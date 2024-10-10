Рейтинг@Mail.ru
Названы три причины подорожания красной рыбы - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 10.10.2024 (обновлено: 12:14 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ryba-1977361818.html
Названы три причины подорожания красной рыбы
Названы три причины подорожания красной рыбы - РИА Новости, 10.10.2024
Названы три причины подорожания красной рыбы
Рост ключевой ставки и рост инфляции, а также неудачная лососевая путина на Дальнем Востоке привели к подорожанию тихоокеанских лососей в этом году, рассказал... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:09
2024-10-10T12:14
экономика
дальний восток
валентина матвиенко
оксана лут
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804009939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25d76bbcfc5e15dd1a2c5d9edff464b3.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рост ключевой ставки и рост инфляции, а также неудачная лососевая путина на Дальнем Востоке привели к подорожанию тихоокеанских лососей в этом году, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Отпускные цены на лосось в этом году на 50% будут обусловлены очень неудачной путиной, на 30% - ростом ключевой ставки и необходимостью возвращать кредиты и на 20% - уровнем инфляции", - сказал Зверев. По его словам, все лососевые предприятия зависят от ключевой ставки, так как берут кредиты для своей работы. Что касается инфляции, то любая экономическая стратегия должна учитывать ее колебания при ценообразовании. Плохая путина в этом году не приведет к физическом дефициту рыбы и икры, однако она существенно изменит "экономические координаты в лососевом секторе на длительную перспективу". Ранее, в среду, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут заявила, что цены на рыбу в магазинах достаточно высокие, поэтому она не всегда доступна для россиян - доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила чуть более 2%. Матвиенко привела в пример подорожание горбуши со 152 рублей до 270 рублей на Дальнем Востоке, а также рост цен традиционно дешевой белой рыбы.
https://ria.ru/20241010/ryba-1977320653.html
https://ria.ru/20241009/matvienko-1977210882.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804009939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66c4913d69c68db598889c4b5a27ab99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дальний восток, валентина матвиенко, оксана лут, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Дальний Восток, Валентина Матвиенко, Оксана Лут, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Названы три причины подорожания красной рыбы

ВАРПЭ объяснила подорожание красной рыбы инфляцией и неудачной лососевой путиной

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа рыбы в магазине
Продажа рыбы в магазине - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Продажа рыбы в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рост ключевой ставки и рост инфляции, а также неудачная лососевая путина на Дальнем Востоке привели к подорожанию тихоокеанских лососей в этом году, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Отпускные цены на лосось в этом году на 50% будут обусловлены очень неудачной путиной, на 30% - ростом ключевой ставки и необходимостью возвращать кредиты и на 20% - уровнем инфляции", - сказал Зверев.
Мужчина режет селедку - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Рыбопромышленники назвали самые популярные виды рыбы у россиян
Вчера, 06:25
По его словам, все лососевые предприятия зависят от ключевой ставки, так как берут кредиты для своей работы. Что касается инфляции, то любая экономическая стратегия должна учитывать ее колебания при ценообразовании.
Плохая путина в этом году не приведет к физическом дефициту рыбы и икры, однако она существенно изменит "экономические координаты в лососевом секторе на длительную перспективу".
Ранее, в среду, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут заявила, что цены на рыбу в магазинах достаточно высокие, поэтому она не всегда доступна для россиян - доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила чуть более 2%. Матвиенко привела в пример подорожание горбуши со 152 рублей до 270 рублей на Дальнем Востоке, а также рост цен традиционно дешевой белой рыбы.
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Матвиенко назвала цены на рыбу достаточно высокими
9 октября, 14:44
 
ЭкономикаДальний ВостокВалентина МатвиенкоОксана ЛутСовет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала