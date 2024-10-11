https://ria.ru/20241011/matvienko-1977568705.html

Матвиенко рассказала об отношениях России и Казахстана

Матвиенко рассказала об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 11.10.2024

Матвиенко рассказала об отношениях России и Казахстана

Отношения России и Казахстана развиваются последовательно и очень успешно, Астана - стратегический союзник Москвы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:30

2024-10-11T12:30

2024-10-11T12:30

в мире

казахстан

россия

москва

валентина матвиенко

маулен ашимбаев

касым-жомарт токаев

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_0:0:766:432_1920x0_80_0_0_72dc8a214d5a930f3ae2c12a119b8589.jpg

ДУШАНБЕ, 11 окт – РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются последовательно и очень успешно, Астана - стратегический союзник Москвы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым "на полях" Международной парламентской конференции "30-летие конституции Республики Таджикистан". "Казахстан – наш стратегический союзник, один из самых ближайших партнёров. Отношения между нашими странами развиваются последовательно, очень успешно. В этом году президенты наших стран встречались уже четыре раза. Очень важным стало участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в саммите глав государств стран-членов СНГ", - сказала спикер. Она отметила, что продолжается активный диалог парламентариев России и Казахстана, в том числе и на многосторонних площадках, включая межпарламентскую ассамблею (МПА) СНГ. "Мы работаем, чтобы реализовать те договорённости, которые достигаются на высшем уровне", — сказала Матвиенко. Сенатор поздравила казахстанского коллегу с успешным проведением референдума по строительству АЭС на территории республики. "Это проявление по-настоящему демократических принципов, когда принятие таких важных государственных решений, затрагивающих интересы всех людей, определяющих стратегию в этой сфере развития страны, были вынесены на референдум и через волеизъявление людей выражены явно, отчётливо", — сказала политик. Матвиенко отметила, что в 2025 году, который объявлен Годом 80-летия Великой Победы, планируется большое число совместных мероприятий. "Мы планируем, пригласим к участию в культурно-образовательном проекте "Поезд памяти", в котором в нынешнем году активное участие приняли школьники из восьми стран СНГ, в том числе из Казахстана, старшеклассников из всех республик бывшего СССР", - рассказала законодатель. Матвиенко пригласила казахстанских коллег принять участие в заседании Совета МПА СНГ и очередном пленарном заседании, которые состоятся 21-22 ноября. Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане прошел 6 октября. В июне 2022 года минэнерго республики сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Центральная избирательная комиссия по итогам голосования сообщила, что за строительство АЭС высказались 71,12% граждан Казахстана, референдум признан состоявшимся.

https://ria.ru/20240409/politika-1938812163.html

https://ria.ru/20241007/pozdravlenie-1976838847.html

https://ria.ru/20240603/tokaev-1950145805.html

казахстан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, россия, москва, валентина матвиенко, маулен ашимбаев, касым-жомарт токаев, снг, совет федерации рф