Россия открыта для сотрудничества с Японией на Курилах, заявил Трутнев
Трутнев: Россия всегда приглашает к сотрудничеству все страны, включая Японию
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после посещения острова Шумшу, где планируется создать посвященный Курильской десантной операции музей, заявил, что Россия всегда приглашает к взаимодействию на Курильских островах представителей всех стран мира, включая Японию, и по-прежнему открыта для сотрудничества.
По информации пресс-службы полпредства, Трутнев и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили курильский остров Шумшу и подготовили предложения по созданию на этом острове музея, посвященного Курильской десантной операции, свои наработки они доложат главе государства Владимиру Путину, в частности, к лету 2025 года там предлагают открыть военно-патриотический лагерь и проводить раскопки на полях сражений.
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"Полагаю, у японцев как у проигравшей во Второй мировой войне стороны будет другое отношение к музею на острове Шумшу. Могу со своей стороны только сказать, что мы всё это время приглашаем сотрудничать на Дальний Восток и Курильские острова представителей всех стран мира и всегда предлагаем это сделать и Японии. И мы по-прежнему открыты для сотрудничества", - сказал Трутнев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы полпредства.
Остров Шумшу - первый в Курильской гряде с севера и ближний к Камчатке, откуда туда осуществляется вся транспортная логистика. В настоящее время попасть на Шумшу можно в частном порядке морем или вертолетом с Камчатки. Регулярное пассажирское сообщение с островом отсутствует.
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