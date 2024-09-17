https://ria.ru/20240917/ukraina-1973201906.html
Помощник Блинкена прибыл на Украину для обсуждения проблемы коррупции
Помощник Блинкена прибыл на Украину для обсуждения проблемы коррупции - РИА Новости, 17.09.2024
Помощник Блинкена прибыл на Украину для обсуждения проблемы коррупции
Помощник государственного секретаря США по проблемам оборота наркотиков и правоохранительной деятельности Тодд Робинсон посетил Киев 16 сентября для обсуждения... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:49
2024-09-17T15:49
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Помощник государственного секретаря США по проблемам оборота наркотиков и правоохранительной деятельности Тодд Робинсон посетил Киев 16 сентября для обсуждения с местными властями проблемы коррупции и необходимости улучшения ситуации в сфере правосудия, сообщили в госдепе. "Тодд Робинсон 16 сентября посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими партнерами вопросы борьбы с коррупцией, укрепления сектора правосудия и поддержки полиции и других служб быстрого реагирования", - говорится в заявлении госдепа. Американский чиновник в сопровождении посла США на Украине Бриджет Бринк также встретился с депутатами Верховной рады, полицейскими и представителям гражданского общества. Ранее в сентябре основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозапись которой она предоставила РИА Новости, что Украина не является демократической страной, а "невыносимо коррумпирована". Кроме того, как подчеркнул Уотерс, Владимир Зеленский задавил все оппозиционные партии. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972558140.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
Помощник Блинкена прибыл на Украину для обсуждения проблемы коррупции
Госдеп: помощник госсекретаря США Робинсон посетил Киев для обсуждения коррупции
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Помощник государственного секретаря США по проблемам оборота наркотиков и правоохранительной деятельности Тодд Робинсон посетил Киев 16 сентября для обсуждения с местными властями проблемы коррупции и необходимости улучшения ситуации в сфере правосудия, сообщили в госдепе.
"Тодд Робинсон 16 сентября посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими партнерами вопросы борьбы с коррупцией, укрепления сектора правосудия и поддержки полиции и других служб быстрого реагирования", - говорится в заявлении госдепа.
Американский чиновник в сопровождении посла США на Украине Бриджет Бринк также встретился с депутатами Верховной рады, полицейскими и представителям гражданского общества.
Ранее в сентябре основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозапись которой она предоставила РИА Новости, что Украина не является демократической страной, а "невыносимо коррумпирована". Кроме того, как подчеркнул Уотерс, Владимир Зеленский
задавил все оппозиционные партии.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.