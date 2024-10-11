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В Ашхабаде проходят переговоры Путина с Пезешкианом - РИА Новости, 11.10.2024
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12:15 11.10.2024 (обновлено: 12:59 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/iran-1977563690.html
В Ашхабаде проходят переговоры Путина с Пезешкианом
В Ашхабаде проходят переговоры Путина с Пезешкианом - РИА Новости, 11.10.2024
В Ашхабаде проходят переговоры Путина с Пезешкианом
Владимир Путин в Ашхабаде проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:15
2024-10-11T12:59
иран
ашхабад
владимир путин
масуд пезешкиан
дмитрий песков
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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин в Ашхабаде проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, разговор ожидается серьезный, главы государств коснутся двусторонних отношений и обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.Это первые очные переговоры президентов России и Ирана после избрания Пезешкиана.С российской стороны во встрече принимают участие Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Михаил Галузин.В столице Туркменистана проходит форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.Путин на полях мероприятия кратко пообщался с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны с официальными визитами. Кроме того, российский лидер переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем и подтвердил, что ждет двустороннюю встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани на полях саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241011/pezeshkian-1977562960.html
https://ria.ru/20241011/putin-1977518054.html
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иран, ашхабад, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков, россия, политика
Иран, Ашхабад, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков, Россия, Политика
В Ашхабаде проходят переговоры Путина с Пезешкианом

В Ашхабаде начались первые двусторонние переговоры Путина с Пезешкианом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин в Ашхабаде проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, разговор ожидается серьезный, главы государств коснутся двусторонних отношений и обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан
Вчера, 12:10
Это первые очные переговоры президентов России и Ирана после избрания Пезешкиана.
С российской стороны во встрече принимают участие Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Михаил Галузин.
В столице Туркменистана проходит форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
Путин на полях мероприятия кратко пообщался с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны с официальными визитами. Кроме того, российский лидер переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем и подтвердил, что ждет двустороннюю встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани на полях саммита БРИКС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Вчера, 09:07
 
ИранАшхабадВладимир ПутинМасуд ПезешкианДмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
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