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Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани - РИА Новости, 10.10.2024
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15:11 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977404071.html
Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани
Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани - РИА Новости, 10.10.2024
Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани
Лидеры государств БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:11
2024-10-10T15:11
в мире
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юрий ушаков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры государств БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Обсуждение на этот счет (вопроса расширения объединения БРИКС - ред.) еще продолжится, как и обсуждение, кстати, декларации казанского саммита, которая должна быть принята в самой Казани на саммите лидерами стран-участниц", - сказал Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января текущего года занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241010/briks-1977403612.html
https://ria.ru/20240729/izolyatsiya-1962623163.html
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в мире, россия, казань, бразилия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани

Ушаков: лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры государств БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой.
"Обсуждение на этот счет (вопроса расширения объединения БРИКС - ред.) еще продолжится, как и обсуждение, кстати, декларации казанского саммита, которая должна быть принята в самой Казани на саммите лидерами стран-участниц", - сказал Ушаков.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации
Вчера, 15:11
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января текущего года занимает пост председателя организации.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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