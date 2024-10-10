https://ria.ru/20241010/zapad-1977399007.html
Запад оказывал давление на страны БРИКС, заявил Ушаков
Запад оказывал давление на страны БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Запад оказывал давление на страны БРИКС, заявил Ушаков
Запад оказывал давление на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС в Казани, оно продолжится, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:03
2024-10-10T15:03
2024-10-10T15:03
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запад оказывал давление на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС в Казани, оно продолжится, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Вы знаете, какова современная ситуация, естественно, без давления на те или иные страны здесь не обошлось, но, как я уже отметил, представительство в том числе африканских стран весьма весомое. Но без давления, конечно, не обошлось, и я думаю, что оно будет по-прежнему оказываться. И, наверное, не все страны мира заинтересованы в успехе Казанского саммита, это совершенно очевидно", - сказал журналистам Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, казань, бразилия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
Запад оказывал давление на страны БРИКС, заявил Ушаков
Ушаков: Запад оказывал давление на страны, участвующие в саммите БРИКС в Казани