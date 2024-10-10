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Ушаков рассказал, сколько стран приняли приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
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15:07 10.10.2024 (обновлено: 15:08 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/briks-1977401914.html
Ушаков рассказал, сколько стран приняли приглашение на саммит БРИКС
Ушаков рассказал, сколько стран приняли приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков рассказал, сколько стран приняли приглашение на саммит БРИКС
Приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани было направлено в 38 государств, 32 страны подтвердили свое участие, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:07
2024-10-10T15:08
в мире
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юрий ушаков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани было направлено в 38 государств, 32 страны подтвердили свое участие, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Приглашения на саммит были направлены в 38 государств. Это естественно и страны-члены, и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией. 32 страны уже подтвердили свое участие", - сообщил он на брифинге журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976949226.html
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в мире, россия, казань, бразилия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
Ушаков рассказал, сколько стран приняли приглашение на саммит БРИКС

Ушаков: приглашения на саммит БРИКС направили в 38 стран, 32 подтвердили участие

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани было направлено в 38 государств, 32 страны подтвердили свое участие, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Приглашения на саммит были направлены в 38 государств. Это естественно и страны-члены, и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией. 32 страны уже подтвердили свое участие", - сообщил он на брифинге журналистам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Сессий по Украине на саммите БРИКС не планируется, заявил Ушаков
8 октября, 12:42
 
В миреРоссияКазаньБразилияЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКС
 
 
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