https://ria.ru/20240829/evropa-1968997666.html

Невероятное лицемерие. В Европе спорят, кто больший друг России

Невероятное лицемерие. В Европе спорят, кто больший друг России - РИА Новости, 29.08.2024

Невероятное лицемерие. В Европе спорят, кто больший друг России

В ЕС очередной скандал: Будапешт обвинил Варшаву в лицемерии из-за торговли с Москвой. Там не впервые предъявляют друг другу претензии, но сейчас линия разлома... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:00

2024-08-29T08:00

2024-08-29T08:02

польша

венгрия

варшава

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В ЕС очередной скандал: Будапешт обвинил Варшаву в лицемерии из-за торговли с Москвой. Там не впервые предъявляют друг другу претензии, но сейчас линия разлома прошла между теми, кто недавно был по одну сторону в противостоянии Брюсселю. О венгерско-польской дружбе, перешедшей во вражду, и о причинах изменений — в материале РИА Новости."Делают то же самое"Министр иностранных дел Петер Сийярто рассказал, как Венгрия получает нефть. По его словам, Будапешт предпринимает все необходимые усилия для безопасности поставок, "обеспечивая постоянное сотрудничество с Россией".Коснулся он и позиции Брюсселя — раскритиковал реакцию ЕС на подрыв "Северных потоков", назвав его актом "государственно-спонсируемого терроризма".Подчеркнул, что любая реакция должна быть пропорциональна серьезности такого нападения.Отдельно прошелся по Польше. Отметил, что Варшава, как и Будапешт, поддерживает экономические связи с Москвой: взаимная торговля в прошлом году достигла шести миллиардов евро за счет значительных закупок российских удобрений, продажи фармацевтических препаратов и косметики."Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно", — подчеркнул Сийярто.Это уже не первый подобный упрек со стороны Будапешта."Поляки проводят лицемерную политику, — говорил месяц назад премьер-министр Виктор Орбан. — Критикуют нас за отношения с русскими, а сами ведут бизнес с Россией через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия со стороны государства".Варшава тогда в долгу не осталась.Замминистра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Польша не торгует с Россией, "в отличие от премьер-министра Орбана, который находится на задворках международного сообщества и в Европейском союзе, и в НАТО"."Трудные дети" ЕСОтношения двух стран испортились, когда Варшава фактически возглавила "поход" ЕС против Москвы, отмечают аналитики. Не стоит забывать, что выходцы из Польши играют важную роль и в работе американских аналитических центров, так что лобби в США у Варшавы серьезное.Будапешт же, напротив, выступил за продолжение диалога с Москвой, что лишь усилило постоянно нагнетаемую Брюсселем истерию по поводу дружбы с Кремлем. Хотя, например, Владимир Путин не раз повторял: премьер Орбан не пророссийский, а провенгерский политик и руководствуется в первую очередь национальными интересами.Раньше оба восточноевропейских государства выступали против общего противника — руководства ЕС. Фактически Венгрия и Польша были — и остаются — главными enfants terrible Евросоюза. Возглавляют страны консервативные лидеры, объединенные неприятием навязываемых норм судебной власти и многих других вопросов.Международный институт демократии и содействия выборам (International IDEA, созданная в 1995-м межправительственная организация), в частности, отмечает: Венгрия и Польша в течение многих лет блокировали попытки других членов ЕС обеспечить соблюдение демократических норм и обязательств по верховенству права."В обеих странах нелиберальный инструментарий довольно схож: подавление прав путем нацеливания на академические свободы и сексуальные меньшинства, — указано в докладе International IDEA за 2023-й. — Они поощряют антимигрантскую риторику, нарушают законы ЕС, поэтому надзор за исполнительной властью остается незначительным или отсутствует".В прошлогоднем отчете о верховенстве права Брюссель вновь потребовал от Будапешта и Варшавы всеобъемлющих реформ для разблокировки доступа к фондам Евросоюза. Но, как говорится, воз и ныне там.В мае 2023-го, когда ЕС принимал "Новый пакт о миграции и убежище", только Венгрия и Польша выступили против. Это не помешало заключить соглашение, по которому страны союза обязаны переселить определенное количество беженцев, или заплатить 20 тысяч евро за каждое отклоненное прошение, или профинансировать оперативную поддержку приезжих.Решение высветило разницу в подходах поляков и венгров. Первые, не поддержав идею, по факту молча с ней согласились. Орбан же активно критиковал миграционные планы Брюсселя и не стеснялся в выражениях, говоря даже о "юридическом изнасиловании" двух стран.Но сдержанность Варшавы по сравнению с Будапештом можно объяснить — прежде всего финансовыми интересами. Так как Польша приняла на себя основную часть потока украинских беженцев и форсировала антироссийские санкции, в ЕС пошли на уступки. В апреле 2024-го республика получила более шести миллиардов евро из фондов Евросоюза — это крупнейшая единовременная выплата стране за время ее пребывания в объединении. Венгрию же подобных почестей не удостоили, что, конечно, обостряет отношения между бывшими партнерами.Вместе лучше?В самой Польше далеко не все довольны конфронтацией. Например, обозреватель издания Mysl Polska Матеуш Пискорский считает разобщение вредным для своей страны. Он отмечает: Орбан придерживается концепции того, что "центральноевропейский регион должен свободно перемещаться между существующими полюсами, сверхдержавами, сохраняя при этом относительно равное расстояние от каждого из них". Но польский политический класс, по мнению аналитика, "предпочел проигнорировать приглашение братьев и попросил надеть на свою страну англосаксонский ошейник и атлантический поводок". "Критика Орбана в адрес Варшавы полностью оправданна. Вместе мы могли бы добиться многого", — заключает Пискорский.Однако Брюсселю не стоит впадать в иллюзии по поводу того, что Польша из "трудного ребенка" превратилась в покладистого члена ЕС, а проблема теперь якобы только в Орбане. СВО отдалила две страны друг от друга, но изменение ситуации на украинском треке способно вновь их сблизить.Венгрия и Польша по-прежнему связаны отношениями в рамках Вишеградской группы (куда также входят Словакия и Чехия) — организации, учрежденной в 1991-м и сохранившейся даже после вступления ее членов в ЕС.Кроме того, у Брюсселя сохраняются претензии к Варшаве по правовым вопросам, которые она решать не собирается. Пока эти проблемы отошли на второй план, но могут всплыть при любом новом обсуждении дотаций от союза.Наконец, и по отношению к Киеву у Венгрии и Польши есть точки соприкосновения. Например, они выступают против импорта украинского зерна, опасаясь за судьбу своих фермеров. Даже один этот факт делает обе страны неудобными для Брюсселя. А значит, объективная реальность неизбежно подталкивает их к координации.

польша

венгрия

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, венгрия, варшава, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз