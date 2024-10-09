https://ria.ru/20241009/matvienko-1977210882.html
Матвиенко назвала цены на рыбу достаточно высокими
Матвиенко назвала цены на рыбу достаточно высокими - РИА Новости, 09.10.2024
Матвиенко назвала цены на рыбу достаточно высокими
Доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, цена на нее достаточно высокая, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:44
2024-10-09T14:44
2024-10-09T16:09
экономика
дальний восток
валентина матвиенко
оксана лут
илья шестаков
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, цена на нее достаточно высокая, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут."В 2023-м объем добычи водных ресурсов составил 5,3 миллиона тонн — это лучший показатель за последние годы. Между тем, прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены достаточно высокие. Доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила всего 2,1 процента. Это не потому, что мы не любим рыбу, любим, но она не всегда доступна", — пояснила сенатор.Так, на Дальнем Востоке стоимость горбуши выросла с 152 до 270 рублей. А цена упаковки традиционно недорогой белой рыбы, в частности филе трески, доходит до двух тысяч рублей, указала она.Сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать вместе с ФАС, указала Матвиенко, подчеркнув, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены.Спикер Совфеда также призвала главу Росрыболовства Илью Шестакова вести взаимно уважительный и конструктивный диалог, а также прислушиваться к ассоциациям рыбной отрасли, губернаторам и сенаторам как представителям территорий. Если ничего не изменится, то будут использоваться другие средства парламентского контроля, резюмировала законодатель.
https://ria.ru/20241004/tseny-1976279226.html
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экономика, дальний восток, валентина матвиенко, оксана лут, илья шестаков, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Дальний Восток, Валентина Матвиенко, Оксана Лут, Илья Шестаков, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Матвиенко назвала цены на рыбу достаточно высокими
Матвиенко: цены на рыбу достаточно высокие, она не всегда доступна для россиян