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Переговоры Путина и Пезешкиана завершились - РИА Новости, 11.10.2024
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13:16 11.10.2024 (обновлено: 14:27 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/peregovory-1977583298.html
Переговоры Путина и Пезешкиана завершились
Переговоры Путина и Пезешкиана завершились - РИА Новости, 11.10.2024
Переговоры Путина и Пезешкиана завершились
В Ашхабаде завершились переговоры Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, главы государств общались около часа, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:16
2024-10-11T14:27
политика
ашхабад
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
дмитрий песков
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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. В Ашхабаде завершились переговоры Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, главы государств общались около часа, сообщил корреспондент РИА Новости.Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сначала встреча проходила с участием делегаций, затем продолжилась с глазу на глаз.Пезешкиан на переговорах назвал дружескими и искренними отношения Москвы и Тегерана.&quot;Наши позиции на международной арене схожи&quot;, — добавил иранский президент.Он указал, что между странами развиваются культурные и гуманитарные контакты. Также Пезешкиан выразил надежду на то, что примет участие в саммите БРИКС.В свою очередь, Путин подтвердил, что ждет иранского коллегу в Казани и проведет с ним двустороннюю встречу.Это были первые переговоры президентов России и Ирана после избрания Пезешкиана. С российской стороны в переговорах приняли участие Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин.В Ашхабаде проходит форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Путин выступил с речью на пленарном заседании мероприятия. Также российский лидер на полях форума кратко пообщался с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны с официальными визитами. Кроме того, Путин переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем и подтвердил, что ждет двустороннюю встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани на полях саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241011/pezeshkian-1977562960.html
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Встреча Путина и президента Ирана Пезешкиана в Ашхабаде
Кремль публикует кадры со встречи Путина и президента Ирана Пезешкиана в Ашхабаде
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политика, ашхабад, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков
Политика, Ашхабад, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков
Переговоры Путина и Пезешкиана завершились

Переговоры Путина с лидером Ирана Пезешкианом продлились около часа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. В Ашхабаде завершились переговоры Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, главы государств общались около часа, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сначала встреча проходила с участием делегаций, затем продолжилась с глазу на глаз.
Пезешкиан на переговорах назвал дружескими и искренними отношения Москвы и Тегерана.
«

"Наши позиции на международной арене схожи", — добавил иранский президент.

Он указал, что между странами развиваются культурные и гуманитарные контакты. Также Пезешкиан выразил надежду на то, что примет участие в саммите БРИКС.
В свою очередь, Путин подтвердил, что ждет иранского коллегу в Казани и проведет с ним двустороннюю встречу.
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Это были первые переговоры президентов России и Ирана после избрания Пезешкиана. С российской стороны в переговорах приняли участие Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
В Ашхабаде проходит форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Путин выступил с речью на пленарном заседании мероприятия. Также российский лидер на полях форума кратко пообщался с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны с официальными визитами. Кроме того, Путин переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем и подтвердил, что ждет двустороннюю встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани на полях саммита БРИКС.
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ПолитикаАшхабадРоссияВладимир ПутинМасуд ПезешкианДмитрий Песков
 
 
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