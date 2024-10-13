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Эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС - РИА Новости, 13.10.2024
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06:40 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/briks-1977798732.html
Эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС
Эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС - РИА Новости, 13.10.2024
Эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС
Обширный список государств, проявивших интерес ко вступлению в БРИКС, показывает, что в мире ищут альтернативу диктату США, пытающихся сохранить свое... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T06:40
2024-10-13T06:40
россия
бразилия
сша
богдан безпалько
брикс
юрий ушаков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Обширный список государств, проявивших интерес ко вступлению в БРИКС, показывает, что в мире ищут альтернативу диктату США, пытающихся сохранить свое господство, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Как отметил в разговоре с агентством Богдан Безпалько, деградирующие Соединенные Штаты пытаются сохранить свое могущество, но усталость от диктата среди стран мира наступает. "Естественно, что в условиях падения гегемона, конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться, где можно будет получить поддержку, и где можно как-то более равноправно, хотя бы паритетно, строить международные экономические отношения, а не просто получать указания", - сказал Безпалько, комментируя обширный список желающих вступить в БРИКС. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241012/briks-1977769570.html
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россия, бразилия, сша, богдан безпалько, брикс, юрий ушаков
Россия, Бразилия, США, Богдан Безпалько, БРИКС, Юрий Ушаков
Эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС

Эксперт Безпалько: список желающих вступить в БРИКС показывает усталость от США

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Обширный список государств, проявивших интерес ко вступлению в БРИКС, показывает, что в мире ищут альтернативу диктату США, пытающихся сохранить свое господство, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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Как отметил в разговоре с агентством Богдан Безпалько, деградирующие Соединенные Штаты пытаются сохранить свое могущество, но усталость от диктата среди стран мира наступает.
"Естественно, что в условиях падения гегемона, конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться, где можно будет получить поддержку, и где можно как-то более равноправно, хотя бы паритетно, строить международные экономические отношения, а не просто получать указания", - сказал Безпалько, комментируя обширный список желающих вступить в БРИКС.
Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС
11 октября, 13:54
 
РоссияБразилияСШАБогдан БезпалькоБРИКСЮрий Ушаков
 
 
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