момбасе. ЮАР нередко совмещают с Замбией — с посещением водопада Виктория.ЮАР станет одним из лидеров продаж зимнего сезона. Там и сафари, например, в парке Крюгера, и гастротуры, и мини-круизы, и серфинг, прогнозируют в ITM group.Недельный тур по ЮАР — от 270 тысяч рублей.Цена тура в Африку — две-три тысячи долларов на персону, подсчитали в "Слетать.ру". В высококлассных отелях — до десяти тысяч.С точки зрения туристического потенциала перспективное направление — Уганда, отмечают в компании. Страна продвигает себя на российском рынке, предлагая эко-путешествия и сафари.Визы и прививкиБольшинство африканских стран для россиян — безвизовые. Либо разрешение оформляется и оплачивается по прилете, как, например, в Замбии или Танзании, подчеркнули в "Русском экспрессе". В Кении нужна электронная виза.Важная новация: с 1 октября Занзибар требует от всех иностранцев действующую страховку для путешественников, приобретенную только через Zanzibar Insurance Corporation. "Причем на месте оформить и оплатить ее нельзя, только заранее. Это усложняет организацию поездки и существенно сказывается на бюджете, особенно для семей с детьми", — предупредили в "Русском экспрессе".Виза в Уганду оформляется заранее и стоит 50 долларов США.Впрочем, правила въезда — не единственное, о чем стоит позаботиться загодя. Для визита в некоторые африканские страны рекомендуются прививки, например, от желтой лихорадки. В частности, это актуально для сафари в Кении, Танзании.

https://ria.ru/20240902/tailand-1965048082.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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