https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html

Три вопроса Путину: чего Орбан добивался в Москве

Три вопроса Путину: чего Орбан добивался в Москве - РИА Новости, 05.07.2024

Три вопроса Путину: чего Орбан добивался в Москве

Президент России и премьер-министр Венгрии в пятницу провели в Кремле переговоры. Примечательно, что встреча не анонсировалась. Основной темой стал украинский... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:52

2024-07-05T17:52

2024-07-05T18:12

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Президент России и премьер-министр Венгрии в пятницу провели в Кремле переговоры. Примечательно, что встреча не анонсировалась. Основной темой стал украинский кризис. О том, что решили, — в материале РИА Новости.Внезапные переговорыДо последнего момента не было ясно, прилетит ли Орбан в Москву. Первыми о такой возможности сообщили венгерские журналисты. Кремль это не подтверждал и не опровергал.Официальная информация появилась в полдень, за считаные минуты до приземления во Внуково самолета из Будапешта. Из аэропорта Орбан ехал на российском "Аурусе".Переговоры стартовали в расширенном составе. С российской стороны, помимо президента, участвовали его помощники Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.Уже это показательно. Лавров и Ушаков на таких мероприятиях, понятно, обычно присутствуют. Другое дело — Мединский. Но именно он два года назад возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые проходили в Белоруссии и Турции. Тогда в апреле даже составили и согласовали проект мирного урегулирования, от которого в итоге Киев отказался — по указанию западных союзников.Тем не менее накануне, выступая в Астане на заседании "ШОС плюс", Путин особо отметил: отвергнутые киевским режимом стамбульские договоренности все еще "на столе".Украинский походКогда самолет с Орбаном приземлялся во Внуково, на его странице в соцсети X (ранее Twitter) была опубликована запись: "Мирная миссия продолжается. Следующая остановка — Москва".Предыдущей же был Киев. Причем венгерский лидер посетил украинскую столицу впервые с февраля 2022-го."Мы выступаем за мир, и я хотел бы понять — и считаю это своей миссией — ваше видение шансов на мир. Я настроен оптимистично и благодарю за приглашение", — говорил Орбан Зеленскому.И предложил "безотлагательное перемирие"."Я сказал, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Попросил подумать, нельзя ли поступить немного иначе: прекратить огонь, а затем вести диалог с Россией", — объяснил он в интервью Die Weltwoche.Зеленский уклонился от прямого ответа, но дал понять, что ему предложение не очень понравилось. "У него были некоторые сомнения. <…> Он сказал: давайте поразмышляем, подумаем об этом. <…> Понял мою позицию, обрисовал свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить", — уточнил Орбан.Уже после встречи на высшем уровне в Киеве глава офиса Зеленского Андрей Ермак, которого западные и украинские СМИ называют серым кардиналом во власти, заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией.Если поездка в Киев встретила одобрение в Брюсселе, то следующий шаг Орбана — негодование. Его визит в Москву заранее единодушно осудили руководители ЕС и видные "ястребы". Кроме одного — генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщившего, что венгерский премьер предварительно все согласовал с альянсом."Особенная встреча""Мне известно, что совсем недавно вы были в Киеве и вот прибыли сюда, для того чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на украинском направлении. Я в вашем распоряжении", — обратился Путин к Орбану.Президент напомнил о своем июньском выступлении в МИД России, где изложил "позиции в отношении возможного мирного урегулирования". "Готов с вами это обсудить, рассказать о каких-то нюансах. Рассчитываю, что вы познакомите меня и с вашей позицией, позицией европейских партнеров", — отметил он."Это не первая наша встреча за последнее десятилетие — уже 11-я. Но эта — более особенная, чем предыдущие", — сразу обозначил приоритеты Орбан.Государств, которые могут поговорить и с одной, и с другой сторонами конфликта, все меньше, продолжил он. И предположил: "Скоро Венгрия станет, видимо, единственной такой в Европе"."Позиции далеки"Это же Орбан повторил на пресс-подходе после переговоров, которые продолжались три часа. Указал, что встреча состоялась "в тот момент, когда Европе очень нужен мир". А мир "не наступит сам по себе, ради него нужно работать"."Я хотел услышать и услышал мнение по трем важным вопросам", — подчеркнул гость. А именно: о мирных инициативах, последовательности прекращения огня и мирных переговоров, видении Европы после войны."Позиции далеки друг от друга" — это о том, что он услышал в Киеве и Москве.В свою очередь, российский лидер напомнил, что Москва всегда была открыта к политико-дипломатическому урегулированию. "Однако с противной стороны слышим о нежелании (решать проблему мирно)". Спонсоры киевского режима продолжают использовать Украину в противостоянии с Россией.Причина несговорчивости и в нежелании отменять военное положение, ведь тогда придется проводить выборы. Шансы победить на них у утративших рейтинги и легитимность властей близки к нулю."Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта", — подчеркнул Путин. Условия известны: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Обсудили и перспективы отношений России с Европой — в частности, принципы будущей архитектуры безопасности на континенте. В целом, заключил президент, переговоры были своевременными и полезными.

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