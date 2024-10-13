https://ria.ru/20241013/ushakov-1977816450.html

Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения - РИА Новости, 13.10.2024

Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину вазу на день рождения, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T11:28

2024-10-13T11:28

2024-10-13T15:17

турция

россия

юрий ушаков

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

русский язык в мире

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241094_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_7e186bf7cc5f7024a2334519bb991431.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину вазу на день рождения, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее он сообщал журналистам, что Эрдоган специально прислал Путину подарок ко дню рождения 7 октября. Ушаков уточнил, что это был "хороший турецкий подарок". "Я могу сказать, что это красивая ваза", — сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, говоря о подарке Эрдогана. "Сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено", — добавил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976992875.html

https://ria.ru/20241013/podkhod-1977792289.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, россия, юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, русский язык в мире, в мире