https://ria.ru/20241014/ukraina-1978000368.html

Депутат Рады заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать

Депутат Рады заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать - РИА Новости, 14.10.2024

Депутат Рады заявил, что конфликт на Украине надо заканчивать

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что конфликт на Украине нужно заканчивать, а если действующая... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:26

2024-10-14T17:26

2024-10-14T17:26

в мире

украина

россия

стамбул

александр дубинский

владимир зеленский

давид арахамия

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что конфликт на Украине нужно заканчивать, а если действующая власть не способна это сделать, ее нужно менять. "Очевидно, что войну надо заканчивать. Причем, делать это сейчас, не ожидая падения очередной "фортеці" (крепости – ред.), которая оставит после себя тысячи могил и тупую песенку. А партнеры скажут, что "да в принципе, этот город не был для фронта важным". Если действующая власть закончить войну не способна, значит, нужна другая власть. Та, которая сможет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в сентябрьском интервью косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами. В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".

https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973545589.html

https://ria.ru/20240909/peregovory-1971552931.html

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, стамбул, александр дубинский, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины