https://ria.ru/20241010/briks-1977402075.html

В саммите в Казани примут участие девять глав государств БРИКС

В саммите в Казани примут участие девять глав государств БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024

В саммите в Казани примут участие девять глав государств БРИКС

Лидеры девяти стран-членов БРИКС примут участие в саммите в Казани, Саудовская Аравия будет представлена главой МИД, сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:07

2024-10-10T15:07

2024-10-10T15:07

в мире

россия

саудовская аравия

казань

юрий ушаков

брикс

саммит брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры девяти стран-членов БРИКС примут участие в саммите в Казани, Саудовская Аравия будет представлена главой МИД, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Естественно, подтвердили свое участие все государства-члены БРИКС, причем девять из них будут представлены на высшем уровне и одна страна, это Саудовская Аравия, направит министра иностранных дел", - сказал Ушаков на брифинге. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году года занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240902/briks-1970009866.html

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саудовская аравия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, саудовская аравия, казань, юрий ушаков, брикс, саммит брикс