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Роскачество выявило кишечную палочку в кефире нескольких брендов
Роскачество выявило кишечную палочку в кефире нескольких брендов - РИА Новости, 15.07.2021
Роскачество выявило кишечную палочку в кефире нескольких брендов
Роскачество по итогам исследования кефира семи торговых марок нашло бактерии группы кишечной палочки в трех образцах, их рейтинг обнулили, говорится в сообщении РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T08:28
2021-07-15T11:26
кефир
роскачество
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Роскачество по итогам исследования кефира семи торговых марок нашло бактерии группы кишечной палочки в трех образцах, их рейтинг обнулили, говорится в сообщении организации.Там также отметили и другие недочеты указанных товаров: плесень, недостоверная маркировка, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации или простокваши, малое количество дрожжей на конец срока годности.Проверка четырех других торговых марок кефира показала, что они сделаны из качественного молока, в них нет крахмала, сухого молока и растительных жиров.Все образцы проверили по 35 показателям качества и безопасности. Впервые исследование кефира Роскачество проводило в 2018 и 2019 годах, сегодня рейтинг насчитывает более 50 товаров.Эксперты напомнили, что этот кисломолочный напиток противопоказан людям с повышенной кислотностью желудочного сока и проблемами с кишечником. Кроме того, он запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите.Кефир можно пить детям в возрасте от года, а рекомендуемая норма — не более ста миллилитров в день, так как напиток раздражает слизистую ребенка и даже может вызвать кровотечение.
https://ria.ru/20210610/morozhenoe-1736399102.html
https://ria.ru/20210429/sosiski-1730417709.html
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кефир, роскачество, общество
08:28 15.07.2021 (обновлено: 11:26 15.07.2021)
 
Роскачество выявило кишечную палочку в кефире нескольких брендов

Роскачество при исследовании кефира семи торговых марок нашло бактерии группы кишечной палочки

© РИА Новости / Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Роскачество по итогам исследования кефира семи торговых марок нашло бактерии группы кишечной палочки в трех образцах, их рейтинг обнулили, говорится в сообщении организации.
Там также отметили и другие недочеты указанных товаров: плесень, недостоверная маркировка, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации или простокваши, малое количество дрожжей на конец срока годности.
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Проверка четырех других торговых марок кефира показала, что они сделаны из качественного молока, в них нет крахмала, сухого молока и растительных жиров.
Все образцы проверили по 35 показателям качества и безопасности. Впервые исследование кефира Роскачество проводило в 2018 и 2019 годах, сегодня рейтинг насчитывает более 50 товаров.
Эксперты напомнили, что этот кисломолочный напиток противопоказан людям с повышенной кислотностью желудочного сока и проблемами с кишечником. Кроме того, он запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите.
Кефир можно пить детям в возрасте от года, а рекомендуемая норма — не более ста миллилитров в день, так как напиток раздражает слизистую ребенка и даже может вызвать кровотечение.
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КефирРоскачествоОбщество
 
 
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