Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 13.10.2024 (обновлено: 15:17 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/ushakov-1977816450.html
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения - РИА Новости, 13.10.2024
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину вазу на день рождения, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:28
2024-10-13T15:17
турция
россия
юрий ушаков
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
русский язык в мире
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241094_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_7e186bf7cc5f7024a2334519bb991431.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину вазу на день рождения, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее он сообщал журналистам, что Эрдоган специально прислал Путину подарок ко дню рождения 7 октября. Ушаков уточнил, что это был "хороший турецкий подарок". "Я могу сказать, что это красивая ваза", — сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, говоря о подарке Эрдогана. "Сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено", — добавил помощник президента РФ.
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976992875.html
https://ria.ru/20241013/podkhod-1977792289.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241094_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_e34364640d876ca83c08fe1784e045d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, русский язык в мире, в мире
Турция, Россия, Юрий Ушаков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Русский язык в мире, В мире
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Ушаков: Эрдоган подарил Путину красивую вазу на день рождения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину вазу на день рождения, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее он сообщал журналистам, что Эрдоган специально прислал Путину подарок ко дню рождения 7 октября. Ушаков уточнил, что это был "хороший турецкий подарок".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Лукашенко заявил, что сделал Путину на день рождения "серьезный подарок"
8 октября, 15:12
"Я могу сказать, что это красивая ваза", — сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, говоря о подарке Эрдогана.
"Сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено", — добавил помощник президента РФ.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
"Путин стал сильнее": в партии Бербок неожиданно отвернулись от Украины
Вчера, 02:57
 
ТурцияРоссияЮрий УшаковРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинРусский язык в миреВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала