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Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку - РИА Новости, 10.10.2024
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09:09 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329819.html
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку - РИА Новости, 10.10.2024
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Таджикистана за внимание к преподаванию русского языка в республике. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:09
2024-10-10T09:09
таджикистан
валентина матвиенко
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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Таджикистана за внимание к преподаванию русского языка в республике. Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября. "Исключительно важную роль в сохранении такого единства играет массовое изучение русского языка жителями республики. Я бы хотела, пользуясь этой возможностью, еще раз поблагодарить руководство Таджикистана за постоянное внимание к вопросам обучения русскому языку в республике", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание VIII Межпарламентского форума "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". По словам Матвиенко, уникальным гуманитарным проектом стало "направление на работу в Таджикистан учителей из российских регионов". Политик подчеркнула, что каждый год все больше российских учителей приезжают на работу в Таджикистан. "В прошлом году было 72 человека, в этом уже 82 человека. Что нас очень радует — что наши учителя с большой радостью едут в командировки в Таджикистан. Многие из них хотят остаться", - резюмировала председатель СФ.
https://ria.ru/20241006/rakhmon-1976641225.html
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таджикистан, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Таджикистан, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку

Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к преподаванию русского языка

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Таджикистана за внимание к преподаванию русского языка в республике.
Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября.
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"Исключительно важную роль в сохранении такого единства играет массовое изучение русского языка жителями республики. Я бы хотела, пользуясь этой возможностью, еще раз поблагодарить руководство Таджикистана за постоянное внимание к вопросам обучения русскому языку в республике", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание VIII Межпарламентского форума "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".
По словам Матвиенко, уникальным гуманитарным проектом стало "направление на работу в Таджикистан учителей из российских регионов". Политик подчеркнула, что каждый год все больше российских учителей приезжают на работу в Таджикистан. "В прошлом году было 72 человека, в этом уже 82 человека. Что нас очень радует — что наши учителя с большой радостью едут в командировки в Таджикистан. Многие из них хотят остаться", - резюмировала председатель СФ.
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ТаджикистанВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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