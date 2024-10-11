https://ria.ru/20241011/peregovory-1977583298.html

Переговоры Путина и Пезешкиана завершились

Переговоры Путина и Пезешкиана завершились - РИА Новости, 11.10.2024

Переговоры Путина и Пезешкиана завершились

В Ашхабаде завершились переговоры Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, главы государств общались около часа, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:16

2024-10-11T13:16

2024-10-11T14:27

политика

ашхабад

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977574335_27:0:2999:1672_1920x0_80_0_0_52a0ca872d7f7b65db9508ca18630740.jpg

АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. В Ашхабаде завершились переговоры Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, главы государств общались около часа, сообщил корреспондент РИА Новости.Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сначала встреча проходила с участием делегаций, затем продолжилась с глазу на глаз.Пезешкиан на переговорах назвал дружескими и искренними отношения Москвы и Тегерана."Наши позиции на международной арене схожи", — добавил иранский президент.Он указал, что между странами развиваются культурные и гуманитарные контакты. Также Пезешкиан выразил надежду на то, что примет участие в саммите БРИКС.В свою очередь, Путин подтвердил, что ждет иранского коллегу в Казани и проведет с ним двустороннюю встречу.Это были первые переговоры президентов России и Ирана после избрания Пезешкиана. С российской стороны в переговорах приняли участие Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин.В Ашхабаде проходит форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Путин выступил с речью на пленарном заседании мероприятия. Также российский лидер на полях форума кратко пообщался с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны с официальными визитами. Кроме того, Путин переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем и подтвердил, что ждет двустороннюю встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани на полях саммита БРИКС.

https://ria.ru/20241011/pezeshkian-1977562960.html

https://ria.ru/20241011/lavrov-1977520940.html

ашхабад

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина и президента Ирана Пезешкиана в Ашхабаде Кремль публикует кадры со встречи Путина и президента Ирана Пезешкиана в Ашхабаде 2024-10-11T13:16 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, ашхабад, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков