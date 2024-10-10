https://ria.ru/20241010/briks-1977404071.html
Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани
Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани - РИА Новости, 10.10.2024
Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани
Лидеры государств БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:11
2024-10-10T15:11
2024-10-10T15:11
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры государств БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Обсуждение на этот счет (вопроса расширения объединения БРИКС - ред.) еще продолжится, как и обсуждение, кстати, декларации казанского саммита, которая должна быть принята в самой Казани на саммите лидерами стран-участниц", - сказал Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января текущего года занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241010/briks-1977403612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казань, бразилия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани
Ушаков: лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры государств БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой.
"Обсуждение на этот счет (вопроса расширения объединения БРИКС - ред.) еще продолжится, как и обсуждение, кстати, декларации казанского саммита, которая должна быть принята в самой Казани на саммите лидерами стран-участниц", - сказал Ушаков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января текущего года занимает пост председателя организации.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.