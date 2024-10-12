https://ria.ru/20241012/puteshestviya-1977595693.html

Названы города с самыми дешевыми отелями для поездок в осенние каникулы

Названы города с самыми дешевыми отелями для поездок в осенние каникулы - РИА Новости, 12.10.2024

Названы города с самыми дешевыми отелями для поездок в осенние каникулы

Названы российские города, в которых можно найти самое дешевое жилье в период школьных осенних каникул, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T06:12

2024-10-12T06:12

2024-10-12T06:42

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Названы российские города, в которых можно найти самое дешевое жилье в период школьных осенних каникул, сообщает МТС Travel.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали средние цены на отели, апартаменты и другие объекты размещения в период с 25 октября по 4 ноября.Оказалось, что чаще всего путешественники отправлялись в Москву (доля заказов – 14 процентов от всех бронирований по стране), Санкт-Петербург и Сочи (по десять процентов).При этом дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. В Пятигорске и Владимире траты составят 4,9 тысячи рублей. Рязань и Владимир подходят для коротких поездок жителям центральной России. В Пятигорске удобно остановиться на несколько дней и исследовать Кавказские Минеральные воды, популярные за счет оздоровительных курортов.От пяти до шести тысяч рублей — средняя цена номера на период осенних каникулы в Самаре, Пскове, Владикавказе, Туле, Калининграде, Нижнем Новгороде и Петербурге.

https://ria.ru/20241003/puteshestviya-1975998913.html

https://ria.ru/20240912/belorussiya-1972149830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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