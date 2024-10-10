https://ria.ru/20241010/burya-1977487075.html

Магнитная буря повысила вероятность наблюдения полярных сияний в Москве

Магнитная буря повысила вероятность наблюдения полярных сияний в Москве - РИА Новости, 10.10.2024

Магнитная буря повысила вероятность наблюдения полярных сияний в Москве

Добравшаяся до Земли после вспышки на Солнце плазма и начавшаяся магнитная буря резко повысили вероятность наблюдения полярных сияний в нетипичных широтах, в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:18

2024-10-10T22:18

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Добравшаяся до Земли после вспышки на Солнце плазма и начавшаяся магнитная буря резко повысили вероятность наблюдения полярных сияний в нетипичных широтах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "Резкое усиление полярных сияний ожидается в ближайший час. Максимум яркости по расчетам придется на 21.45 по Москве. Вероятности наблюдения для Санкт-Петербурга составляют около 80%, для Москвы - 60%. Для широт Сочи и Алма-Аты - 10%", - сказал Богачёв. Он уточнил, что магнитная буря уже усилилась до очень сильной и достигла уровня G4 по пятибалльной шкале. Пока, по его словам, сохраняется основной сценарий, согласно которому буря может достичь уровня G4.5, а вероятность выхода на G5 составляет около 10-20 %. "Событие только начинается, надо понимать, что оно ожидается двухдневным, а прошло всего два часа. Основные массы плазмы еще, судя по всему, не пришли. Очень многое зависит от максимальной величины и направления магнитного поля выброса", - добавил он.

https://ria.ru/20240813/moskva-1965848705.html

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