Три вопроса Путину: чего Орбан добивался в Москве
Путин и Орбан в Москве обсудили ситуацию на Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Президент России и премьер-министр Венгрии в пятницу провели в Кремле переговоры. Примечательно, что встреча не анонсировалась. Основной темой стал украинский кризис. О том, что решили, — в материале РИА Новости.
Внезапные переговоры
До последнего момента не было ясно, прилетит ли Орбан в Москву. Первыми о такой возможности сообщили венгерские журналисты. Кремль это не подтверждал и не опровергал.
© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Официальная информация появилась в полдень, за считаные минуты до приземления во Внуково самолета из Будапешта. Из аэропорта Орбан ехал на российском "Аурусе".
Переговоры стартовали в расширенном составе. С российской стороны, помимо президента, участвовали его помощники Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.
Уже это показательно. Лавров и Ушаков на таких мероприятиях, понятно, обычно присутствуют. Другое дело — Мединский. Но именно он два года назад возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые проходили в Белоруссии и Турции. Тогда в апреле даже составили и согласовали проект мирного урегулирования, от которого в итоге Киев отказался — по указанию западных союзников.
Тем не менее накануне, выступая в Астане на заседании "ШОС плюс", Путин особо отметил: отвергнутые киевским режимом стамбульские договоренности все еще "на столе".
Украинский поход
Когда самолет с Орбаном приземлялся во Внуково, на его странице в соцсети X (ранее Twitter) была опубликована запись: "Мирная миссия продолжается. Следующая остановка — Москва".
Предыдущей же был Киев. Причем венгерский лидер посетил украинскую столицу впервые с февраля 2022-го.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
"Мы выступаем за мир, и я хотел бы понять — и считаю это своей миссией — ваше видение шансов на мир. Я настроен оптимистично и благодарю за приглашение", — говорил Орбан Зеленскому.
И предложил "безотлагательное перемирие".
"Я сказал, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Попросил подумать, нельзя ли поступить немного иначе: прекратить огонь, а затем вести диалог с Россией", — объяснил он в интервью Die Weltwoche.
Зеленский уклонился от прямого ответа, но дал понять, что ему предложение не очень понравилось. "У него были некоторые сомнения. <…> Он сказал: давайте поразмышляем, подумаем об этом. <…> Понял мою позицию, обрисовал свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить", — уточнил Орбан.
Уже после встречи на высшем уровне в Киеве глава офиса Зеленского Андрей Ермак, которого западные и украинские СМИ называют серым кардиналом во власти, заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией.
Если поездка в Киев встретила одобрение в Брюсселе, то следующий шаг Орбана — негодование. Его визит в Москву заранее единодушно осудили руководители ЕС и видные "ястребы". Кроме одного — генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщившего, что венгерский премьер предварительно все согласовал с альянсом.
"Особенная встреча"
"Мне известно, что совсем недавно вы были в Киеве и вот прибыли сюда, для того чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на украинском направлении. Я в вашем распоряжении", — обратился Путин к Орбану.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент напомнил о своем июньском выступлении в МИД России, где изложил "позиции в отношении возможного мирного урегулирования". "Готов с вами это обсудить, рассказать о каких-то нюансах. Рассчитываю, что вы познакомите меня и с вашей позицией, позицией европейских партнеров", — отметил он.
"Это не первая наша встреча за последнее десятилетие — уже 11-я. Но эта — более особенная, чем предыдущие", — сразу обозначил приоритеты Орбан.
Государств, которые могут поговорить и с одной, и с другой сторонами конфликта, все меньше, продолжил он. И предположил: "Скоро Венгрия станет, видимо, единственной такой в Европе".
"Позиции далеки"
Это же Орбан повторил на пресс-подходе после переговоров, которые продолжались три часа. Указал, что встреча состоялась "в тот момент, когда Европе очень нужен мир". А мир "не наступит сам по себе, ради него нужно работать".
"Я хотел услышать и услышал мнение по трем важным вопросам", — подчеркнул гость. А именно: о мирных инициативах, последовательности прекращения огня и мирных переговоров, видении Европы после войны.
"Позиции далеки друг от друга" — это о том, что он услышал в Киеве и Москве.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
В свою очередь, российский лидер напомнил, что Москва всегда была открыта к политико-дипломатическому урегулированию. "Однако с противной стороны слышим о нежелании (решать проблему мирно)". Спонсоры киевского режима продолжают использовать Украину в противостоянии с Россией.
Причина несговорчивости и в нежелании отменять военное положение, ведь тогда придется проводить выборы. Шансы победить на них у утративших рейтинги и легитимность властей близки к нулю.
"Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта", — подчеркнул Путин. Условия известны: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Обсудили и перспективы отношений России с Европой — в частности, принципы будущей архитектуры безопасности на континенте. В целом, заключил президент, переговоры были своевременными и полезными.