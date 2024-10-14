ЕС указали на место: кто спутал Западу все карты
Вице-премьер Сербии: кто не любит Россию, тот нам не друг
© AP Photo / Darko VojinovicСербский гвардеец во время пресс-конференции в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Евросоюз убеждает Сербию прекратить всякое общение с Москвой. Заявления Брюсселя похожи на откровенный шантаж, однако в Белграде отступать не намерены. О непростом диалоге и взвинчивании ставок — в материале РИА Новости.
От предупреждений к угрозам
Павол Салаи, глава отдела Европы и Балкан в "Репортерах без границ" (RSF, базируется в Париже), обвинил Белград в потворствовании "кремлевской пропаганде". И отметил, что это "плохо для кандидата в ЕС". Хотя RSF — неправительственная организация, в Брюсселе к ней внимательно прислушиваются. Не стало исключением и заявление Салаи.
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия
Его отдельно прокомментировал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Дипломат напомнил о недавних санкциях против российских СМИ. Хотя ограничения ввели на уровне союза, сербская сторона даже в статусе кандидата должна принять аналогичные меры, уверен еврочиновник. Иначе Белград ждет наказание.
"Неприсоединение Сербии к общему внешнему курсу и политике безопасности ЕС — серьезная проблема, которая влияет на переговоры о вступлении в союз", — предупредил Стано.
В последнее время Евросоюз вообще использует любой повод, чтобы покритиковать Белград и даже не намекнуть, а прямо указать: без следования курсу Брюсселя членство в объединении заказано.
Тот же Стано еще в сентябре прошелся по визиту сербского вице-премьера Александра Вулина в Москву — политика принимал президент Владимир Путин.
Брюссель расценил встречу как попытку "присоединиться" к России, например, в рамках БРИКС.
Европейская пресса подчеркивает: слова дипломата — прямая угроза. ЕС может пересмотреть процесс вступления Сербии. И даже приостановить его, как уже происходит в случае с Грузией.
Нашла коса на камень
Переходящее в шантаж брюзжание еврочиновников, похоже, не очень впечатляет сербское руководство. В середине сентября, столкнувшись с критикой из-за московского визита, Вулин выразился предельно четко.
"Сербия на пути к интеграции в ЕС, и скорость процесса зависит не от Сербии, — напомнил он (страна в статусе кандидата уже 12 лет. — Прим. ред.). — Если в конце нас ждет признание так называемого Косово, обязательство разрешить однополые браки или участие в конфликте с Россией и Китаем, мы даже не должны идти по этому пути".
После октябрьского заявления Стано о российских СМИ Вулин дал интервью журналу "Национальная оборона", в котором вновь подтвердил нерушимость связки Белград — Москва.
"Кто не любит Россию, тот не друг Сербии, — подчеркнул он. — Без свободной и сильной России нет свободной и сильной Сербии". Вице-премьер высказался и о БРИКС, которая для Белграда "выступает альтернативой Евросоюзу".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и вице-премьер Сербии Александр Вулин во время встречи
Президент России Владимир Путин и вице-премьер Сербии Александр Вулин во время встречи
Вулин убежден, что для его страны нет места в ЕС, пока Брюссель не предпринял шагов по обеспечению полноценного членства.
Двойные стандарты
Претензии Евросоюза по сотрудничеству Сербии с Россией — только верхушка айсберга. Даже до украинского конфликта и последующего отказа Белграда присоединиться к санкциям Брюссель, мягко говоря, не спешил с принятием нового члена.
Одним из главных требований было и остается признание сербскими властями независимости Косово. Для Белграда, рассматривающего самопровозглашенное государство как автономный край, это, разумеется, неприемлемо.
Сам ЕС в данном случае прибегает к двойным стандартам. Дело в том, что независимость Косово до сих пор, с 2008-го, признали только 22 из 27 членов союза. Проще говоря, Брюссель предъявляет кандидату — Сербии — те требования, выполнения которых не может добиться даже от действующих участников объединения.
© AP Photo / Visar KryeziuПразднование годовщины независимости Республики Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Празднование годовщины независимости Республики Косово
Внутри ЕС хватает и других проблем. Достаточно вспомнить о "друге России", как его клеймят партнеры, — венгерском премьере Викторе Орбане. Будапешт, в отличие от Белграда, ограничен обязательствами внутри союза. Так, Венгрия неоднократно блокировала антироссийские санкции, но не присоединяться к ним не может.
В остальном Орбан проводит политику, которая плохо укладывается в "общеевропейский курс": посещает Москву, встречается с Путиным. И ЕС, несмотря на угрозы, ничего не может с этим сделать.
На таком фоне шантаж в отношении Сербии выглядит как попытки представить союз некой цельной структурой, у которой якобы есть общие ценности и политика. На деле картина совсем иная.
Что касается именно сербского кейса, то очевидно: у Брюсселя всегда найдутся поводы критиковать Белград. Не Косово, так поддержка России, не сотрудничество с Москвой — так еще что-то. За примерами далеко ходить не надо: в начале года Немецкое общество внешней политики (аналитический центр, финансируемый правительством ФРГ) призывало ЕС надавить на Сербию из-за… слишком частых внеочередных выборов.
По факту вообще не похоже, что Евросоюз заинтересован в сербском членстве.
© AP Photo / Darko VojinovicЛюди держат флаги Сербии и ЕС
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди держат флаги Сербии и ЕС
Но угрозы Брюсселя приводят к тому, что и Белград может безболезненно отказаться от такой перспективы. Популярность союза среди населения падает: на Балканах сербы менее всего хотят в ЕС (лишь порядка 40 процентов за). И властям теперь проще, чем прежде, объяснять избирателям крен на восток.