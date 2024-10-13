https://ria.ru/20241013/ushakov-1977816450.html
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения - РИА Новости, 13.10.2024
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину вазу на день рождения, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:28
2024-10-13T11:28
2024-10-13T15:17
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину вазу на день рождения, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее он сообщал журналистам, что Эрдоган специально прислал Путину подарок ко дню рождения 7 октября. Ушаков уточнил, что это был "хороший турецкий подарок". "Я могу сказать, что это красивая ваза", — сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, говоря о подарке Эрдогана. "Сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено", — добавил помощник президента РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Турция, Россия, Юрий Ушаков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Русский язык в мире, В мире
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
Ушаков: Эрдоган подарил Путину красивую вазу на день рождения