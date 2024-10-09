https://ria.ru/20241009/ukraina-1977034693.html

Привет из тыла: ВСУ крупно подставили

Привет из тыла: ВСУ крупно подставили - РИА Новости, 09.10.2024

Привет из тыла: ВСУ крупно подставили

Новая серия скандалов показала, как украинские должностные лица наживаются на военном конфликте. Воруют буквально на всем — от комплектования войск до перевозки РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T08:00

2024-10-09T08:00

2024-10-09T08:01

украина

киев

одесская область

сша

энтони блинкен

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Новая серия скандалов показала, как украинские должностные лица наживаются на военном конфликте. Воруют буквально на всем — от комплектования войск до перевозки техники на фронт. Об уровне коррупции в стране можно судить по доходам пойманных мздоимцев — масштабы поистине впечатляют.В постели с миллионамиВ середине сентября в Киев прибыл помощник госсекретаря США Тодд Робинсон. И собрал украинских силовиков, чтобы обсудить противодействие коррупции. Ранее на неистребимое взяточничество младших партнеров неоднократно жаловался сам глава американской дипломатии Энтони Блинкен. Спустя две недели после визита Робинсона офис Генпрокурора Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) объявили о громкой победе.В Хмельницком задержали руководителя областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяну Крупу и ее сына Александра, чиновника областного управления пенсионного фонда. По версии следствия, Крупа выдавала поддельные свидетельства об инвалидности мужчинам, которые хотели избежать мобилизации.Чиновница попыталась избавиться от улик, выбросив в окно две сумки с 500 тысячами долларов. Однако это была лишь малая часть богатства: как пишет ГБР, крупную сумму денег нашли на рабочем месте, а в квартире они лежали практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах.Всего обнаружили пять миллионов долларов, 300 тысяч евро, более пяти миллионов гривен наличными, а также брендовые украшения и драгоценности. Кроме того, выяснилось, что семье принадлежат 30 объектов недвижимости, девять элитных автомобилей, гостиничный комплекс и другие активы.ГБР опубликовало фотографии: на снимках корпулентный мужчина — видимо, Александр — лежит на кровати, заваленной толстыми пачками купюр.Событие потрясло общественность. Киевский политолог Юрий Романенко заключил, что за счет активов лишь одной конкретной семьи коррупционеров можно было бы в течение года содержать 20-30 тысяч переселенцев. И добавил, что в каждом областном центре страны "есть такая семья, даже не один десяток".Другие заметили, что Крупа занимала далеко не самую прибыльную должность."Если на МСЭК такое, то что может быть на ВВК", — отреагировала у себя в телеграм-канале народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, имея в виду военно-врачебную комиссию, которая определяет пригодность призывника к прохождению службы.Во вторник стало известно, что в суд передано дело коллеги Татьяны Крупы — главы межрайонной МСЭК Киевской области. У него также обнаружили наличную валюту, якобы полученную от желающих избежать мобилизации. Правда, сбережения этого чиновника, имя которого не называют, скромнее: всего 25 тысяч долларов и 1600 евро.Добровольные помощникиЕще одну схему выявили в Одесской области. Оказалось, что в регионе выстроили "бизнес" на так называемых подразделениях содействия правоохранительным органам (ПСПО). Это отряды добровольных помощников полиции, которые набираются из гражданских.Зарплаты у них нет, зато есть другие способы обогащения. Например, поддержка сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования — аналогов военкоматов). По данным издания "Страна", именно участники ПСПО чаще всего бесчинствуют во время насильственной мобилизации — избивают задержанных, бьют стекла, протыкают колеса автомобилей.На "добровольцев" же возложили функцию посредников при передаче взяток военкомам. Существуют негласные расценки, которые растут в зависимости от стадии процесса. Если заплатить на этапе задержания, можно выйти на свободу за тысячу долларов. Если рекрута доставляют в здание ТЦК, сумма увеличивается вдвое. Десять процентов от нее достается "добровольным помощникам".Кроме того, можно брать взятки с таксистов и сутенеров за работу во время комендантского часа. О прибыльности "бизнеса" свидетельствует тот факт, что лишь в Одесской области в 2023-м действовало около 200 отрядов. При этом различные организации устраивают между собой разборки в духе 90-х — делят рынок.Торговля удостоверениями ПСПО также приносит немалый доход. Тем более что раньше они давали защиту от призыва. С ужесточением закона о мобилизации этот бонус фактически потерян. Что, впрочем, не мешает продавать корочки тем, кто об этом не знает."Подрывают боевой дух"На бойцах, которые уже на фронте, тоже наживаются. В Днепропетровске задержан Игорь Маковцев — заместитель скандально известного мэра Бориса Филатова. Обвиняется в хищении бюджетных средств. Подконтрольное ему городское транспортное предприятие взялось доставлять военную технику и грузы на фронт, вот только объемы услуг в документах завышались, а выделенные на них деньги утекали на счета фиктивных фирм. Таким образом было присвоено 20 миллионов гривен (эквивалентно 47 миллионам рублей).Случай примечателен не только "распилом", но и циничной попыткой подозреваемого избежать наказания. Как рассказал в соцсетях волонтер Илья Луценко, Маковцев и его подельники заставляют военнослужащих ВСУ записывать видео и публиковать сообщения в соцсетях в поддержку казнокрада."Типа "отрабатывайте, иначе помощь от города остановится", — пишет Луценко в соцсетях. — В целом использовать военных для пиара — это жесть. Такие вещи подрывают боевой дух"."Государство-дуршлаг"Объяснить проблему "пропагандой Кремля" Киеву не удается. На всепроникающую коррупцию жалуются даже истовые украинские патриоты, известные антироссийской риторикой, в том числе откровенно шовинистической. Один из таких спикеров, политолог Романенко, прямо связал тотальное взяточничество с поражением в военном конфликте."Украинский сценарий — это ничего не менять, ничего не делать, воровать все, что можно украсть и что дают западные союзники. И все время разжигать себя байками о границах 1991 года, отвергая реальность", — написал он в телеграм-канале.По словам Романенко, теперь в Киеве "судорожно пытаются придумать, как назвать поражение победой", а также "как вести войну дальше без помощи Запада и разочарованного народа, уставшего голой задницей закрывать все ошибки и косяки государства-дуршлага".Украинские националисты — те же Безуглая и Романенко — верят, что исправить ситуацию поможет только полная смена военной и политической элиты, а то и переучреждение самих основ государственности. Однако пока это звучит так же наивно, как и байки о границах 1991-го.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972558140.html

украина

киев

одесская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, одесская область, сша, энтони блинкен, верховная рада украины, вооруженные силы украины