https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329819.html
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку - РИА Новости, 10.10.2024
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Таджикистана за внимание к преподаванию русского языка в республике. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:09
2024-10-10T09:09
2024-10-10T09:09
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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Таджикистана за внимание к преподаванию русского языка в республике. Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября. "Исключительно важную роль в сохранении такого единства играет массовое изучение русского языка жителями республики. Я бы хотела, пользуясь этой возможностью, еще раз поблагодарить руководство Таджикистана за постоянное внимание к вопросам обучения русскому языку в республике", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание VIII Межпарламентского форума "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". По словам Матвиенко, уникальным гуманитарным проектом стало "направление на работу в Таджикистан учителей из российских регионов". Политик подчеркнула, что каждый год все больше российских учителей приезжают на работу в Таджикистан. "В прошлом году было 72 человека, в этом уже 82 человека. Что нас очень радует — что наши учителя с большой радостью едут в командировки в Таджикистан. Многие из них хотят остаться", - резюмировала председатель СФ.
https://ria.ru/20241006/rakhmon-1976641225.html
https://ria.ru/20240726/tadzhikistan-1962193339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Таджикистан, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к преподаванию русского языка
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Таджикистана за внимание к преподаванию русского языка в республике.
Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября.
"Исключительно важную роль в сохранении такого единства играет массовое изучение русского языка жителями республики. Я бы хотела, пользуясь этой возможностью, еще раз поблагодарить руководство Таджикистана за постоянное внимание к вопросам обучения русскому языку в республике", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание VIII Межпарламентского форума "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".
По словам Матвиенко, уникальным гуманитарным проектом стало "направление на работу в Таджикистан учителей из российских регионов". Политик подчеркнула, что каждый год все больше российских учителей приезжают на работу в Таджикистан. "В прошлом году было 72 человека, в этом уже 82 человека. Что нас очень радует — что наши учителя с большой радостью едут в командировки в Таджикистан. Многие из них хотят остаться", - резюмировала председатель СФ.