https://ria.ru/20241013/briks-1977798732.html

Эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС

Эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС - РИА Новости, 13.10.2024

Эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС

Обширный список государств, проявивших интерес ко вступлению в БРИКС, показывает, что в мире ищут альтернативу диктату США, пытающихся сохранить свое... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T06:40

2024-10-13T06:40

2024-10-13T06:40

россия

бразилия

сша

богдан безпалько

брикс

юрий ушаков

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Обширный список государств, проявивших интерес ко вступлению в БРИКС, показывает, что в мире ищут альтернативу диктату США, пытающихся сохранить свое господство, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Как отметил в разговоре с агентством Богдан Безпалько, деградирующие Соединенные Штаты пытаются сохранить свое могущество, но усталость от диктата среди стран мира наступает. "Естественно, что в условиях падения гегемона, конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться, где можно будет получить поддержку, и где можно как-то более равноправно, хотя бы паритетно, строить международные экономические отношения, а не просто получать указания", - сказал Безпалько, комментируя обширный список желающих вступить в БРИКС. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241012/briks-1977769570.html

https://ria.ru/20241011/siluanov-1977591132.html

россия

бразилия

сша

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россия, бразилия, сша, богдан безпалько, брикс, юрий ушаков