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Депутат Рады заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать - РИА Новости, 14.10.2024
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17:26 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/ukraina-1978000368.html
Депутат Рады заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать
Депутат Рады заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать - РИА Новости, 14.10.2024
Депутат Рады заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что конфликт на Украине нужно заканчивать, а если действующая... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:26
2024-10-14T17:26
в мире
украина
россия
стамбул
александр дубинский
владимир зеленский
давид арахамия
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что конфликт на Украине нужно заканчивать, а если действующая власть не способна это сделать, ее нужно менять. "Очевидно, что войну надо заканчивать. Причем, делать это сейчас, не ожидая падения очередной "фортеці" (крепости – ред.), которая оставит после себя тысячи могил и тупую песенку. А партнеры скажут, что "да в принципе, этот город не был для фронта важным". Если действующая власть закончить войну не способна, значит, нужна другая власть. Та, которая сможет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в сентябрьском интервью косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами. В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973545589.html
https://ria.ru/20240909/peregovory-1971552931.html
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в мире, украина, россия, стамбул, александр дубинский, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
Депутат Рады заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать

Депутат Рады Дубинский заявил, что конфликт на Украине нужно заканчивать

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что конфликт на Украине нужно заканчивать, а если действующая власть не способна это сделать, ее нужно менять.
"Очевидно, что войну надо заканчивать. Причем, делать это сейчас, не ожидая падения очередной "фортеці" (крепости – ред.), которая оставит после себя тысячи могил и тупую песенку. А партнеры скажут, что "да в принципе, этот город не был для фронта важным". Если действующая власть закончить войну не способна, значит, нужна другая власть. Та, которая сможет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"Никто не потерпит". В Киеве заговорили о перевороте против Зеленского
19 сентября, 04:27
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в сентябрьском интервью косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами.
В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Нуланд раскрыла подробности о вмешательстве в переговоры Москвы и Киева
9 сентября, 11:13
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
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