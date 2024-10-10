https://ria.ru/20241010/ushakov-1977402802.html

Ушаков ждет к саммиту в Казани определенности по государствам-партнерам

Ушаков ждет к саммиту в Казани определенности по государствам-партнерам - РИА Новости, 10.10.2024

Ушаков ждет к саммиту в Казани определенности по государствам-партнерам

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что к саммиту БРИКС в Казани будут выработаны критерии новой категории - государств-партнеров... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:09

2024-10-10T15:09

2024-10-10T15:09

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что к саммиту БРИКС в Казани будут выработаны критерии новой категории - государств-партнеров объединения, кандидатуры будут обсуждать после. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре. "Еще раз подчеркну, надеюсь, что нам до саммита удастся выработать модальности в категории государство-партнер и после этого можно будет обсуждать и возможные кандидатуры тех стран, которые могли бы стать государством-партнером БРИКС", - сказал Ушаков. Он отметил, что это непростой вопрос. "Им, конечно, лидеры займутся сами в ходе Казанского саммита", - добавил он. Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20240902/briks-1970009866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, казань, бразилия, юрий ушаков, сергей лавров, брикс