https://ria.ru/20241014/evropa-1977454144.html

ЕС указали на место: кто спутал Западу все карты

ЕС указали на место: кто спутал Западу все карты - РИА Новости, 14.10.2024

ЕС указали на место: кто спутал Западу все карты

Евросоюз убеждает Сербию прекратить всякое общение с Москвой. Заявления Брюсселя похожи на откровенный шантаж, однако в Белграде отступать не намерены. О... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:00

2024-10-14T08:00

2024-10-14T08:03

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Евросоюз убеждает Сербию прекратить всякое общение с Москвой. Заявления Брюсселя похожи на откровенный шантаж, однако в Белграде отступать не намерены. О непростом диалоге и взвинчивании ставок — в материале РИА Новости.От предупреждений к угрозамПавол Салаи, глава отдела Европы и Балкан в "Репортерах без границ" (RSF, базируется в Париже), обвинил Белград в потворствовании "кремлевской пропаганде". И отметил, что это "плохо для кандидата в ЕС". Хотя RSF — неправительственная организация, в Брюсселе к ней внимательно прислушиваются. Не стало исключением и заявление Салаи.Его отдельно прокомментировал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Дипломат напомнил о недавних санкциях против российских СМИ. Хотя ограничения ввели на уровне союза, сербская сторона даже в статусе кандидата должна принять аналогичные меры, уверен еврочиновник. Иначе Белград ждет наказание."Неприсоединение Сербии к общему внешнему курсу и политике безопасности ЕС — серьезная проблема, которая влияет на переговоры о вступлении в союз", — предупредил Стано.В последнее время Евросоюз вообще использует любой повод, чтобы покритиковать Белград и даже не намекнуть, а прямо указать: без следования курсу Брюсселя членство в объединении заказано.Тот же Стано еще в сентябре прошелся по визиту сербского вице-премьера Александра Вулина в Москву — политика принимал президент Владимир Путин.Брюссель расценил встречу как попытку "присоединиться" к России, например, в рамках БРИКС.Европейская пресса подчеркивает: слова дипломата — прямая угроза. ЕС может пересмотреть процесс вступления Сербии. И даже приостановить его, как уже происходит в случае с Грузией.Нашла коса на каменьПереходящее в шантаж брюзжание еврочиновников, похоже, не очень впечатляет сербское руководство. В середине сентября, столкнувшись с критикой из-за московского визита, Вулин выразился предельно четко."Сербия на пути к интеграции в ЕС, и скорость процесса зависит не от Сербии, — напомнил он (страна в статусе кандидата уже 12 лет. — Прим. ред.). — Если в конце нас ждет признание так называемого Косово, обязательство разрешить однополые браки или участие в конфликте с Россией и Китаем, мы даже не должны идти по этому пути".После октябрьского заявления Стано о российских СМИ Вулин дал интервью журналу "Национальная оборона", в котором вновь подтвердил нерушимость связки Белград — Москва."Кто не любит Россию, тот не друг Сербии, — подчеркнул он. — Без свободной и сильной России нет свободной и сильной Сербии". Вице-премьер высказался и о БРИКС, которая для Белграда "выступает альтернативой Евросоюзу".Вулин убежден, что для его страны нет места в ЕС, пока Брюссель не предпринял шагов по обеспечению полноценного членства.Двойные стандартыПретензии Евросоюза по сотрудничеству Сербии с Россией — только верхушка айсберга. Даже до украинского конфликта и последующего отказа Белграда присоединиться к санкциям Брюссель, мягко говоря, не спешил с принятием нового члена.Одним из главных требований было и остается признание сербскими властями независимости Косово. Для Белграда, рассматривающего самопровозглашенное государство как автономный край, это, разумеется, неприемлемо.Сам ЕС в данном случае прибегает к двойным стандартам. Дело в том, что независимость Косово до сих пор, с 2008-го, признали только 22 из 27 членов союза. Проще говоря, Брюссель предъявляет кандидату — Сербии — те требования, выполнения которых не может добиться даже от действующих участников объединения.Внутри ЕС хватает и других проблем. Достаточно вспомнить о "друге России", как его клеймят партнеры, — венгерском премьере Викторе Орбане. Будапешт, в отличие от Белграда, ограничен обязательствами внутри союза. Так, Венгрия неоднократно блокировала антироссийские санкции, но не присоединяться к ним не может.В остальном Орбан проводит политику, которая плохо укладывается в "общеевропейский курс": посещает Москву, встречается с Путиным. И ЕС, несмотря на угрозы, ничего не может с этим сделать.На таком фоне шантаж в отношении Сербии выглядит как попытки представить союз некой цельной структурой, у которой якобы есть общие ценности и политика. На деле картина совсем иная.Что касается именно сербского кейса, то очевидно: у Брюсселя всегда найдутся поводы критиковать Белград. Не Косово, так поддержка России, не сотрудничество с Москвой — так еще что-то. За примерами далеко ходить не надо: в начале года Немецкое общество внешней политики (аналитический центр, финансируемый правительством ФРГ) призывало ЕС надавить на Сербию из-за… слишком частых внеочередных выборов.По факту вообще не похоже, что Евросоюз заинтересован в сербском членстве.Но угрозы Брюсселя приводят к тому, что и Белград может безболезненно отказаться от такой перспективы. Популярность союза среди населения падает: на Балканах сербы менее всего хотят в ЕС (лишь порядка 40 процентов за). И властям теперь проще, чем прежде, объяснять избирателям крен на восток.

белград (город)

брюссель

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, белград (город), брюссель, сербия, петер стано, александр вулин, владимир путин, евросоюз, брикс, репортеры без границ