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"Должен принять". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html
"Должен принять". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому
"Должен принять". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому - РИА Новости, 09.10.2024
"Должен принять". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому
Владимиру Зеленскому необходимо самому принять решение о начале переговоров с Россией, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T04:50
2024-10-09T04:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому необходимо самому принять решение о начале переговоров с Россией, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Указания на такие переговоры Зеленскому никто не даст, &lt;...&gt; никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. &lt;...&gt; Это решение Зеленский должен принять сам", — заявил политик.По его словам, для Украины сложилась тяжелая ситуация на поле боя, в которой экономика, система призыва и ВПК страны не способны сотворить чудеса.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер также упомянул отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241008/kiev-1976988158.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Должен принять". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому

Дубинский: Зеленскому следует принять решение о переговорах без оглядки на Запад

© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому необходимо самому принять решение о начале переговоров с Россией, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Указания на такие переговоры Зеленскому никто не даст, <...> никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. <...> Это решение Зеленский должен принять сам", — заявил политик.
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По его словам, для Украины сложилась тяжелая ситуация на поле боя, в которой экономика, система призыва и ВПК страны не способны сотворить чудеса.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер также упомянул отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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