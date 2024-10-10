https://ria.ru/20241010/briks-1977404071.html

Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани

Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани - РИА Новости, 10.10.2024

Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани

Лидеры государств БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:11

2024-10-10T15:11

2024-10-10T15:11

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры государств БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Обсуждение на этот счет (вопроса расширения объединения БРИКС - ред.) еще продолжится, как и обсуждение, кстати, декларации казанского саммита, которая должна быть принята в самой Казани на саммите лидерами стран-участниц", - сказал Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января текущего года занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241010/briks-1977403612.html

https://ria.ru/20240729/izolyatsiya-1962623163.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, казань, бразилия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс