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России приготовили голод и войну

России приготовили голод и войну - РИА Новости, 10.10.2024

России приготовили голод и войну

С благословенного Запада вновь приходят новости, прочитав которые, наши сограждане периода распада СССР, когда про жизнь "там" ходили самые фантастические... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:00

2024-10-10T08:00

2024-10-10T08:04

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С благословенного Запада вновь приходят новости, прочитав которые, наши сограждане периода распада СССР, когда про жизнь "там" ходили самые фантастические сказки, недоверчиво протерли бы глаза и уши. Пресса Туманного Альбиона внезапно узнала, что в королевстве почти 15 процентов жителей живут в нищете и голоде. Не менее девяти миллионов британцев выживают исключительно благодаря поддержке благотворительных организаций, которые помогают бедолагам едой и одеждой. Отмечается, что за последние пять лет количество британцев, живущих за чертой бедности, увеличилось на целый миллион — и это в стране с населением в неполные 67 миллионов душ.Тема на самом деле крайне важная и тревожная, и наш сегодняшний разговор будет вовсе не про то, как прекрасно жить здесь и как на Западе все завтра умрут от голода. Все гораздо глубже и серьезнее.Начнем с базы.В мире нет единого метрического понятия бедности и крайней нищеты, разные страны и организации рассчитывают их по-своему, но общий принцип все же схож. По определению, принятому в ООН и ряде международных организаций, уровнем бедности считается порог дохода одного и более человек, сопоставленный с минимальным прожиточным минимумом. Наиболее низкий порог применяют к странам Африки, где в понятие "нищета" включаются живущие на менее чем 3,3 доллара на человека в сутки. "Крайняя нищета" — это 1,9 доллара и меньше. Государства с самым пронзительным уровнем нищеты — это Сомали (99,5 процента населения), Малави (99), Южный Судан (98) и Нигер (97).Африканцев очень жалко, но сегодня разговор не о них.Как упоминалось выше, минимальные пороги достатка к (высоко-)развитым странам неприменимы. Более того, современная наука социология считает монетарный стандарт критически устаревшим и не отражающим полноты проблемы. В схему оценивания давно предлагают также включать доступность базовых благ, таких как образование, медицина, питьевая вода, канализация и электричество. Совокупность этих факторов позволила бы оценивать динамику бедности более многогранно и глубоко. Но мы, чтобы не влезать в дебри различных систем и алгоритмов, ограничимся сугубо денежным мерилом.ООН по итогам 2023 года оценивает количество людей, живущих за чертой бедности, в один миллиард 100 миллионов человек. Всемирный банк по своим стандартам дает число 712 миллионов, но общий порядок цифр понятен. Сегодня в нищете той или иной степени крайности существует каждый 11-й житель планеты. Нужно отметить, что в абсолютных цифрах количество бедняков в мире уменьшается. В 1992-м таковых насчитывалось 1,9 миллиарда человек, сегодня их вдвое меньше, притом что совокупно за тот же период количество жителей Земли выросло на чистых три миллиарда.Из Poverty and Shared Prosperity Report мы знаем, что в США — стране, на благосостояние которой посредством использования доллара трудится весь мир, — за чертой бедности живет 11,5 процента населения, или 37,9 миллиона человек, из которых 11 миллионов — это дети. Среди детей здесь наиболее уязвимой, по данным статистики, является возрастная категория младше пяти лет.В Штатах собственная система определения бедности. Министерство здравоохранения и социальных служб оперирует сложной линейкой измерения, где дается градация для каждой категории граждан — например, одиноких пенсионеров, одиноких, но работающих американцев, а также для семей с шагом в одного ребенка. Для каждого штата рассчитываются свои пороговые уровни, но медианно по стране порогом нищеты считается годовой доход в 29,9 тысячи долларов на семью из трех человек и 14,8 тысячи — на одного человека без семьи.В Великобритании, которая не учитывается в европейской статистике, по данным библиотеки палаты общин, в 2023-м насчитывалось 14,3 миллиона людей в нужде. Причем в документах постоянно упоминается, что этот показатель резко вырос (с 11,4 миллиона) за последние три года в связи с критическим подорожанием энергоресурсов и ростом коммунальных платежей. Данный пункт настолько важен, что фонд Trust for London включает его в расчеты бедности для всех категорий граждан. Например, семья из четырех человек, проживающая за пределами столицы, должна иметь месячный доход не менее 600 фунтов, из которых 407 они без вариантов потратят на оплату жилья. Для одинокого британца эти же показатели составляют 271 и 166 фунтов соответственно.Конкретно внутри ЕС, по данным детского фонда UNICEF, ниже черты бедности существует 21,4 процента населения, или 94,6 миллиона граждан. На их долю приходится 20 миллионов детей. Они же, кстати, подсчитали, что женщины больше подвержены опасности впасть в нищету.Сугубо справочно. В России порог бедности рассчитывается из среднедушевой зарплаты в сравнении с текущим прожиточным минимумом. Сегодня он установлен на уровне 14,3 тысячи рублей. Откровенно немного, но даже наглухо русофобский Reuters пишет, что в 1995 году за чертой бедности у нас проживало 25 процентов населения, в 2000-м — 29 процентов, а по итогам 2023-го этот показатель сократился до 9,3 процента. Или 13,5 миллиона человек. С этими критериями можно соглашаться или нет, речь сейчас о другом.В России за последние годы сложилось эдакое насмешливо-полупрезрительное отношение к европейским и западным элитам. Того же Олафа Шольца принято позиционировать как недалекого кретина и на все согласную "ливерную колбасу". Про затухающего Байдена и говорить нечего. Количество шуток о самоходном дедушке, который довел международную политику и ситуацию внутри собственной страны до цугундера, не поддается подсчету.Но что, если отложить в сторону анекдоты и немного ослабить поводок здоровой паранойи. Что, если Запад действительно деградирует, но умудряется извлекать из этого опосредованную выгоду? Многие весьма взвешенные аналитики считают, что Украина — это только предбанник грядущей глобальной войны. В ней коллективный Запад, под который заточена текущая система мироустройства, схлестнется с Россией как основным провайдером исторических преобразований. Рефлекторная ненависть к нашей стране, помноженная на зависть к нескончаемым природным богатствам и необозримым просторам, за последние 80 лет никуда не делась. И тут на ум приходит нехорошая мысль, что западные лидеры могут осознанно не надрываться в борьбе с нищетой в собственных странах. Голодными, больными и озлобленными массами управлять гораздо проще — доказано Украиной. Все эти миллионы недоедающих и замерзающих в своих домах европейцев — потенциальные бригады и дивизии, неустроенность и злость которых можно легко канализировать, ткнув пальцем в виновника всех их бед. А чтобы понять, кого назначили на эту роль, достаточно почитать западную прессу за последнее десятилетие или послушать выступление Шольца или Урсулы фон дер Ляйен. Они уже сформировали альтернативную реальность, в которой русские подло взорвали газо- и перекрыли нефтепроводы, втридорога продают свою пшеницу, чтобы уморить голодом и холодом несчастных детей Европы.

https://ria.ru/20241009/ssha-1977013173.html

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html

https://ria.ru/20241008/arktika-1976835299.html

https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, украина, ссср, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, оон, всемирный банк, евросоюз