https://ria.ru/20240126/kefir-1923535057.html

Эндокринолог: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению

Эндокринолог: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению - РИА Новости, 26.01.2024

Эндокринолог: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению

Медики десятилетиями рекомендовали пациентам употреблять на ночь кисломолочные продукты, но последние научные исследования показали, что это было ошибкой,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T02:15

2024-01-26T02:15

2024-01-26T10:58

общество

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зухра павлова

диета

ожирение

питание

здоровье

кефир

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Медики десятилетиями рекомендовали пациентам употреблять на ночь кисломолочные продукты, но последние научные исследования показали, что это было ошибкой, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.Специалисты полагали, что кефир, ряженка или простокваша могут быть прекрасным вечерним перекусом, поскольку благотворно влияют на кишечник и отличаются низкой калорийностью."Существует давняя рекомендация, что на ночь следует пить кисломолочные напитки типа кефира, простокваши или ряженки. Десятки лет люди ее выполняли, но оказалось, что польза употребления таких продуктов перед сном — всего лишь миф", — отметила Павлова.По ее словам, введение в научный оборот таких понятий, как гликемический и инсулиновый индекс, заставило медиков иначе взглянуть на свойства кисломолочных изделий."Выяснилось, что у кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас еще и максимальная активность гормона инсулина по вечерам. Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать", — пояснила Павлова.Регулярное употребление кисломолочных продуктов на ночь может стать одним из факторов риска развития диабета, предупредила она.Причем этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани, когда на дворе "век эпидемии ожирения", заключила Павлова.

https://rsport.ria.ru/20240120/uksus-1922541816.html

https://ria.ru/20231228/ozhirenie-1918412641.html

https://ria.ru/20231114/zhir-1774812667.html

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общество, россия, зухра павлова, диета, ожирение, питание, здоровье, кефир