https://ria.ru/20241010/zapad-1977399007.html

Запад оказывал давление на страны БРИКС, заявил Ушаков

Запад оказывал давление на страны БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024

Запад оказывал давление на страны БРИКС, заявил Ушаков

Запад оказывал давление на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС в Казани, оно продолжится, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:03

2024-10-10T15:03

2024-10-10T15:03

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брикс

саммит брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запад оказывал давление на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС в Казани, оно продолжится, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Вы знаете, какова современная ситуация, естественно, без давления на те или иные страны здесь не обошлось, но, как я уже отметил, представительство в том числе африканских стран весьма весомое. Но без давления, конечно, не обошлось, и я думаю, что оно будет по-прежнему оказываться. И, наверное, не все страны мира заинтересованы в успехе Казанского саммита, это совершенно очевидно", - сказал журналистам Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977374071.html

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казань

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