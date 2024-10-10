https://ria.ru/20241010/ryba-1977361818.html

Названы три причины подорожания красной рыбы

Названы три причины подорожания красной рыбы - РИА Новости, 10.10.2024

Названы три причины подорожания красной рыбы

Рост ключевой ставки и рост инфляции, а также неудачная лососевая путина на Дальнем Востоке привели к подорожанию тихоокеанских лососей в этом году, рассказал... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:09

2024-10-10T12:09

2024-10-10T12:14

экономика

дальний восток

валентина матвиенко

оксана лут

совет федерации рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рост ключевой ставки и рост инфляции, а также неудачная лососевая путина на Дальнем Востоке привели к подорожанию тихоокеанских лососей в этом году, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Отпускные цены на лосось в этом году на 50% будут обусловлены очень неудачной путиной, на 30% - ростом ключевой ставки и необходимостью возвращать кредиты и на 20% - уровнем инфляции", - сказал Зверев. По его словам, все лососевые предприятия зависят от ключевой ставки, так как берут кредиты для своей работы. Что касается инфляции, то любая экономическая стратегия должна учитывать ее колебания при ценообразовании. Плохая путина в этом году не приведет к физическом дефициту рыбы и икры, однако она существенно изменит "экономические координаты в лососевом секторе на длительную перспективу". Ранее, в среду, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут заявила, что цены на рыбу в магазинах достаточно высокие, поэтому она не всегда доступна для россиян - доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила чуть более 2%. Матвиенко привела в пример подорожание горбуши со 152 рублей до 270 рублей на Дальнем Востоке, а также рост цен традиционно дешевой белой рыбы.

https://ria.ru/20241010/ryba-1977320653.html

https://ria.ru/20241009/matvienko-1977210882.html

дальний восток

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, дальний восток, валентина матвиенко, оксана лут, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)