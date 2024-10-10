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Разработка ивановских химиков поможет разлагать отходы с помощью света

Разработка ивановских химиков поможет разлагать отходы с помощью света - РИА Новости, 10.10.2024

Разработка ивановских химиков поможет разлагать отходы с помощью света

Ученые ИГХТУ совместно с Институтом химии растворов РАН и коллегами из Москвы создали фотокатализаторы, которые могут разлагать токсичные отходы и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:00

2024-10-10T19:00

2024-10-10T19:00

ивановская область

общество

александр калягин

российская академия наук

москва

ивановская область

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ученые ИГХТУ совместно с Институтом химии растворов РАН и коллегами из Москвы создали фотокатализаторы, которые могут разлагать токсичные отходы и использоваться при синтезировании новых лекарственных препаратов и биологически активных соединений, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Отмечается, что технологии разработки фотокатализаторов относятся к направлению "Новые материалы", одному из ключевых в рамках исследовательской программы научно-образовательного кампуса "БИМ". В числе лидеров этого направления - Ивановский государственный химико-технологический университет. Полученные соединения способны под воздействием света превращать кислород в его активную форму – так называемый синглетный кислород, пояснил старший научный сотрудник кафедры органической химии ИГХТУ Иван Скворцов. "С помощью таких молекул некогда токсические органические соединения станут обычной водой и углекислым газом. Полученные фотокатализаторы могут использоваться на очистных сооружениях фабрик и заводов, где под влиянием света малой мощности разрушать полупродукты лекарств и ароматические углеводороды до воды и углекислого газа", - приводит пресс-служба слова Скворцова. Одно из главных преимуществ новой технологии в том, что в качестве источника света может быть использована светодиодная лампа или солнечный свет, что позволяет удешевить процесс в 65–70 раз. Кроме того, этот способ более экологичный, чем использование дорогих ультрафиолетовых ламп или металлических катализаторов. Еще одно перспективное направления для применения таких фотокатализаторов ― получение особой группы веществ сульфоксидов, которые входят в состав лекарственных препаратов, применяемых для лечения рака и заболеваний нервной системы. "Результаты исследования показали, что этот пласт соединений также способен флуоресцировать и может быть использован в диагностике онкологических заболеваний и борьбе с ними", - рассказал младший научный сотрудник Института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН Александр Калягин. В пресс-службе напомнили, что научно-образовательное пространство "Большая Ивановская мануфактура" создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Реализация проекта кампуса "БИМ" позволит подготовить кадры и заложить основы качественно новой экономики в регионе с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест, а также перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. В студенческом городке общей площадью более 48 тысяч квадратных метров разместятся технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой, современные общежития для 2,5 тысяч студентов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр калягин, российская академия наук, москва, ивановская область, владимир путин, россия