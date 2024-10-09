https://ria.ru/20241009/kefir-1587003555.html

"Дар небес" от стресса и для пищеварения: полезные свойства и вред кефира

"Дар небес" от стресса и для пищеварения: полезные свойства и вред кефира - РИА Новости, 09.10.2024

"Дар небес" от стресса и для пищеварения: полезные свойства и вред кефира

Кефир – это бодрящий и легкоусвояемый кисломолочный напиток. В чем его польза для организма человека и кому он противопоказан – в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:54

2024-10-09T09:54

2024-10-09T09:54

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Кефир – это бодрящий и легкоусвояемый кисломолочный напиток. В чем его польза для организма человека и кому он противопоказан – в материале РИА Новости.Родина и история кефираПервыми этот кисломолочный продукт стали делать осетины и карачаевцы. Жители северного склона Кавказского хребта называли его напитком здоровья и бодрости, считали, что он - "дар небес". Рецепт приготовления кефира горцы хранили как зеницу ока, никому не дарили и не продавали, считая, что Аллах в таком случае заберет у кефирных грибков их чудодейственную силу.Проблему решали инсценированной кражей. Владелец разрешал похитить закваску, а потом уже брал деньги за какой-нибудь иной, в основном символический, товар.До начала XX века кефир в центральной части России не делали, только иногда привозили с Кавказа и продавали по очень высокой цене. В прошлом столетии технологию создания напитка, наконец, запатентовали. Сегодня его производство является эксклюзивным правом РФ. По лицензии его делают также в Японии и Канаде.Чем полезен кефирПродукт содержит в себе множество витаминов: С, А, РР, D и группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), холина и бета-каротина. Также в состав кефира входят микроэлементы кальций, магний, натрий, фосфор, сера, железо, цинк, йод, селен, марганец, хром, фтор. В комплексе эти вещества благотворно влияют на организм: очищают кровь, нормализуют кислотный баланс, стабилизируют микрофлору ЖКТ, укрепляют иммунитет. А напиток с невысоким процентом жирности снижает уровень "плохого" холестерина и предупреждает развитие атеросклеротических бляшек. - Кефир - это один из самых полезных продуктов для тех, кто страдает от проблем с пищеварением и запоров. Он быстро всасывается и помогает усвоению другой пищи, снижая риск воспалительных заболеваний кишечника, рака и геморроя. Пить кефир можно в любое время суток, в том числе и на ночь. В темное время суток лучше усвоится кальций. Кроме того, напиток содержит аминокислоту триптофан, которая хорошо влияет на нервную систему и помогает легче заснуть, - рассказала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова.Стоит отметить, что в кефире белок лактоза превращается в молочную кислоту. Она легко усваивается, потому продукт могут употреблять люди с непереносимостью молока.Может ли он быть вреденПо словам эксперта, полезен кефир далеко не всем. Он может нанести вред организму людей, страдающих хроническими заболеваниями ЖКТ.- Продукт нужно исключить при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью и панкреатите. При отравлениях и желудочно-кишечных инфекциях кефир тоже противопоказан, - отметила врач. Применение в кулинарииПродукт используется для приготовления выпечки, салатов, коктейлей, супов. Одно из самых популярных блюд - холодная окрошка.Манник на кефиреИнгредиенты:Приготовление:Яйца взбить с сахаром. Добавить к ним кефир и разрыхлитель. Постепенно вмешать манку.Форму для выпечки смазать растительным маслом. Вылить в нее тесто. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 30 минут.Жареная картошка на кефиреИнгредиенты:Приготовление:Картофель сначала отвариваем, а потом кладем в масло на сковородку и жарим 5 минут. Затем солим, перчим, добавляем паприку и заливаем кефиром 2,5% жирности. Перемешиваем, добавляем лавровый лист, уменьшаем огонь и тушим, пока вся жидкость не выпарится. При подаче посыпаем блюдо зеленью.Как выбрать и хранитьКачественный кефир делают из пастеризованного молока и закваски живых молочнокислых микроорганизмов. Вкус должен быть нежным, с легкой кислинкой, без сладости или горечи.При покупке в магазине смотрите на местоположение производителя. Если напиток сделан за тысячу километров от места продажи, то, скорее всего, в него добавлены химические вещества для продления срока годности.Невскрытый магазинный кефир хранится до двух недель. После первого употребления держите его в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов не более 3-4 суток. После полезные бактерии в нем погибают, и напиток может вызвать неприятное брожение в желудке.Также специалисты советуют не покупать обезжиренный кефир, так как он практически бесполезен для организма.Калорийность 1-процентного кефира составляет 34-40 килокалорий на 100 грамм продукта. Кефира 2,5% жирности – 50-53 килокалорий, 3,2% жирности – 56-59 килокалорий.Брожение происходит до полной переработки кисломолочного продукта в организме человека, потому точно сказать, сколько градусов алкоголя в кефире, сложно. В однодневном кефире, хранящемся в холодильнике, содержится не более 0,2%, в двухдневном - 0,4%, в трехдневном - до 0,6%. Комнатная температура значительно ускоряет процессы брожения и ведет к интенсивному накоплению в продукте этанола.

https://rsport.ria.ru/20201012/kefir-1579331778.html

https://rsport.ria.ru/20200924/moloko-1577720279.html

https://rsport.ria.ru/20201027/pitanie-1581815308.html

https://ria.ru/20241007/grechka-1752548327.html

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продукты, молочные продукты, россия, здоровый образ жизни (зож)