https://ria.ru/20241009/matvienko-1977210882.html

Матвиенко назвала цены на рыбу достаточно высокими

Матвиенко назвала цены на рыбу достаточно высокими - РИА Новости, 09.10.2024

Матвиенко назвала цены на рыбу достаточно высокими

Доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, цена на нее достаточно высокая, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:44

2024-10-09T14:44

2024-10-09T16:09

экономика

дальний восток

валентина матвиенко

оксана лут

илья шестаков

совет федерации рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, цена на нее достаточно высокая, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут."В 2023-м объем добычи водных ресурсов составил 5,3 миллиона тонн — это лучший показатель за последние годы. Между тем, прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены достаточно высокие. Доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила всего 2,1 процента. Это не потому, что мы не любим рыбу, любим, но она не всегда доступна", — пояснила сенатор.Так, на Дальнем Востоке стоимость горбуши выросла с 152 до 270 рублей. А цена упаковки традиционно недорогой белой рыбы, в частности филе трески, доходит до двух тысяч рублей, указала она.Сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать вместе с ФАС, указала Матвиенко, подчеркнув, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены.Спикер Совфеда также призвала главу Росрыболовства Илью Шестакова вести взаимно уважительный и конструктивный диалог, а также прислушиваться к ассоциациям рыбной отрасли, губернаторам и сенаторам как представителям территорий. Если ничего не изменится, то будут использоваться другие средства парламентского контроля, резюмировала законодатель.

https://ria.ru/20241004/tseny-1976279226.html

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экономика, дальний восток, валентина матвиенко, оксана лут, илья шестаков, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)