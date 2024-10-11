В Ашхабаде проходят переговоры Путина с Пезешкианом
В Ашхабаде начались первые двусторонние переговоры Путина с Пезешкианом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин в Ашхабаде проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, разговор ожидается серьезный, главы государств коснутся двусторонних отношений и обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.
Это первые очные переговоры президентов России и Ирана после избрания Пезешкиана.
С российской стороны во встрече принимают участие Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Михаил Галузин.
В столице Туркменистана проходит форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
Путин на полях мероприятия кратко пообщался с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны с официальными визитами. Кроме того, российский лидер переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем и подтвердил, что ждет двустороннюю встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани на полях саммита БРИКС.