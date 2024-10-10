https://ria.ru/20241010/briks-1977399340.html

Ушаков назвал участников саммита БРИКС

Ушаков назвал участников саммита БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024

Ушаков назвал участников саммита БРИКС

Генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, Евразийского экономического союза, Союзного государства, президент Нового банка развития примут участие в саммите БРИКС в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:03

2024-10-10T15:03

2024-10-10T15:03

россия

казань

бразилия

юрий ушаков

брикс

оон

шос

саммит брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, Евразийского экономического союза, Союзного государства, президент Нового банка развития примут участие в саммите БРИКС в Казани, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В саммите будут участвовать, это уже традиционно, генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, президент Нового банка развития", - сообщил он на брифинге журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240902/briks-1970009866.html

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казань

бразилия

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Дарья Буймова

россия, казань, бразилия, юрий ушаков, брикс, оон, шос, саммит брикс, политика