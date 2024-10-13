Президент ВАРПЭ призвал не ждать рекордных лососевых путин
Глава ВАРПЭ Зверев: в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных лососевых путин
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Рыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных "красных" путин, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев.
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"Плохая путина 2024 года не приведет к физическому дефициту рыбы и икры, но существенно меняет экономические координаты в лососевом секторе на длительную перспективу, так как, по прогнозу ученых, в ближайшие 5-7 лет рекордных "красных путин" ожидать не стоит", - сказал Зверев.
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По его словам, серьезную обеспокоенность вызывает то, что одна из самых неудачных путин прошла перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки, на которых компании добывают лососей. В следующем году добытчики должны будут заплатить государству свыше 180 миллиардов рублей, чтобы продолжить свою деятельность. Это сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины 2024 года. "Мы рассчитываем, что будет одобрена рассрочка платежа на три года. Соответствующий законопроект внесли депутаты и сенаторы", - добавил президент ВАРПЭ.
По данным ассоциации, к 6 октября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 230,5 тысяч тонн - в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году и почти на 15%, чем в 2022 году. Это худший результат за прошедшие 20 лет.
Ранее в октябре в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, связано это, в том числе, с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков также прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. А вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью РИА Новости в конце августа говорил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году.
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