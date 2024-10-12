Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области открыли туристическую тропу к музею "Сергиев скит" - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:53 12.10.2024 (обновлено: 21:59 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/tropa-1977769328.html
В Калужской области открыли туристическую тропу к музею "Сергиев скит"
В Калужской области открыли туристическую тропу к музею "Сергиев скит" - РИА Новости, 12.10.2024
В Калужской области открыли туристическую тропу к музею "Сергиев скит"
Туристическая тропа длиной 1,5 километра к музейному комплексу "Сергиев скит" от одноименной железнодорожной станции открылась в Калужской области в рамках... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T19:53
2024-10-12T21:59
религия
калужская область
россия
иерусалим
иван каляев (эсер)
владислав шапша
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977768337_0:399:960:939_1920x0_80_0_0_11ea7868b7fd668b7d81b6762756160b.jpg
КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Туристическая тропа длиной 1,5 километра к музейному комплексу "Сергиев скит" от одноименной железнодорожной станции открылась в Калужской области в рамках федерального туристического проекта "Императорский маршрут", передает корреспондент РИА Новости. Музей "Сергиев скит" был создан фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) при поддержке министерства культуры РФ и правительства Калужской области в 2022 году. Он обустроен в здании водонапорной башни - в единственном сохранившемся сооружении скита, основанного в начале XX века в память о великом князе Сергее Александровиче, убитом в 1905 году террористом Иваном Каляевым. Исторически скит был создан в том числе для паломников, следовавших в Иерусалим, и взаимодействовал с Императорским православным палестинским обществом. "Возрождение Сергиева скита получило прекрасное продолжение благодаря усилиям правительства Калужской области и руководства музея... Сергиев скит - это про память, это про благотворительность, это про любовь, это про заботу о ближнем", - сказала на открытии тропы председатель наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова. Музейный комплекс "Сергиев скит", открытый два года назад, посетили уже более десяти тысяч туристов, отметил присутствовавший на мероприятии губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Более 10 тысяч человек приехали сюда целенаправленно", - сказал он. После начала работы комплекса, по словам губернатора, историческое название "Сергиев скит" было присвоено железнодорожной станции "Калуга-2". В открытии туристической тропы приняли участие конные реконструкторы в форме времён Первой мировой войны. Кроме того, в субботу в Калуге открылись выставки, одна из которых посвящена участию дома Романовых в Первой мировой войне, другая - истории Российской академии наук, а также благотворительная акция "День Белого цветка". Выставки были подготовлены "Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ"). Акция "День Белого Цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой войны.
https://ria.ru/20241012/kaluga-1977769163.html
https://ria.ru/20241012/kaluga-1977767949.html
калужская область
россия
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977768337_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_168195ee16b75b4a48b514449954e3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, россия, иерусалим, иван каляев (эсер), владислав шапша, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, императорское православное палестинское общество
Религия, Калужская область, Россия, Иерусалим, Иван Каляев (эсер), Владислав Шапша, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Российская академия наук, Императорское православное палестинское общество
В Калужской области открыли туристическую тропу к музею "Сергиев скит"

Туристическую тропу к "Сергиеву скиту" длиной 1,5 км открыли в Калужской области

© Фото : ЕСПО/TelegramОткрытие туристической тропы "Сергиев скит" в Калуге
Открытие туристической тропы Сергиев скит в Калуге - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : ЕСПО/Telegram
Открытие туристической тропы "Сергиев скит" в Калуге
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Туристическая тропа длиной 1,5 километра к музейному комплексу "Сергиев скит" от одноименной железнодорожной станции открылась в Калужской области в рамках федерального туристического проекта "Императорский маршрут", передает корреспондент РИА Новости.
Музей "Сергиев скит" был создан фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) при поддержке министерства культуры РФ и правительства Калужской области в 2022 году. Он обустроен в здании водонапорной башни - в единственном сохранившемся сооружении скита, основанного в начале XX века в память о великом князе Сергее Александровиче, убитом в 1905 году террористом Иваном Каляевым. Исторически скит был создан в том числе для паломников, следовавших в Иерусалим, и взаимодействовал с Императорским православным палестинским обществом.
В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН
Вчера, 19:52
"Возрождение Сергиева скита получило прекрасное продолжение благодаря усилиям правительства Калужской области и руководства музея... Сергиев скит - это про память, это про благотворительность, это про любовь, это про заботу о ближнем", - сказала на открытии тропы председатель наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова.
Музейный комплекс "Сергиев скит", открытый два года назад, посетили уже более десяти тысяч туристов, отметил присутствовавший на мероприятии губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Более 10 тысяч человек приехали сюда целенаправленно", - сказал он.
После начала работы комплекса, по словам губернатора, историческое название "Сергиев скит" было присвоено железнодорожной станции "Калуга-2".
© РИА НовостиОткрытие туристической тропы к музейному комплексу "Сергиев скит" от одноименной железнодорожной станции в Калужской области
Открытие туристической тропы к музейному комплексу Сергиев скит от одноименной железнодорожной станции в Калужской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости
Открытие туристической тропы к музейному комплексу "Сергиев скит" от одноименной железнодорожной станции в Калужской области
В открытии туристической тропы приняли участие конные реконструкторы в форме времён Первой мировой войны.
Кроме того, в субботу в Калуге открылись выставки, одна из которых посвящена участию дома Романовых в Первой мировой войне, другая - истории Российской академии наук, а также благотворительная акция "День Белого цветка".
Выставки были подготовлены "Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ").
Акция "День Белого Цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой войны.
Председатель наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки об участии дома Романовых в Первой мировой войне - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Глава наблюдательного совета ЕСПО призвала провести форум об истории науки
Вчера, 19:47
 
РелигияКалужская областьРоссияИерусалимИван Каляев (эсер)Владислав ШапшаЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРоссийская академия наукИмператорское православное палестинское общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала