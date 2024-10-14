https://ria.ru/20241014/turtsiya-1977880346.html

Эксперт проанализировал желание Турции присоединиться к БРИКС

Эксперт проанализировал желание Турции присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024

Эксперт проанализировал желание Турции присоединиться к БРИКС

Желание Турции присоединиться к БРИКС – не разменная монета в переговорах с Западом, а требование справедливого глобального управления, турецкий народ понимает... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T06:54

2024-10-14T06:54

2024-10-14T06:54

россия

нью-йорк (город)

турция

юрий ушаков

сергей рябков

брикс

генеральная ассамблея оон

оон

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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Желание Турции присоединиться к БРИКС – не разменная монета в переговорах с Западом, а требование справедливого глобального управления, турецкий народ понимает видение Анкары, считает экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Желание Турции присоединиться к альтернативным глобальным организациям, особенно к БРИКС, - это не просто сделка. Рассматривать его только как разменную монету в переговорах с Западом - значит не понимать видения президента Эрдогана", - заявил эксперт РИА Новости. Эрчин напомнил выступление президента Турции на недавней Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "В Нью-Йорке Эрдоган заявил, что Запад остается неэффективным и несанкционированным перед лицом зверств во многих частях мира. В Турции есть лидер, который говорит, что "мир больше пяти (имеет в виду пять постоянных членов Совбеза ООН – ред.)", и турецкий народ принимает его видение. Ни БРИКС, ни АСЕАН, ни Шанхайская организация сотрудничества не рассматриваются как предмет торга с Западом, но как требование эгалитарного мирового порядка и справедливого глобального управления", - отметил собеседник агентства. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Саммит БРИКС в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России, сказал журналистам Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241014/briks-1977879732.html

https://ria.ru/20241014/briks-1977870860.html

https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html

россия

нью-йорк (город)

турция

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