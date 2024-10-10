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Разработка ивановских химиков поможет разлагать отходы с помощью света - РИА Новости, 10.10.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
19:00 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/otkhody-1977467513.html
Разработка ивановских химиков поможет разлагать отходы с помощью света
Разработка ивановских химиков поможет разлагать отходы с помощью света - РИА Новости, 10.10.2024
Разработка ивановских химиков поможет разлагать отходы с помощью света
Ученые ИГХТУ совместно с Институтом химии растворов РАН и коллегами из Москвы создали фотокатализаторы, которые могут разлагать токсичные отходы и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:00
2024-10-10T19:00
ивановская область
общество
александр калягин
российская академия наук
москва
ивановская область
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ученые ИГХТУ совместно с Институтом химии растворов РАН и коллегами из Москвы создали фотокатализаторы, которые могут разлагать токсичные отходы и использоваться при синтезировании новых лекарственных препаратов и биологически активных соединений, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Отмечается, что технологии разработки фотокатализаторов относятся к направлению "Новые материалы", одному из ключевых в рамках исследовательской программы научно-образовательного кампуса "БИМ". В числе лидеров этого направления - Ивановский государственный химико-технологический университет. Полученные соединения способны под воздействием света превращать кислород в его активную форму – так называемый синглетный кислород, пояснил старший научный сотрудник кафедры органической химии ИГХТУ Иван Скворцов. "С помощью таких молекул некогда токсические органические соединения станут обычной водой и углекислым газом. Полученные фотокатализаторы могут использоваться на очистных сооружениях фабрик и заводов, где под влиянием света малой мощности разрушать полупродукты лекарств и ароматические углеводороды до воды и углекислого газа", - приводит пресс-служба слова Скворцова. Одно из главных преимуществ новой технологии в том, что в качестве источника света может быть использована светодиодная лампа или солнечный свет, что позволяет удешевить процесс в 65–70 раз. Кроме того, этот способ более экологичный, чем использование дорогих ультрафиолетовых ламп или металлических катализаторов. Еще одно перспективное направления для применения таких фотокатализаторов ― получение особой группы веществ сульфоксидов, которые входят в состав лекарственных препаратов, применяемых для лечения рака и заболеваний нервной системы. "Результаты исследования показали, что этот пласт соединений также способен флуоресцировать и может быть использован в диагностике онкологических заболеваний и борьбе с ними", - рассказал младший научный сотрудник Института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН Александр Калягин. В пресс-службе напомнили, что научно-образовательное пространство "Большая Ивановская мануфактура" создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Реализация проекта кампуса "БИМ" позволит подготовить кадры и заложить основы качественно новой экономики в регионе с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест, а также перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. В студенческом городке общей площадью более 48 тысяч квадратных метров разместятся технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой, современные общежития для 2,5 тысяч студентов.
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общество, александр калягин, российская академия наук, москва, ивановская область, владимир путин, россия
Ивановская область, Общество, Александр Калягин, Российская академия наук, Москва, Ивановская область, Владимир Путин, Россия

Разработка ивановских химиков поможет разлагать отходы с помощью света

© Depositphotos.com / motortionОпыты в лаборатории
Опыты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Depositphotos.com / motortion
Опыты в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ученые ИГХТУ совместно с Институтом химии растворов РАН и коллегами из Москвы создали фотокатализаторы, которые могут разлагать токсичные отходы и использоваться при синтезировании новых лекарственных препаратов и биологически активных соединений, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Отмечается, что технологии разработки фотокатализаторов относятся к направлению "Новые материалы", одному из ключевых в рамках исследовательской программы научно-образовательного кампуса "БИМ". В числе лидеров этого направления - Ивановский государственный химико-технологический университет.
Полученные соединения способны под воздействием света превращать кислород в его активную форму – так называемый синглетный кислород, пояснил старший научный сотрудник кафедры органической химии ИГХТУ Иван Скворцов.
«
"С помощью таких молекул некогда токсические органические соединения станут обычной водой и углекислым газом. Полученные фотокатализаторы могут использоваться на очистных сооружениях фабрик и заводов, где под влиянием света малой мощности разрушать полупродукты лекарств и ароматические углеводороды до воды и углекислого газа", - приводит пресс-служба слова Скворцова.
Одно из главных преимуществ новой технологии в том, что в качестве источника света может быть использована светодиодная лампа или солнечный свет, что позволяет удешевить процесс в 65–70 раз. Кроме того, этот способ более экологичный, чем использование дорогих ультрафиолетовых ламп или металлических катализаторов.
Еще одно перспективное направления для применения таких фотокатализаторов ― получение особой группы веществ сульфоксидов, которые входят в состав лекарственных препаратов, применяемых для лечения рака и заболеваний нервной системы.
"Результаты исследования показали, что этот пласт соединений также способен флуоресцировать и может быть использован в диагностике онкологических заболеваний и борьбе с ними", - рассказал младший научный сотрудник Института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН Александр Калягин.
В пресс-службе напомнили, что научно-образовательное пространство "Большая Ивановская мануфактура" создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Реализация проекта кампуса "БИМ" позволит подготовить кадры и заложить основы качественно новой экономики в регионе с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест, а также перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. В студенческом городке общей площадью более 48 тысяч квадратных метров разместятся технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой, современные общежития для 2,5 тысяч студентов.
 
Ивановская областьОбществоАлександр КалягинРоссийская академия наукМоскваИвановская областьВладимир ПутинРоссия
 
 
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