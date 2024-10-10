Ушаков рассказал, сколько стран приняли приглашение на саммит БРИКС
Ушаков: приглашения на саммит БРИКС направили в 38 стран, 32 подтвердили участие
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани было направлено в 38 государств, 32 страны подтвердили свое участие, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Приглашения на саммит были направлены в 38 государств. Это естественно и страны-члены, и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией. 32 страны уже подтвердили свое участие", - сообщил он на брифинге журналистам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Сессий по Украине на саммите БРИКС не планируется, заявил Ушаков
8 октября, 12:42