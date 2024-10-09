https://ria.ru/20241009/ukraina-1977034693.html
Привет из тыла: ВСУ крупно подставили
Привет из тыла: ВСУ крупно подставили - РИА Новости, 09.10.2024
Привет из тыла: ВСУ крупно подставили
Новая серия скандалов показала, как украинские должностные лица наживаются на военном конфликте. Воруют буквально на всем — от комплектования войск до перевозки РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:00
2024-10-09T08:00
2024-10-09T08:01
украина
киев
одесская область
сша
энтони блинкен
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Новая серия скандалов показала, как украинские должностные лица наживаются на военном конфликте. Воруют буквально на всем — от комплектования войск до перевозки техники на фронт. Об уровне коррупции в стране можно судить по доходам пойманных мздоимцев — масштабы поистине впечатляют.В постели с миллионамиВ середине сентября в Киев прибыл помощник госсекретаря США Тодд Робинсон. И собрал украинских силовиков, чтобы обсудить противодействие коррупции. Ранее на неистребимое взяточничество младших партнеров неоднократно жаловался сам глава американской дипломатии Энтони Блинкен. Спустя две недели после визита Робинсона офис Генпрокурора Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) объявили о громкой победе.В Хмельницком задержали руководителя областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяну Крупу и ее сына Александра, чиновника областного управления пенсионного фонда. По версии следствия, Крупа выдавала поддельные свидетельства об инвалидности мужчинам, которые хотели избежать мобилизации.Чиновница попыталась избавиться от улик, выбросив в окно две сумки с 500 тысячами долларов. Однако это была лишь малая часть богатства: как пишет ГБР, крупную сумму денег нашли на рабочем месте, а в квартире они лежали практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах.Всего обнаружили пять миллионов долларов, 300 тысяч евро, более пяти миллионов гривен наличными, а также брендовые украшения и драгоценности. Кроме того, выяснилось, что семье принадлежат 30 объектов недвижимости, девять элитных автомобилей, гостиничный комплекс и другие активы.ГБР опубликовало фотографии: на снимках корпулентный мужчина — видимо, Александр — лежит на кровати, заваленной толстыми пачками купюр.Событие потрясло общественность. Киевский политолог Юрий Романенко заключил, что за счет активов лишь одной конкретной семьи коррупционеров можно было бы в течение года содержать 20-30 тысяч переселенцев. И добавил, что в каждом областном центре страны "есть такая семья, даже не один десяток".Другие заметили, что Крупа занимала далеко не самую прибыльную должность."Если на МСЭК такое, то что может быть на ВВК", — отреагировала у себя в телеграм-канале народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, имея в виду военно-врачебную комиссию, которая определяет пригодность призывника к прохождению службы.Во вторник стало известно, что в суд передано дело коллеги Татьяны Крупы — главы межрайонной МСЭК Киевской области. У него также обнаружили наличную валюту, якобы полученную от желающих избежать мобилизации. Правда, сбережения этого чиновника, имя которого не называют, скромнее: всего 25 тысяч долларов и 1600 евро.Добровольные помощникиЕще одну схему выявили в Одесской области. Оказалось, что в регионе выстроили "бизнес" на так называемых подразделениях содействия правоохранительным органам (ПСПО). Это отряды добровольных помощников полиции, которые набираются из гражданских.Зарплаты у них нет, зато есть другие способы обогащения. Например, поддержка сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования — аналогов военкоматов). По данным издания "Страна", именно участники ПСПО чаще всего бесчинствуют во время насильственной мобилизации — избивают задержанных, бьют стекла, протыкают колеса автомобилей.На "добровольцев" же возложили функцию посредников при передаче взяток военкомам. Существуют негласные расценки, которые растут в зависимости от стадии процесса. Если заплатить на этапе задержания, можно выйти на свободу за тысячу долларов. Если рекрута доставляют в здание ТЦК, сумма увеличивается вдвое. Десять процентов от нее достается "добровольным помощникам".Кроме того, можно брать взятки с таксистов и сутенеров за работу во время комендантского часа. О прибыльности "бизнеса" свидетельствует тот факт, что лишь в Одесской области в 2023-м действовало около 200 отрядов. При этом различные организации устраивают между собой разборки в духе 90-х — делят рынок.Торговля удостоверениями ПСПО также приносит немалый доход. Тем более что раньше они давали защиту от призыва. С ужесточением закона о мобилизации этот бонус фактически потерян. Что, впрочем, не мешает продавать корочки тем, кто об этом не знает."Подрывают боевой дух"На бойцах, которые уже на фронте, тоже наживаются. В Днепропетровске задержан Игорь Маковцев — заместитель скандально известного мэра Бориса Филатова. Обвиняется в хищении бюджетных средств. Подконтрольное ему городское транспортное предприятие взялось доставлять военную технику и грузы на фронт, вот только объемы услуг в документах завышались, а выделенные на них деньги утекали на счета фиктивных фирм. Таким образом было присвоено 20 миллионов гривен (эквивалентно 47 миллионам рублей).Случай примечателен не только "распилом", но и циничной попыткой подозреваемого избежать наказания. Как рассказал в соцсетях волонтер Илья Луценко, Маковцев и его подельники заставляют военнослужащих ВСУ записывать видео и публиковать сообщения в соцсетях в поддержку казнокрада."Типа "отрабатывайте, иначе помощь от города остановится", — пишет Луценко в соцсетях. — В целом использовать военных для пиара — это жесть. Такие вещи подрывают боевой дух"."Государство-дуршлаг"Объяснить проблему "пропагандой Кремля" Киеву не удается. На всепроникающую коррупцию жалуются даже истовые украинские патриоты, известные антироссийской риторикой, в том числе откровенно шовинистической. Один из таких спикеров, политолог Романенко, прямо связал тотальное взяточничество с поражением в военном конфликте."Украинский сценарий — это ничего не менять, ничего не делать, воровать все, что можно украсть и что дают западные союзники. И все время разжигать себя байками о границах 1991 года, отвергая реальность", — написал он в телеграм-канале.По словам Романенко, теперь в Киеве "судорожно пытаются придумать, как назвать поражение победой", а также "как вести войну дальше без помощи Запада и разочарованного народа, уставшего голой задницей закрывать все ошибки и косяки государства-дуршлага".Украинские националисты — те же Безуглая и Романенко — верят, что исправить ситуацию поможет только полная смена военной и политической элиты, а то и переучреждение самих основ государственности. Однако пока это звучит так же наивно, как и байки о границах 1991-го.
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украина, киев, одесская область, сша, энтони блинкен, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, Киев, Одесская область, США, Энтони Блинкен, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Новая серия скандалов показала, как украинские должностные лица наживаются на военном конфликте. Воруют буквально на всем — от комплектования войск до перевозки техники на фронт. Об уровне коррупции в стране можно судить по доходам пойманных мздоимцев — масштабы поистине впечатляют.
В середине сентября в Киев прибыл
помощник госсекретаря США Тодд Робинсон. И собрал украинских силовиков, чтобы обсудить противодействие коррупции. Ранее на неистребимое взяточничество младших партнеров неоднократно жаловался
сам глава американской дипломатии Энтони Блинкен. Спустя две недели после визита Робинсона офис Генпрокурора Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) объявили о громкой победе.
В Хмельницком задержали руководителя областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяну Крупу и ее сына Александра, чиновника областного управления пенсионного фонда. По версии следствия, Крупа выдавала поддельные свидетельства об инвалидности мужчинам, которые хотели избежать мобилизации.
Чиновница попыталась избавиться от улик, выбросив в окно две сумки с 500 тысячами долларов. Однако это была лишь малая часть богатства: как пишет ГБР, крупную сумму денег нашли на рабочем месте, а в квартире они лежали практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах.
Всего обнаружили пять миллионов долларов, 300 тысяч евро, более пяти миллионов гривен наличными, а также брендовые украшения и драгоценности. Кроме того, выяснилось, что семье принадлежат 30 объектов недвижимости, девять элитных автомобилей, гостиничный комплекс и другие активы.
ГБР опубликовало фотографии: на снимках корпулентный мужчина — видимо, Александр — лежит на кровати, заваленной толстыми пачками купюр.
Событие потрясло общественность. Киевский политолог Юрий Романенко заключил, что за счет активов лишь одной конкретной семьи коррупционеров можно было бы в течение года содержать 20-30 тысяч переселенцев. И добавил, что в каждом областном центре страны "есть такая семья, даже не один десяток".
Другие заметили, что Крупа занимала далеко не самую прибыльную должность.
"Если на МСЭК такое, то что может быть на ВВК", — отреагировала у себя в телеграм-канале народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, имея в виду военно-врачебную комиссию, которая определяет пригодность призывника к прохождению службы.
Во вторник стало известно, что в суд передано дело коллеги Татьяны Крупы — главы межрайонной МСЭК Киевской области. У него также обнаружили наличную валюту, якобы полученную от желающих избежать мобилизации. Правда, сбережения этого чиновника, имя которого не называют, скромнее: всего 25 тысяч долларов и 1600 евро.
Еще одну схему выявили в Одесской области. Оказалось, что в регионе выстроили "бизнес" на так называемых подразделениях содействия правоохранительным органам (ПСПО). Это отряды добровольных помощников полиции, которые набираются из гражданских.
Зарплаты у них нет, зато есть другие способы обогащения. Например, поддержка сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования — аналогов военкоматов). По данным издания "Страна", именно участники ПСПО чаще всего бесчинствуют во время насильственной мобилизации — избивают задержанных, бьют стекла, протыкают колеса автомобилей.
На "добровольцев" же возложили функцию посредников при передаче взяток военкомам. Существуют негласные расценки, которые растут в зависимости от стадии процесса. Если заплатить на этапе задержания, можно выйти на свободу за тысячу долларов. Если рекрута доставляют в здание ТЦК, сумма увеличивается вдвое. Десять процентов от нее достается "добровольным помощникам".
Кроме того, можно брать взятки с таксистов и сутенеров за работу во время комендантского часа. О прибыльности "бизнеса" свидетельствует тот факт, что лишь в Одесской области в 2023-м действовало около 200 отрядов. При этом различные организации устраивают между собой разборки в духе 90-х — делят рынок.
Торговля удостоверениями ПСПО также приносит немалый доход. Тем более что раньше они давали защиту от призыва. С ужесточением закона о мобилизации этот бонус фактически потерян. Что, впрочем, не мешает продавать корочки тем, кто об этом не знает.
На бойцах, которые уже на фронте, тоже наживаются. В Днепропетровске задержан Игорь Маковцев — заместитель скандально известного мэра Бориса Филатова. Обвиняется в хищении бюджетных средств. Подконтрольное ему городское транспортное предприятие взялось доставлять военную технику и грузы на фронт, вот только объемы услуг в документах завышались, а выделенные на них деньги утекали на счета фиктивных фирм. Таким образом было присвоено 20 миллионов гривен (эквивалентно 47 миллионам рублей).
Случай примечателен не только "распилом", но и циничной попыткой подозреваемого избежать наказания. Как рассказал в соцсетях волонтер Илья Луценко, Маковцев и его подельники заставляют военнослужащих ВСУ записывать видео и публиковать сообщения в соцсетях в поддержку казнокрада.
"Типа "отрабатывайте, иначе помощь от города остановится", — пишет Луценко в соцсетях. — В целом использовать военных для пиара — это жесть. Такие вещи подрывают боевой дух".
Объяснить проблему "пропагандой Кремля" Киеву не удается. На всепроникающую коррупцию жалуются даже истовые украинские патриоты, известные антироссийской риторикой, в том числе откровенно шовинистической. Один из таких спикеров, политолог Романенко, прямо связал тотальное взяточничество с поражением в военном конфликте.
"Украинский сценарий — это ничего не менять, ничего не делать, воровать все, что можно украсть и что дают западные союзники. И все время разжигать себя байками о границах 1991 года, отвергая реальность", — написал он в телеграм-канале.
По словам Романенко, теперь в Киеве "судорожно пытаются придумать, как назвать поражение победой", а также "как вести войну дальше без помощи Запада и разочарованного народа, уставшего голой задницей закрывать все ошибки и косяки государства-дуршлага".
Украинские националисты — те же Безуглая и Романенко — верят, что исправить ситуацию поможет только полная смена военной и политической элиты, а то и переучреждение самих основ государственности. Однако пока это звучит так же наивно, как и байки о границах 1991-го.