https://ria.ru/20241009/rerikh-1977272830.html

Памятник Николаю Рериху открыли в Ленинградской области

Памятник Николаю Рериху открыли в Ленинградской области - РИА Новости, 09.10.2024

Памятник Николаю Рериху открыли в Ленинградской области

Памятник художнику Николаю Рериху открыт в музее-усадьбе "Извара" в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:53

2024-10-09T18:53

2024-10-09T18:53

ленинградская область

ленинградская область

волосовский район

санкт-петербург

николай рерих

императорская академия художеств

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Памятник художнику Николаю Рериху открыт в музее-усадьбе "Извара" в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Бронзовый Николай Рерих теперь встречает гостей "Извары" - в родовой усадьбе Рерихов в Волосовском районе открыли памятник знаменитому художнику в честь 150-летия со дня его рождения", - говорится в сообщении. Скульптура изображает молодого художника в простой русской одежде с кистью и палитрой — именно таким Николая Константиновича застали эти места, где он рос и куда приезжал на каникулы из Академии художеств. "В этом году мы реставрируем фасад усадьбы и разработали проект сохранения приусадебного парка, частично уже реализовав его - воссоздали существовавший розарий в строгом соответствии с воспоминаниями Николая Константиновича и его семьи. В этом году мы завершили разработку проекта реставрации учелищного дома, где будет культурный центр. Параллельно у нас идут проектные работы по бывшим амбарам. Один из них Рерихи использовал как мастерскую. К концу следующего года эти проектирование завершим и приступим к реставрации", - сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой. Музей-усадьба в деревне Извара – первый музей Рериха в стране. Он открылся в 1986 году в имении родителей художника. Извара занимала особое место в жизни Рериха, была для него "родным гнездом", источником вдохновения и творчества. Рерих родился 9 октября 1874 году в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более 7 тысяч работ, в числе которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Художник основал международные культурные движения "Мир через культуру" и "Знамя Мира", был Академиком Императорской академии художеств, успешно работал как сценограф, в частности, "Русских сезонов", активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины. Им был разработан международный Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников – Пакт Рериха, который стал первым договором в защиту культурных ценностей как в мирное, так и в военное время.

https://ria.ru/20241009/rerikh-1976924471.html

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ленинградская область

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ленинградская область, волосовский район, санкт-петербург, николай рерих, императорская академия художеств