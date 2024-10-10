https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329085.html

Матвиенко назвала сотрудничество с Таджикистаном одним из приоритетов

Матвиенко назвала сотрудничество с Таджикистаном одним из приоритетов - РИА Новости, 10.10.2024

Матвиенко назвала сотрудничество с Таджикистаном одним из приоритетов

Сотрудничество с Таджикистаном на всех уровнях является одним из приоритетов российской внешней политики, можно также говорить об общем культурном пространстве... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:04

2024-10-10T09:04

2024-10-10T09:04

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ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Сотрудничество с Таджикистаном на всех уровнях является одним из приоритетов российской внешней политики, можно также говорить об общем культурном пространстве двух стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября. "Сотрудничество с Таджикистаном, в том числе на парламентском и региональном уровнях, традиционно находится в числе приоритетов российской внешней политики и межпарламентской деятельности верхней палаты российского парламента. Рада констатировать, что наши страны поступательно развивают отношения стратегического партнёрства и союзничества", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание VIII Межпарламентского форума "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". Она отметила, что помимо активных торгово-экономических связей, обе страны успешно сотрудничают в сферах образования, науки и культуры. По ее словам, наращивание гуманитарных связей "наиболее эффективно способствует укреплению дружбы между народами России и Таджикистана". "Я полагаю, что мы можем говорить о существовании во многом такого уже общего культурного пространства России и Таджикистана и сохранении национальных культур, традиций, нашей национальной идентичности", - подчеркнула политик. Кроме того, добавила Матвиенко, важнейшей составляющей отношений России и Таджикистана выступает межрегиональное взаимодействие. "Сегодня более 70 уже субъектов России поддерживают прямые торгово-экономические связи с Таджикистаном. В настоящее время заключено свыше 80 соглашений в таких сферах, как машиностроение, транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, аграрно-промышленный комплекс и других. Интерес российских регионов к расширению взаимодействия с таджикистанскими партнёрами продолжает расти, мы это видим", - констатировала сенатор.

https://ria.ru/20240603/volodin-1950085241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таджикистан, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире