Переговоры Путина и Пезешкиана завершились
Переговоры Путина с лидером Ирана Пезешкианом продлились около часа
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. В Ашхабаде завершились переговоры Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, главы государств общались около часа, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сначала встреча проходила с участием делегаций, затем продолжилась с глазу на глаз.
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"Наши позиции на международной арене схожи", — добавил иранский президент.
Он указал, что между странами развиваются культурные и гуманитарные контакты. Также Пезешкиан выразил надежду на то, что примет участие в саммите БРИКС.
В свою очередь, Путин подтвердил, что ждет иранского коллегу в Казани и проведет с ним двустороннюю встречу.
Это были первые переговоры президентов России и Ирана после избрания Пезешкиана. С российской стороны в переговорах приняли участие Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
В Ашхабаде проходит форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Путин выступил с речью на пленарном заседании мероприятия. Также российский лидер на полях форума кратко пообщался с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны с официальными визитами. Кроме того, Путин переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем и подтвердил, что ждет двустороннюю встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани на полях саммита БРИКС.