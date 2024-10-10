https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329819.html

Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку

Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку - РИА Новости, 10.10.2024

Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Таджикистана за внимание к преподаванию русского языка в республике. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:09

2024-10-10T09:09

2024-10-10T09:09

таджикистан

валентина матвиенко

совет федерации рф

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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Таджикистана за внимание к преподаванию русского языка в республике. Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября. "Исключительно важную роль в сохранении такого единства играет массовое изучение русского языка жителями республики. Я бы хотела, пользуясь этой возможностью, еще раз поблагодарить руководство Таджикистана за постоянное внимание к вопросам обучения русскому языку в республике", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание VIII Межпарламентского форума "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". По словам Матвиенко, уникальным гуманитарным проектом стало "направление на работу в Таджикистан учителей из российских регионов". Политик подчеркнула, что каждый год все больше российских учителей приезжают на работу в Таджикистан. "В прошлом году было 72 человека, в этом уже 82 человека. Что нас очень радует — что наши учителя с большой радостью едут в командировки в Таджикистан. Многие из них хотят остаться", - резюмировала председатель СФ.

https://ria.ru/20241006/rakhmon-1976641225.html

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таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таджикистан, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире