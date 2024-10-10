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В саммите в Казани примут участие девять глав государств БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
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15:07 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977402075.html
В саммите в Казани примут участие девять глав государств БРИКС
В саммите в Казани примут участие девять глав государств БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
В саммите в Казани примут участие девять глав государств БРИКС
Лидеры девяти стран-членов БРИКС примут участие в саммите в Казани, Саудовская Аравия будет представлена главой МИД, сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:07
2024-10-10T15:07
в мире
россия
саудовская аравия
казань
юрий ушаков
брикс
саммит брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры девяти стран-членов БРИКС примут участие в саммите в Казани, Саудовская Аравия будет представлена главой МИД, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Естественно, подтвердили свое участие все государства-члены БРИКС, причем девять из них будут представлены на высшем уровне и одна страна, это Саудовская Аравия, направит министра иностранных дел", - сказал Ушаков на брифинге. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году года занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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в мире, россия, саудовская аравия, казань, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Казань, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
В саммите в Казани примут участие девять глав государств БРИКС

Ушаков: лидеры девяти стран БРИКС примут участие в саммите в Казани

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры девяти стран-членов БРИКС примут участие в саммите в Казани, Саудовская Аравия будет представлена главой МИД, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"Естественно, подтвердили свое участие все государства-члены БРИКС, причем девять из них будут представлены на высшем уровне и одна страна, это Саудовская Аравия, направит министра иностранных дел", - сказал Ушаков на брифинге.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году года занимает пост председателя организации.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 приглашенных лидеров государств
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В миреРоссияСаудовская АравияКазаньЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКС
 
 
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