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Матвиенко рассказала об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 11.10.2024
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12:30 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/matvienko-1977568705.html
Матвиенко рассказала об отношениях России и Казахстана
Матвиенко рассказала об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 11.10.2024
Матвиенко рассказала об отношениях России и Казахстана
Отношения России и Казахстана развиваются последовательно и очень успешно, Астана - стратегический союзник Москвы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:30
2024-10-11T12:30
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ДУШАНБЕ, 11 окт – РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются последовательно и очень успешно, Астана - стратегический союзник Москвы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым "на полях" Международной парламентской конференции "30-летие конституции Республики Таджикистан". "Казахстан – наш стратегический союзник, один из самых ближайших партнёров. Отношения между нашими странами развиваются последовательно, очень успешно. В этом году президенты наших стран встречались уже четыре раза. Очень важным стало участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в саммите глав государств стран-членов СНГ", - сказала спикер. Она отметила, что продолжается активный диалог парламентариев России и Казахстана, в том числе и на многосторонних площадках, включая межпарламентскую ассамблею (МПА) СНГ. "Мы работаем, чтобы реализовать те договорённости, которые достигаются на высшем уровне", — сказала Матвиенко. Сенатор поздравила казахстанского коллегу с успешным проведением референдума по строительству АЭС на территории республики. "Это проявление по-настоящему демократических принципов, когда принятие таких важных государственных решений, затрагивающих интересы всех людей, определяющих стратегию в этой сфере развития страны, были вынесены на референдум и через волеизъявление людей выражены явно, отчётливо", — сказала политик. Матвиенко отметила, что в 2025 году, который объявлен Годом 80-летия Великой Победы, планируется большое число совместных мероприятий. "Мы планируем, пригласим к участию в культурно-образовательном проекте "Поезд памяти", в котором в нынешнем году активное участие приняли школьники из восьми стран СНГ, в том числе из Казахстана, старшеклассников из всех республик бывшего СССР", - рассказала законодатель. Матвиенко пригласила казахстанских коллег принять участие в заседании Совета МПА СНГ и очередном пленарном заседании, которые состоятся 21-22 ноября. Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане прошел 6 октября. В июне 2022 года минэнерго республики сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Центральная избирательная комиссия по итогам голосования сообщила, что за строительство АЭС высказались 71,12% граждан Казахстана, референдум признан состоявшимся.
https://ria.ru/20240409/politika-1938812163.html
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в мире, казахстан, россия, москва, валентина матвиенко, маулен ашимбаев, касым-жомарт токаев, снг, совет федерации рф
В мире, Казахстан, Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Маулен Ашимбаев, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала об отношениях России и Казахстана

Матвиенко назвала Казахстан стратегическим союзником Москвы

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества"
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ДУШАНБЕ, 11 окт – РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются последовательно и очень успешно, Астана - стратегический союзник Москвы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым "на полях" Международной парламентской конференции "30-летие конституции Республики Таджикистан".
"Казахстан – наш стратегический союзник, один из самых ближайших партнёров. Отношения между нашими странами развиваются последовательно, очень успешно. В этом году президенты наших стран встречались уже четыре раза. Очень важным стало участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в саммите глав государств стран-членов СНГ", - сказала спикер.
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Она отметила, что продолжается активный диалог парламентариев России и Казахстана, в том числе и на многосторонних площадках, включая межпарламентскую ассамблею (МПА) СНГ.
"Мы работаем, чтобы реализовать те договорённости, которые достигаются на высшем уровне", — сказала Матвиенко.
Сенатор поздравила казахстанского коллегу с успешным проведением референдума по строительству АЭС на территории республики.
"Это проявление по-настоящему демократических принципов, когда принятие таких важных государственных решений, затрагивающих интересы всех людей, определяющих стратегию в этой сфере развития страны, были вынесены на референдум и через волеизъявление людей выражены явно, отчётливо", — сказала политик.
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Матвиенко отметила, что в 2025 году, который объявлен Годом 80-летия Великой Победы, планируется большое число совместных мероприятий.
"Мы планируем, пригласим к участию в культурно-образовательном проекте "Поезд памяти", в котором в нынешнем году активное участие приняли школьники из восьми стран СНГ, в том числе из Казахстана, старшеклассников из всех республик бывшего СССР", - рассказала законодатель.
Матвиенко пригласила казахстанских коллег принять участие в заседании Совета МПА СНГ и очередном пленарном заседании, которые состоятся 21-22 ноября.
Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане прошел 6 октября. В июне 2022 года минэнерго республики сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Центральная избирательная комиссия по итогам голосования сообщила, что за строительство АЭС высказались 71,12% граждан Казахстана, референдум признан состоявшимся.
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В миреКазахстанРоссияМоскваВалентина МатвиенкоМаулен АшимбаевКасым-Жомарт ТокаевСНГСовет Федерации РФ
 
 
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