https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html

"Должен принять". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому

"Должен принять". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому - РИА Новости, 09.10.2024

"Должен принять". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому

Владимиру Зеленскому необходимо самому принять решение о начале переговоров с Россией, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T04:50

2024-10-09T04:50

2024-10-09T04:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974370469_0:0:2894:1629_1920x0_80_0_0_2cb609f397a02d0005fe07e85aad3100.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому необходимо самому принять решение о начале переговоров с Россией, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Указания на такие переговоры Зеленскому никто не даст, <...> никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. <...> Это решение Зеленский должен принять сам", — заявил политик.По его словам, для Украины сложилась тяжелая ситуация на поле боя, в которой экономика, система призыва и ВПК страны не способны сотворить чудеса.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер также упомянул отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241008/kiev-1976988158.html

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины