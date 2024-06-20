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"Напряженная встреча". СМИ раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского
"Напряженная встреча". СМИ раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского - РИА Новости, 20.06.2024
"Напряженная встреча". СМИ раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского
Владимир Зеленский недоволен тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает на борьбе с коррупцией в Киеве, сообщает The Washington Post. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:05
2024-06-20T09:05
2024-06-20T09:05
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский недоволен тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает на борьбе с коррупцией в Киеве, сообщает The Washington Post."Встреча Зеленского и Блинкена была напряженной: украинский политик выразил признательность за военную помощь США, но, похоже, был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией", — написали журналисты со ссылкой на источники из украинского правительства, пожелавшие не раскрывать свою личность.Как указали обозреватели, многие в правительстве Зеленского считают, что их западные союзники должны меньше внимания уделять коррупции в их стране.Инспектор Пентагона Роберт Сторч в докладе конгрессу сообщал о высочайшем уровне коррупции на Украине. Как отметил аудитор, нынешний конфликт создал возможности для роста взяточничества, откатов, завышения затрат на закупки в Минобороны Украины, в частности на летальные средства, поскольку прозрачность процесса ограничена его секретностью.На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года увеличилось число нарушений при госзакупках, поскольку многие в стране восприняли конфликт как способ заработка.
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"Напряженная встреча". СМИ раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского
WP: Зеленский недоволен тем, что Блинкен обеспокоен коррупцией на Украине