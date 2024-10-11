https://ria.ru/20241011/iran-1977563690.html

В Ашхабаде проходят переговоры Путина с Пезешкианом

В Ашхабаде проходят переговоры Путина с Пезешкианом - РИА Новости, 11.10.2024

В Ашхабаде проходят переговоры Путина с Пезешкианом

Владимир Путин в Ашхабаде проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:15

2024-10-11T12:15

2024-10-11T12:59

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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин в Ашхабаде проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, разговор ожидается серьезный, главы государств коснутся двусторонних отношений и обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.Это первые очные переговоры президентов России и Ирана после избрания Пезешкиана.С российской стороны во встрече принимают участие Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Михаил Галузин.В столице Туркменистана проходит форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.Путин на полях мероприятия кратко пообщался с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны с официальными визитами. Кроме того, российский лидер переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем и подтвердил, что ждет двустороннюю встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани на полях саммита БРИКС.

https://ria.ru/20241011/pezeshkian-1977562960.html

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иран, ашхабад, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков, россия, политика