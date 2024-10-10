https://ria.ru/20241010/kurily-1977471762.html

Россия открыта для сотрудничества с Японией на Курилах, заявил Трутнев

Россия открыта для сотрудничества с Японией на Курилах, заявил Трутнев - РИА Новости, 10.10.2024

Россия открыта для сотрудничества с Японией на Курилах, заявил Трутнев

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после посещения острова Шумшу, где планируется создать посвященный Курильской десантной операции музей,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:25

2024-10-10T19:25

2024-10-10T19:26

россия

курильские острова

япония

юрий трутнев

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после посещения острова Шумшу, где планируется создать посвященный Курильской десантной операции музей, заявил, что Россия всегда приглашает к взаимодействию на Курильских островах представителей всех стран мира, включая Японию, и по-прежнему открыта для сотрудничества. По информации пресс-службы полпредства, Трутнев и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили курильский остров Шумшу и подготовили предложения по созданию на этом острове музея, посвященного Курильской десантной операции, свои наработки они доложат главе государства Владимиру Путину, в частности, к лету 2025 года там предлагают открыть военно-патриотический лагерь и проводить раскопки на полях сражений. "Полагаю, у японцев как у проигравшей во Второй мировой войне стороны будет другое отношение к музею на острове Шумшу. Могу со своей стороны только сказать, что мы всё это время приглашаем сотрудничать на Дальний Восток и Курильские острова представителей всех стран мира и всегда предлагаем это сделать и Японии. И мы по-прежнему открыты для сотрудничества", - сказал Трутнев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы полпредства. Остров Шумшу - первый в Курильской гряде с севера и ближний к Камчатке, откуда туда осуществляется вся транспортная логистика. В настоящее время попасть на Шумшу можно в частном порядке морем или вертолетом с Камчатки. Регулярное пассажирское сообщение с островом отсутствует.

https://ria.ru/20240916/vulkan-1972882854.html

https://ria.ru/20240820/kurily-1967062913.html

россия

курильские острова

япония

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россия, курильские острова, япония, юрий трутнев, сергей кириенко, владимир путин