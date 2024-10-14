Депутат Рады заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать
Депутат Рады Дубинский заявил, что конфликт на Украине нужно заканчивать
© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что конфликт на Украине нужно заканчивать, а если действующая власть не способна это сделать, ее нужно менять.
"Очевидно, что войну надо заканчивать. Причем, делать это сейчас, не ожидая падения очередной "фортеці" (крепости – ред.), которая оставит после себя тысячи могил и тупую песенку. А партнеры скажут, что "да в принципе, этот город не был для фронта важным". Если действующая власть закончить войну не способна, значит, нужна другая власть. Та, которая сможет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
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В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в сентябрьском интервью косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами.
В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".