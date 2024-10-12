https://ria.ru/20241012/tropa-1977769328.html

В Калужской области открыли туристическую тропу к музею "Сергиев скит"

В Калужской области открыли туристическую тропу к музею "Сергиев скит" - РИА Новости, 12.10.2024

В Калужской области открыли туристическую тропу к музею "Сергиев скит"

Туристическая тропа длиной 1,5 километра к музейному комплексу "Сергиев скит" от одноименной железнодорожной станции открылась в Калужской области в рамках... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T19:53

2024-10-12T19:53

2024-10-12T21:59

религия

калужская область

россия

иерусалим

иван каляев (эсер)

владислав шапша

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

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КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Туристическая тропа длиной 1,5 километра к музейному комплексу "Сергиев скит" от одноименной железнодорожной станции открылась в Калужской области в рамках федерального туристического проекта "Императорский маршрут", передает корреспондент РИА Новости. Музей "Сергиев скит" был создан фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) при поддержке министерства культуры РФ и правительства Калужской области в 2022 году. Он обустроен в здании водонапорной башни - в единственном сохранившемся сооружении скита, основанного в начале XX века в память о великом князе Сергее Александровиче, убитом в 1905 году террористом Иваном Каляевым. Исторически скит был создан в том числе для паломников, следовавших в Иерусалим, и взаимодействовал с Императорским православным палестинским обществом. "Возрождение Сергиева скита получило прекрасное продолжение благодаря усилиям правительства Калужской области и руководства музея... Сергиев скит - это про память, это про благотворительность, это про любовь, это про заботу о ближнем", - сказала на открытии тропы председатель наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова. Музейный комплекс "Сергиев скит", открытый два года назад, посетили уже более десяти тысяч туристов, отметил присутствовавший на мероприятии губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Более 10 тысяч человек приехали сюда целенаправленно", - сказал он. После начала работы комплекса, по словам губернатора, историческое название "Сергиев скит" было присвоено железнодорожной станции "Калуга-2". В открытии туристической тропы приняли участие конные реконструкторы в форме времён Первой мировой войны. Кроме того, в субботу в Калуге открылись выставки, одна из которых посвящена участию дома Романовых в Первой мировой войне, другая - истории Российской академии наук, а также благотворительная акция "День Белого цветка". Выставки были подготовлены "Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ"). Акция "День Белого Цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой войны.

https://ria.ru/20241012/kaluga-1977769163.html

https://ria.ru/20241012/kaluga-1977767949.html

калужская область

россия

иерусалим

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калужская область, россия, иерусалим, иван каляев (эсер), владислав шапша, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, императорское православное палестинское общество