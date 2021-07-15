https://ria.ru/20210715/roskachestvo-1741322605.html

Роскачество выявило кишечную палочку в кефире нескольких брендов

Роскачество выявило кишечную палочку в кефире нескольких брендов - РИА Новости, 15.07.2021

Роскачество выявило кишечную палочку в кефире нескольких брендов

Роскачество по итогам исследования кефира семи торговых марок нашло бактерии группы кишечной палочки в трех образцах, их рейтинг обнулили, говорится в сообщении РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:28

2021-07-15T08:28

2021-07-15T11:26

кефир

роскачество

общество

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Роскачество по итогам исследования кефира семи торговых марок нашло бактерии группы кишечной палочки в трех образцах, их рейтинг обнулили, говорится в сообщении организации.Там также отметили и другие недочеты указанных товаров: плесень, недостоверная маркировка, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации или простокваши, малое количество дрожжей на конец срока годности.Проверка четырех других торговых марок кефира показала, что они сделаны из качественного молока, в них нет крахмала, сухого молока и растительных жиров.Все образцы проверили по 35 показателям качества и безопасности. Впервые исследование кефира Роскачество проводило в 2018 и 2019 годах, сегодня рейтинг насчитывает более 50 товаров.Эксперты напомнили, что этот кисломолочный напиток противопоказан людям с повышенной кислотностью желудочного сока и проблемами с кишечником. Кроме того, он запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите.Кефир можно пить детям в возрасте от года, а рекомендуемая норма — не более ста миллилитров в день, так как напиток раздражает слизистую ребенка и даже может вызвать кровотечение.

https://ria.ru/20210610/morozhenoe-1736399102.html

https://ria.ru/20210429/sosiski-1730417709.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кефир, роскачество, общество