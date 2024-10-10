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Ушаков назвал участников саммита БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
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15:03 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977399340.html
Ушаков назвал участников саммита БРИКС
Ушаков назвал участников саммита БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков назвал участников саммита БРИКС
Генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, Евразийского экономического союза, Союзного государства, президент Нового банка развития примут участие в саммите БРИКС в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:03
2024-10-10T15:03
россия
казань
бразилия
юрий ушаков
брикс
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шос
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, Евразийского экономического союза, Союзного государства, президент Нового банка развития примут участие в саммите БРИКС в Казани, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В саммите будут участвовать, это уже традиционно, генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, президент Нового банка развития", - сообщил он на брифинге журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, казань, бразилия, юрий ушаков, брикс, оон, шос, саммит брикс, политика
Россия, Казань, Бразилия, Юрий Ушаков, БРИКС, ООН, ШОС, Саммит БРИКС, Политика
Ушаков назвал участников саммита БРИКС

Ушаков: генсеки ООН, ШОС, СНГ и ЕАЭС примут участие в саммите БРИКС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, Евразийского экономического союза, Союзного государства, президент Нового банка развития примут участие в саммите БРИКС в Казани, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В саммите будут участвовать, это уже традиционно, генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, президент Нового банка развития", - сообщил он на брифинге журналистам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 приглашенных лидеров государств
2 сентября, 15:31
 
РоссияКазаньБразилияЮрий УшаковБРИКСООНШОССаммит БРИКСПолитика
 
 
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