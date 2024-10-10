https://ria.ru/20241010/burya-1977487075.html
Магнитная буря повысила вероятность наблюдения полярных сияний в Москве
Магнитная буря повысила вероятность наблюдения полярных сияний в Москве - РИА Новости, 10.10.2024
Магнитная буря повысила вероятность наблюдения полярных сияний в Москве
Добравшаяся до Земли после вспышки на Солнце плазма и начавшаяся магнитная буря резко повысили вероятность наблюдения полярных сияний в нетипичных широтах, в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:18
2024-10-10T22:18
2024-10-10T22:18
наука
космос - риа наука
москва
санкт-петербург
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945339798_0:185:1600:1085_1920x0_80_0_0_c397cd0a06b9fa0d600b560c271fda58.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Добравшаяся до Земли после вспышки на Солнце плазма и начавшаяся магнитная буря резко повысили вероятность наблюдения полярных сияний в нетипичных широтах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "Резкое усиление полярных сияний ожидается в ближайший час. Максимум яркости по расчетам придется на 21.45 по Москве. Вероятности наблюдения для Санкт-Петербурга составляют около 80%, для Москвы - 60%. Для широт Сочи и Алма-Аты - 10%", - сказал Богачёв. Он уточнил, что магнитная буря уже усилилась до очень сильной и достигла уровня G4 по пятибалльной шкале. Пока, по его словам, сохраняется основной сценарий, согласно которому буря может достичь уровня G4.5, а вероятность выхода на G5 составляет около 10-20 %. "Событие только начинается, надо понимать, что оно ожидается двухдневным, а прошло всего два часа. Основные массы плазмы еще, судя по всему, не пришли. Очень многое зависит от максимальной величины и направления магнитного поля выброса", - добавил он.
https://ria.ru/20240813/moskva-1965848705.html
https://ria.ru/20240510/burya-1945058169.html
москва
санкт-петербург
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945339798_0:35:1600:1235_1920x0_80_0_0_f80085225f884308ab37e024694a073e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, москва, санкт-петербург, земля, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Санкт-Петербург, Земля, Российская академия наук
Магнитная буря повысила вероятность наблюдения полярных сияний в Москве
ИКИ РАН: магнитная буря резко повысила вероятность наблюдения полярных сияний
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Добравшаяся до Земли после вспышки на Солнце плазма и начавшаяся магнитная буря резко повысили вероятность наблюдения полярных сияний в нетипичных широтах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"Резкое усиление полярных сияний ожидается в ближайший час. Максимум яркости по расчетам придется на 21.45 по Москве. Вероятности наблюдения для Санкт-Петербурга составляют около 80%, для Москвы - 60%. Для широт Сочи
и Алма-Аты
- 10%", - сказал Богачёв.
Он уточнил, что магнитная буря уже усилилась до очень сильной и достигла уровня G4 по пятибалльной шкале.
Пока, по его словам, сохраняется основной сценарий, согласно которому буря может достичь уровня G4.5, а вероятность выхода на G5 составляет около 10-20 %.
"Событие только начинается, надо понимать, что оно ожидается двухдневным, а прошло всего два часа. Основные массы плазмы еще, судя по всему, не пришли. Очень многое зависит от максимальной величины и направления магнитного поля выброса", - добавил он.