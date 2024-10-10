Ушаков ждет к саммиту в Казани определенности по государствам-партнерам
Ушаков надеется, что к саммиту БРИКС будут выработаны критерии стран-партнеров
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что к саммиту БРИКС в Казани будут выработаны критерии новой категории - государств-партнеров объединения, кандидатуры будут обсуждать после.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
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"Еще раз подчеркну, надеюсь, что нам до саммита удастся выработать модальности в категории государство-партнер и после этого можно будет обсуждать и возможные кандидатуры тех стран, которые могли бы стать государством-партнером БРИКС", - сказал Ушаков.
Он отметил, что это непростой вопрос. "Им, конечно, лидеры займутся сами в ходе Казанского саммита", - добавил он.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.
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