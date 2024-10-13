Рейтинг@Mail.ru
Президент ВАРПЭ призвал не ждать рекордных лососевых путин - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/losos-1977799146.html
Президент ВАРПЭ призвал не ждать рекордных лососевых путин
Президент ВАРПЭ призвал не ждать рекордных лососевых путин - РИА Новости, 13.10.2024
Президент ВАРПЭ призвал не ждать рекордных лососевых путин
Плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие 5-7 лет не... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T06:52
2024-10-13T06:52
россия
дальний восток
экономика
оксана лут
илья шестаков
дмитрий патрушев
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473952_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ccfa75d7a882e5bff73d69d7339709b6.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных "красных" путин, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Плохая путина 2024 года не приведет к физическому дефициту рыбы и икры, но существенно меняет экономические координаты в лососевом секторе на длительную перспективу, так как, по прогнозу ученых, в ближайшие 5-7 лет рекордных "красных путин" ожидать не стоит", - сказал Зверев. По его словам, серьезную обеспокоенность вызывает то, что одна из самых неудачных путин прошла перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки, на которых компании добывают лососей. В следующем году добытчики должны будут заплатить государству свыше 180 миллиардов рублей, чтобы продолжить свою деятельность. Это сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины 2024 года. "Мы рассчитываем, что будет одобрена рассрочка платежа на три года. Соответствующий законопроект внесли депутаты и сенаторы", - добавил президент ВАРПЭ. По данным ассоциации, к 6 октября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 230,5 тысяч тонн - в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году и почти на 15%, чем в 2022 году. Это худший результат за прошедшие 20 лет. Ранее в октябре в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, связано это, в том числе, с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. Глава Росрыболовства Илья Шестаков также прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. А вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью РИА Новости в конце августа говорил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году.
https://ria.ru/20241012/ryba-1977712785.html
https://ria.ru/20241011/mintay-1977508206.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473952_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9b7b8c9a478a5d904165dc1d80a6f71f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, экономика, оксана лут, илья шестаков, дмитрий патрушев, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Россия, Дальний Восток, Экономика, Оксана Лут, Илья Шестаков, Дмитрий Патрушев, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Президент ВАРПЭ призвал не ждать рекордных лососевых путин

Глава ВАРПЭ Зверев: в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных лососевых путин

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкРыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы
Рыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Рыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных "красных" путин, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«
"Плохая путина 2024 года не приведет к физическому дефициту рыбы и икры, но существенно меняет экономические координаты в лососевом секторе на длительную перспективу, так как, по прогнозу ученых, в ближайшие 5-7 лет рекордных "красных путин" ожидать не стоит", - сказал Зверев.
Форель, запеченная в духовке - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Россияне стали есть больше рыбы
12 октября, 08:25
По его словам, серьезную обеспокоенность вызывает то, что одна из самых неудачных путин прошла перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки, на которых компании добывают лососей. В следующем году добытчики должны будут заплатить государству свыше 180 миллиардов рублей, чтобы продолжить свою деятельность. Это сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины 2024 года. "Мы рассчитываем, что будет одобрена рассрочка платежа на три года. Соответствующий законопроект внесли депутаты и сенаторы", - добавил президент ВАРПЭ.
По данным ассоциации, к 6 октября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 230,5 тысяч тонн - в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году и почти на 15%, чем в 2022 году. Это худший результат за прошедшие 20 лет.
Ранее в октябре в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, связано это, в том числе, с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков также прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. А вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью РИА Новости в конце августа говорил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году.
Добыча минтая на Курилах - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Рыбодобытчики планируют изменить имидж главной рыбы России
11 октября, 06:34
 
РоссияДальний ВостокЭкономикаОксана ЛутИлья ШестаковДмитрий ПатрушевСовет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала