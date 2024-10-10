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Россия открыта для сотрудничества с Японией на Курилах, заявил Трутнев - РИА Новости, 10.10.2024
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19:25 10.10.2024 (обновлено: 19:26 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/kurily-1977471762.html
Россия открыта для сотрудничества с Японией на Курилах, заявил Трутнев
Россия открыта для сотрудничества с Японией на Курилах, заявил Трутнев - РИА Новости, 10.10.2024
Россия открыта для сотрудничества с Японией на Курилах, заявил Трутнев
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после посещения острова Шумшу, где планируется создать посвященный Курильской десантной операции музей,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:25
2024-10-10T19:26
россия
курильские острова
япония
юрий трутнев
сергей кириенко
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после посещения острова Шумшу, где планируется создать посвященный Курильской десантной операции музей, заявил, что Россия всегда приглашает к взаимодействию на Курильских островах представителей всех стран мира, включая Японию, и по-прежнему открыта для сотрудничества. По информации пресс-службы полпредства, Трутнев и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили курильский остров Шумшу и подготовили предложения по созданию на этом острове музея, посвященного Курильской десантной операции, свои наработки они доложат главе государства Владимиру Путину, в частности, к лету 2025 года там предлагают открыть военно-патриотический лагерь и проводить раскопки на полях сражений. "Полагаю, у японцев как у проигравшей во Второй мировой войне стороны будет другое отношение к музею на острове Шумшу. Могу со своей стороны только сказать, что мы всё это время приглашаем сотрудничать на Дальний Восток и Курильские острова представителей всех стран мира и всегда предлагаем это сделать и Японии. И мы по-прежнему открыты для сотрудничества", - сказал Трутнев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы полпредства. Остров Шумшу - первый в Курильской гряде с севера и ближний к Камчатке, откуда туда осуществляется вся транспортная логистика. В настоящее время попасть на Шумшу можно в частном порядке морем или вертолетом с Камчатки. Регулярное пассажирское сообщение с островом отсутствует.
https://ria.ru/20240916/vulkan-1972882854.html
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россия, курильские острова, япония, юрий трутнев, сергей кириенко, владимир путин
Россия, Курильские острова, Япония, Юрий Трутнев, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Россия открыта для сотрудничества с Японией на Курилах, заявил Трутнев

Трутнев: Россия всегда приглашает к сотрудничеству все страны, включая Японию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после посещения острова Шумшу, где планируется создать посвященный Курильской десантной операции музей, заявил, что Россия всегда приглашает к взаимодействию на Курильских островах представителей всех стран мира, включая Японию, и по-прежнему открыта для сотрудничества.
По информации пресс-службы полпредства, Трутнев и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили курильский остров Шумшу и подготовили предложения по созданию на этом острове музея, посвященного Курильской десантной операции, свои наработки они доложат главе государства Владимиру Путину, в частности, к лету 2025 года там предлагают открыть военно-патриотический лагерь и проводить раскопки на полях сражений.
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"Полагаю, у японцев как у проигравшей во Второй мировой войне стороны будет другое отношение к музею на острове Шумшу. Могу со своей стороны только сказать, что мы всё это время приглашаем сотрудничать на Дальний Восток и Курильские острова представителей всех стран мира и всегда предлагаем это сделать и Японии. И мы по-прежнему открыты для сотрудничества", - сказал Трутнев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы полпредства.
Остров Шумшу - первый в Курильской гряде с севера и ближний к Камчатке, откуда туда осуществляется вся транспортная логистика. В настоящее время попасть на Шумшу можно в частном порядке морем или вертолетом с Камчатки. Регулярное пассажирское сообщение с островом отсутствует.
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РоссияКурильские островаЯпонияЮрий ТрутневСергей КириенкоВладимир Путин
 
 
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