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Россияне стали есть больше рыбы - РИА Новости, 12.10.2024
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08:25 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/ryba-1977712785.html
Россияне стали есть больше рыбы
Россияне стали есть больше рыбы - РИА Новости, 12.10.2024
Россияне стали есть больше рыбы
Потребление рыбы в России за 2023 год выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T08:25
2024-10-12T08:25
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Потребление рыбы в России за 2023 год выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "22,5 килограмма в год - столько рыбы в меню среднего жителя России. Это на 2% больше, чем в 2022 году", - сказал он. По его словам, по итогам 2023 года рыбная продукция опередила молоко и молочные продукты, яйца и сахар по темпам роста потребления. Самый высокий уровень потребления рыбы на Дальнем Востоке - там россияне едят почти 26 килограммов ежегодно. Вторую строчку по потреблению занимает Центральный федеральный округ с 24,6 килограмма рыбы на человека в год. Кроме того, в прошлом году потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий выросло на 14%, хотя они все еще занимают небольшую долю во всей категории "рыба и рыбопродукция". По мнению Зверева, дорожная карта по повышению потребления рыбы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина, должна включать рабочие механизмы по повышению не только популярности, но и доступности продукции. Речь, в частности, о субсидировании доставки рыбы, развитии логистической инфраструктуры, масштабировании программы "доступная рыба". "Свои предложения в Минсельхоз мы уже отправили", - добавил он. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, но цена на нее достаточно высокая. Тогда же она указала, что сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, подчеркнув, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены. Комментируя выступление, Зверев отмечал, что ассоциация разделяет обеспокоенность главы Совфеда финансовой ситуацией в отрасли.
https://ria.ru/20241011/mintay-1977508206.html
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экономика, россия, дальний восток, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Россияне стали есть больше рыбы

Потребление рыбы в России за 2023 год выросло на два процента

© iStock.com / DzuragФорель, запеченная в духовке
Форель, запеченная в духовке - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© iStock.com / Dzurag
Форель, запеченная в духовке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Потребление рыбы в России за 2023 год выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"22,5 килограмма в год - столько рыбы в меню среднего жителя России. Это на 2% больше, чем в 2022 году", - сказал он.
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По его словам, по итогам 2023 года рыбная продукция опередила молоко и молочные продукты, яйца и сахар по темпам роста потребления. Самый высокий уровень потребления рыбы на Дальнем Востоке - там россияне едят почти 26 килограммов ежегодно. Вторую строчку по потреблению занимает Центральный федеральный округ с 24,6 килограмма рыбы на человека в год.
Кроме того, в прошлом году потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий выросло на 14%, хотя они все еще занимают небольшую долю во всей категории "рыба и рыбопродукция".
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По мнению Зверева, дорожная карта по повышению потребления рыбы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина, должна включать рабочие механизмы по повышению не только популярности, но и доступности продукции. Речь, в частности, о субсидировании доставки рыбы, развитии логистической инфраструктуры, масштабировании программы "доступная рыба". "Свои предложения в Минсельхоз мы уже отправили", - добавил он.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, но цена на нее достаточно высокая. Тогда же она указала, что сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, подчеркнув, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены. Комментируя выступление, Зверев отмечал, что ассоциация разделяет обеспокоенность главы Совфеда финансовой ситуацией в отрасли.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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