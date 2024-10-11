Эрдоган и Вучич обсудили намерение Турции установить мир на Украине
Эрдоган обсудил с Вучичем настрой Турции на установление мира на Украине
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обходит почетный караул вместе со своим сербским коллегой Александром Вучичем во время церемонии встречи в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обходит почетный караул вместе со своим сербским коллегой Александром Вучичем во время церемонии встречи в Белграде
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с сербским коллегой Александром Вучичем решительный настрой Турции на установление устойчивого мира на Украине.
Как заявлял в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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"Мы обсудили с господином Вучичем региональные и глобальные вопросы, в частности конфликт, на Украине. Мы подчеркнули решительный настрой Турции на установление прочного мира", - сказал турецкий лидер на совместном с сербским коллегой заявлении для прессы в пятницу в Белграде.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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