https://ria.ru/20241010/briks-1977401914.html

Ушаков рассказал, сколько стран приняли приглашение на саммит БРИКС

Ушаков рассказал, сколько стран приняли приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024

Ушаков рассказал, сколько стран приняли приглашение на саммит БРИКС

Приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани было направлено в 38 государств, 32 страны подтвердили свое участие, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:07

2024-10-10T15:07

2024-10-10T15:08

в мире

россия

казань

бразилия

юрий ушаков

брикс

саммит брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977399725_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_d93df47fd8db26fc180229a269ccff7c.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани было направлено в 38 государств, 32 страны подтвердили свое участие, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Приглашения на саммит были направлены в 38 государств. Это естественно и страны-члены, и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией. 32 страны уже подтвердили свое участие", - сообщил он на брифинге журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976949226.html

россия

казань

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, казань, бразилия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс